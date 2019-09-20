Pomellato, ‘NUDO Goes Pink’ Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Dün gece Pomellato, Milano Moda Haftası’nda yeni Pembe NUDO koleksiyonunu tanıtan özel bir ‘NUDO Goes Pink’ kokteyl etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Pomellato CEO’su Sabina Belli ve marka elçisi Chiara Ferragni’nin ünlü influencerları ağırladığı partide müzikler ise Beau Ties ve DJ setleriyle Graziano Della Nebbia’ya aitti.

  • Jasmine Sanders
  • Leonie Hanne
  • Mary Leest, Stephane Gerschel ve Tamara Kalinic
  • Beatrice Valli
  • Buse Terim
  • Chiara Ferragni
  • Christie Tyler
  • Deborah Reyner
  • Iris Mittenaere

Pembe çiçek fonu ve pamuk-şeker standlarının eşlik ettiği romantic atmosferde, konuklar da NUDO tasarımları tercih etmişti.

Chiara Ferragni, Jasmine Sanders, Manon Durst, Leonie Hanne, Christie Tyler, Tamara Kalinic, Mary Leest, Buse Terim gibi göz alıcı konuklar; pembe dokunuşların hakim olduğu gecede pastel tasarımları kutladılar.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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