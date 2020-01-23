Sinem Ünsal’ın Bakım Ritüelleri

Kızım dizisindeki Sevgi Öğretmen karakterinden sonra Mucize Doktor dizisindeki Doktor Nazlı rolüyle dikkatleri çeken Sinem Ünsal’ın güzellik rutinini öğreniyoruz.

BAKIMLA İLK TANIŞMA +

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“Küçükken anneme özenip yüzümü boyardım. Bakım yapmak, annelerimizin makyaj malzemelerini karıştırmak, saçımıza bir şeyler takmak gibi şeyler kız çocukları için çok içgüdüsel gelişiyor bence. O nedenle ilk tanışmamla ilgili bir anım yok açıkçası. Ama kendimi bildim bileli farklı şampuanlar, kremler, ojeler, süslü ambalajı olan makyaj malzemeleri hep ilgimi çekmiştir.”

Fotoğraflar: Serkan Eldeleklioğlu

“Yazın sadece bol bol güneş koruma kremi sürüp, denizin tuzuyla cildimi beslemeyi tercih ediyorum. Güneşlenmek, güneşin altında saatlerce yatmak gibi bir alışkanlığım yok. Çünkü cildi en çok yaşlandıran şeylerden birisi de güneş. O nedenle en önemli rutinim cildimi korumak diyebilirim. Onun dışında da sette zaten yoğun makyaj ve ışığa maruz kaldığımız için hem sabah hem de akşam mutlaka cildimi arındırıp temizliyorum. Vaktim varsa buzla şok yapıp ardından nemlendiriyorum. Mutlaka güneş kremi kullanıyorum. Yaz, kış güneş kremi ve nemlendiriciyi hiç atlamıyorum.”

MAKYAJ SEANSLARI +

FOTOĞRAFLAR: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

FOTOĞRAFLAR: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

“Günlük hayatımda genellikle çok makyaj yapmayı seven biri değilimdir. Set, çekim ya da özel geceler dışında fondöten kullanmayı pek sevmem. Kullanırsam, Bobby Brown BB Kremi tercih ediyorum. Hem renk eşitliyor hem de cildimi nemlendiriyor. Lancôme ve L’Oréal’in çok sevdiğim maskaraları var onları mutlaka yanıma alıyorum. Hiç makyaj yapmasam bile maskarasız pek çıkmıyorum. Onun dışında kullandığım bir, iki dudak nemlendiricisi var. Nivea ve Yves Rocher gibi markaların besleyici, renk vermeyen dudak balm’larını çok seviyorum. Ya da doğal tonlarda ruj tercih ediyorum. Nars’ın Dolce Vita ruju favorim.”

Sinem Ünsal’ın güzellik sırları

SAÇ BAKIMI +

“Saçımı bugüne kadar hiç boyatmadım. Çok büyük bir işlem de yaptırmadım açıkçası. İşlem görmemiş doğal saç her zaman parlak kalıyor bence. Saçımın orijinali kıvırcık aslında. Kullanması hem çok kolay, hem de zor. Ama doğal kullanımı kolay oluyor. Şu anda dizi için saçıma keratin uygulaması yapıldı. O şekilde kullanıyorum. Düz saça alışmaya çalışıyorum hâlâ. Onun dışında ekstra bir ürün, ne sette ne de günlük hayatımda, kullanmamaya gayret ediyorum. Saçımı yıkadıktan sonra en son soğuk suyla durulamayı çok seviyorum. Hem saç derisi hem de saçlar için çok sağlıklı bir şey olduğunu biliyorum.”

EL VE AYAK BAKIMI +

FOTOĞRAFLAR: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

FOTOĞRAFLAR: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

“Rutin olarak manikür ve pedikür yaptırıyorum. Onun dışında vakit buldukça sıcak su, maya, limon bakımı yapıyorum. Tırnaklarım genelde kısa ve açık renk ojeler kullanıyorum. Bakımlı ve temiz tırnaklar en sevdiğim.”

PARFÜM TERCİHLERİ +

FOTOĞRAFLAR: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

“Yıllardır hep Montale, Chocolate Greedy kullanıyorum.”

ÖZEL SIRLARI +

“Doğal bakımı çok seviyorum. Kahve telvesi, buz, soda gibi uygulamalar çok ilgimi çekiyor. Faydasını da görüyorum. Yüzüme telve ile peeling yapıyorum. Hem derinlemesine temizlik hem de gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Buz, mutlaka kullanıyorum. Özellikle göz altlarım için ve kan akışını hızlandırdığından cildime canlılık veriyor.”