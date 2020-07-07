Saçlarınızı Deniz, Havuz Ve Güneşten Korumanın Yolları

Güneş, deniz, kum ya da havuz arasında mekik dokurken saçların kusursuz sağlık, ışıltı ve şekilde kalması da oldukça zor. Peki imkansız mı? Önerilerimizle hiç sanmıyoruz!

Ünlü saç stilisti Earl Simms; “Güneş, saçı kurutan zararlı ışınlar verir. Yaz sıcağı, şekillendirme aletleri kullanılarak normal olarak saça verilen zararı yoğunlaştırır. Yüzme havuzlarından gelen klor durumu daha da kötüleştirebilir.” diyor.

İşte saçlarınızı deniz, havuz ve sıcak havadan korumanın yolları…

Şapka Takın +

Oldukça bariz bir şekilde; şapka takmak saçınızı doğrudan güneş ışığının neden olduğu hasarlardan korur. Simms “Saçınızı korumak için şık bir şapka veya saç bandı / eşarp takın. Ya da isterseniz, güneşe çıkmadan önce saçınıza bol bol saç kremi uygulayın ve bütün gün bırakın; bu, saçın beslenmesine ve dinlenmesine yardımcı olacaktır.” diyor.

Şapka kullanımı için ilham verici öneriler yazımızdan yola çıkarak bu yıl harika kombinler yapabilirsiniz!

Kangol

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Von Dutch

Saç Maskeski Kullanın +

Çoğu uzman, evde haftada bir kez uygulanan besleyici bir saç maskesinin saç için harika bir tedavi yöntemi olduğu konusunda hemfikir.

Victoria Beckham’ın saç stilisti Jason Collier “Özellikle tatil sonrası saç maskeleri daha da önemli. Seyahatinizden sonra birkaç hafta boyunca şampuan öncesi de dahil olmak üzere mutlaka besleyici bir saç maskesi uygulayın” diyor.

Üstelik bunu evde hazırlaması kolay saç maskesi tarifleri ile pratik bir şekilde de halledebilirsiniz.

John Frieda Hydrate & Recharge Deep Soak Masque

Christophe Robin Regenerating Mask

Kérastase Blond Absolu Masque Ultra Violet Treatment

Elemis Frangipani Monoi Hair and Scalp Mask

Şampuan ve Saç Kreminizi Değiştirin +

Normalde kullandığınız şampuan ve saç kremini; daha yoğun nemlendiriciye sahip formüldeki ürünlerle değiştirin. Ayrıca saç yıkama ve bakım rutininizi saç yağı ya da serumlarla sonlandırın. Güneşin zarar verdiği saçlara harika gelecektir. Jason “Saçlarınızı SPF içeren şampuanlarla yıkayın ve yağ bazlı saç kremleri uygulayın. Sonrasında mikrofiber havlu ile saçınızı kurutun.” diyor.

L’oreal Serie Expert Solar Sublime UV Filter Shampoo

Kerastase Soleil Bain Apres Soleil Shampoo

Saç Koruyucu Spreyler Kullanın +

Tatildeyken, saç hasarı her açıdan oluşabilir. Havuza dalmadan önce saçınızı soğuk su altında yıkayarak başlayın. Saçlarınız sadece tatlı su ile yıkayarak emebilir zararlı klor miktarını sınırlayabilirsiniz.

Daha sonra, klorlu ve tuzlu suya karşı koruyan bir nemlendirici maske uygulayın.

Ayrıca yüzmüyor olmanız da saçınızın korumaya ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Saçlarınıza da güneş kremi uygulamak, UV hasarını engelleyecektir.

Aveda Sun Care Protective Hair Veil

Kerastase Soleil Huile Sirene Treatment

Saç Düzleştiriciyi Bırakın +

Nem ve güneş hasarı arasında bir yerlerdeyken; saçlarınıza bir de ısı veren cihazlar uygulamak yeterince kötü bir seçenek gibi duruyor.

Eğer saçlarınızı şekillendirme peşindeyseniz; deniz tuzu spreylerinden yardım alın.