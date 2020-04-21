Sam Smith de Koronavirüse Yakalandı

Ünlü şarkıcı Sam Smith de koronavirüse yakalandığını açıkladı.

FaceTime’da Zane Lowe’ın röportaj yaptığı Sam Smith; kız kardeşi ile kendilerinde koronavirüs tespit etmeleri üzerine konuştu. “Test almadım ama bende olduğunu biliyorum. Çünkü tüm belirtileri gösteriyorum. Kız kardeşim de aynı belirtileri göstermeye başladı bu yüzden üç hafta boyunca kendimizi izole etmeye karar verdik. Yaşlı bir büyükannemiz var bu yüzden hiçbir şeyi riske etmek istemiyoruz.”

Smith aynı zamanda İngiltere’de hastalık bu kadar yayılmadan çok önce konuyu ciddiye almaya başladıklarının altını çizdi. Aynı zamanda şu an daha iyi hissettiğini söyleyen Smith, “Neyse ki iyi hissediyorum ve yeniden şarkı yazmaya başladım. Tamamen farklı bir havada yeni eserlerim. Bu inanılmaz bir şey. Bu harika!” şeklinde ekledi.

Sam Smith, Koronavirüs nedeniyle evlerimizden çıkmadığımız bu zor günlerde sosyal medyadan ev konserleri vererek hayranlarına destek oluyordu.