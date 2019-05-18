PSM’de Bu Hafta: 24-31 Mayıs

PSM Caz Festivali: Jazz It Up! – aytenbando // 24 Mayıs Cuma // Amfi // 19.00

Genç sanatçıların PSM Caz Festivali’nde gönüllülük esasıyla sahnede olduğu “Jazz It Up” projesi, 24 Mayıs akşamı aytenbando’yu ağırlıyor. Yaren Özhuy’un etrafına topladığı teyze ruhlu müzisyenlerden oluşan; caz, pop ve farklı türlerden beslenen bir müzik platformu olan aytenbando, herkese dokunacak müziğiyle Zorlu PSM Amfi’de dinleyicilerle buluşuyor.

*Etkinlik ücretsizdir.

PSM Caz Festivali: An Evening With Chris Botti // 24 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi // 20.30

Özellikle 2000’lerden bu yana yayınladığı albümlerle Amerika’nın en popüler ve çok satan caz trompetçisi olan Chris Botti, PSM Caz Festivali’nde! Caz ve pop türlerini kendine özgü bir harmanla dinleyicilerle buluşturan Grammy ödüllü müzisyen, Turkcell Sahnesi’nde romantik melodiler yayacak.

Kapı Açılış: 20.30

Chris Botti: 21.00

Bilet Fiyatları: VIP – Tam 250.00 // TL Öğrenci 187.50 TL; 1. Kategori – Tam 210.00 TL // Öğrenci 157.50 TL; 2. Kategori – Tam 150.00 TL // Öğrenci 112.50 TL; 3. Kategori – Tam 120.00 TL // Öğrenci 90.00 TL; 4. Kategori – Tam 100.00 TL // Öğrenci 75.00 TL; 5. Kategori – Tam 80.00 TL // Öğrenci 60.00 TL

Şokopop Watch & Party: Kan Davası: Demet vs Hande // 24 Mayıs Cuma // %100 Studio // 20.00

Magazinel fenomen Şokopop, Zorlu PSM’de entrika, gıybet ve müzik eşliğinde geçen parti serisine “Demet vs Hande” ile devam ediyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik başlangıç: 21.00

Bilet Fiyatları: Tam – 60 TL // Öğrenci – 45 TL

Zeynep Özyılmazel // 24 Mayıs Cuma // touché // 18:30

2012 yılından beri geniş repertuarı ile çeşitli kulüp ve organizasyonlarda sahne alan Zeynep Özyılmazel, bu kez “A Taste of Jazz” projesi ile touché sahnesinde! Sanatçı, 24 Mayıs akşamı; bilinen caz klasikleri, bossanova ve Latin cazın yanı sıra eskimeyen Türkçe parçalarını caz tadında yorumlayacak.

Kapı Açılış: 18.30

Zeynep Özyılmazel: 21.30

Bilet Fiyatları: Tam – 80 TL

Pan-Pot // 24 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta // 23.55

Dans pistini kendi oyun alanlarına çeviren Second State’in patronları Berlinli duo Pan-Pot, Zorlu PSM’de! Label Project ve Zorlu PSM iş birliğiyle gerçekleşecek olan tekno dolu bu geceye Alman Marcel Fengler ve Belçikalı ikili Joyhauser’in de performansları dans tutkunlarıyla buluşacak.

Bilet Fiyatları: Early Bird – 100 TL // Backstage 250 TL

PSM Caz Festivali: Inhale, Exhale, Jazz It Yoga // 25 Mayıs Cumartesi // Sky Lounge // 10.30

PSM Caz Festivali kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek “Inhale, Exhale, Jazz It Yoga” atölyesinde caz eşliğinde yoga yapma keyfi Janus Yoga Studio ortaklığıyla sunuluyor.

*Etkinlik ücretsizdir. www.zorlupsm.com üzerinden kayıt yapılması gereklidir.

PSM Caz Festivali: Yetişkin Atölyesi: Cazın Altın Çağı (Sevin Okyay ve Feridun Ertaşkan) // 25 Mayıs Cumartesi // Galeri Alanı // 17.00

F. Scott Fitzgerald’ın unutulmaz kitabı Caz Çağı Öyküleri’nden yola çıkarak, ülkemiz caz sahnesinin duayen kalemleri Sevin Okyay ve Feridun Ertaşkan ile cazın altın çağına dair öykülerin yeniden canlanacağı atölye 25 Mayıs’ta PSM Caz Festivali’nde.

*Etkinlik ücretsizdir. www.zorlupsm.com üzerinden kayıt yapılması gereklidir.

PSM Caz Festivali: Elif Çağlar // 25 Mayıs Cumartesi // touché // 18.30

Yerli caz sahnesi sınırlarını aşarak uluslararası beğeni toplayan yetenekli müzisyen Elif Çağlar, PSM Caz Festivali kapsamında touché’de!

Kapı Açılış: 18.30

Elif Çağlar: 21.30

Bilet Fiyatları: Tam – 100 TL // Öğrenci – 75 TL

Zorlu Çocuk Tiyatrosu: Karton Şehir // 26 Mayıs Pazar // Turkcell Platinum Sahnesi // 12.00

Rengarenk bir çocuk müzikali olan Karton Şehir, eğlenceli atmosferi ile çocukları öğretici mesajlar ve sanatın renkli dünyasıyla buluşturuyor.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori 20 TL // 2. Kategori 10 TL

Frekanslar 101 // 26 Mayıs Pazar // Atölye // 14.00

Ayça Kırker eğitmenliğinde Zorlu PSM ve Human Art iş birliğinde gerçekleşen Frekanslar 101 atölyesi; dünyayı frekanslarla nasıl deneyimlediğimizi ortaya çıkarıyor. Atölye boyunca yüksek, orta ve düşük frekansları daha iyi anlamayı ve frekans yükseltmek için neler yapabileceğini katılımcılarla paylaşıyor.

Bilet Fiyatları: Tam – 150 TL

PSM Caz Festivali: Çocuk Atölyesi: Efsaneler Atölyesi // 26 Mayıs Pazar // Galeri Alanı // 14.30 & 15.30

Çocukların caz efsaneleriyle tanışmalarına aracılık edecek “Efsaneler Atölyesi”, PSM Caz Festivali kapsamında minik katılımcıları bekliyor.

*Etkinlik ücretsizdir. www.zorlupsm.com üzerinden kayıt yapılması gereklidir.

PSM Caz Festivali: Caz’lık Sinema – Coco // 26 Mayıs Pazar // Amfi // 16.00

PSM Caz Festivali’nin yan etkinlikleri kapsamında yazlık sinemaya caz dokunuşu katan “Caz’lık Sinema”, 26 Mayıs’ta Coco’yu PSM’nin Amfi’sinde açık havaya taşıyor. 2018 En İyi Animasyon Filmi dalında Oscar ödülünün sahibi olan film, Miguel’in ölüler diyarındaki unutulmaz serüvenini konu alıyor.

*Etkinlik ücretsizdir.

Damdaki Kemancı //26 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi // 17.00

Zorlu PSM prodüksiyonuyla 2 sezondur sanatseverlerle buluşan Damdaki Kemancı müzikali, sezonun son temsili için dev sahneye taşınarak ilk kez Turkcell Sahnesi’nde olacak!

Bilet Fiyatları: 1. Kategori – Tam 120.00 TL // Öğrenci 108.00 TL; 2. Kategori – Tam 100.00 TL // Öğrenci 90.00 TL; 3. Kategori – Tam 85.00 TL // Öğrenci 76.50 TL; 4. Kategori – Tam 70.00 TL // Öğrenci 63.00 TL; 5. Kategori – Tam 60.00 TL // Öğrenci 54.00 TL; 6. Kategori – Tam 40.00 TL // Öğrenci 36.00 TL

Kızlar ve Oğlanlar // 27 Mayıs Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi // 21.00

Sevilen oyuncu Bergüzar Korel’in tek kişilik oyunu Kızlar ve Oğlanlar, 27 Mayıs akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

Bilet Fiyatları: 1. Kategori – 100 TL // 2. Kategori – 80 TL // 3. Kategori – 60 TL

PSM Caz Festivali: Caz’lık Sinema – Walk The Line // 28 Mayıs Salı // Amfi // 20.00

Country müzik yıldızı Johnny Cash’in hayatını kronolojik olarak perdeye yansıtan Walk The Line, Caz’lık Sinema programında izleyiciyle buluşuyor.

*Etkinlik ücretsizdir.

Niyet 101 // 28 Mayıs Salı // Atölye // 20.00

Zorlu PSM ve Human Art iş birliği ile düzenlenen Niyet 101 atölyesi, niyetin gücünü keşfetmek isteyen katılımcıları bekliyor.

Bilet Fiyatları: Tam – 150 TL

Dark Night: Drab Majesty, Jakuzi, ELZ AND THE CULT // 28 Mayıs Salı // %100 Studio // 20.30

Drab Majesty, Jakuzi ve ELZ AND THE CULT’ın sahne alacağı “Dark Night”da, dark-wave, post-punk ve gotik tınıların en karanlık hali 28 Mayıs’ta %100 Studio’da olacak!

Kapı Açılışı: 20.30

ELZ AND THE CULT: 20.45

Drab Majesty: 21.45

Jakuzi: 22.55

Bilet Fiyatları: Tam – 75 TL // Öğrenci – 50 TL

Vestel Gururla Yerli Konserleri: Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars // 29 Mayıs Çarşamba // %100 Studio // 20.00

Pop, funk ve Latin müziğini özgün bir şekilde yorumlayan usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel Gururla Yerli konserleri kapsamında 29 Mayıs’da Zorlu PSM’de!

Kapı Açılış: 20.00

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars: 21.00

Bilet Fiyatları: Tam – 70 TL // Öğrenci – 50 TL

Harry Potter ve Ateş Kadehi™ in Concert // 29 Mayıs Çarşamba, 30 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi // 20.00

Harry Potter ve Ateş Kadehi™ in Concert ile Harry Potter büyüsü yüksek kaliteli dev ekranda yeniden canlanırken, Patrick Doyle’un unutulmaz besteleri canlı orkestra farkıyla seyirciye unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Harry Potter ve Ateş Kadehi™ in Concert: 20.30

Bilet Fiyatları: Tam 1. Kategori – 290 TL // 2. Kategori – 230 TL //3. Kategori – 190 TL // 4. Kategori – 150 TL // 5. Kategori – 95 TL Öğrenci 1. Kategori Tam: 232 TL // 2. Kategori: 184 TL // 3.Kategori: 152 TL // 4.Kategori:120 TL // 5.Kategori: 76 TL

PSM Caz Festivali: Caz’lık Sinema – The Glenn Miller Story // 30 Mayıs Perşembe // Amfi // 20.00

Efsanevi besteci, trombonist, big band şefi ve aranjör Glenn Miller’ın yaşamını konu alan The Glenn Miller Story, “Caz’lık Sinema”da izleyiciyle buluşuyor.

*Etkinlik ücretsizdir.

90’lar Türkçe Pop Partisi // 30 Mayıs Perşembe // %100 Studio // 21.00

90’lı yılların en sevilen şarkılarına ev sahipliği yapan 90’lar Türkçe Pop Partisi, hafızalara kazınan şarkılarla Zorlu PSM’de!

Bilet Fiyatları: Tam – 50 TL // Öğrenci – 40 TL