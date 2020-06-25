SPF Korumasına Sahip En İyi Nemlendiriciler

Günlük rutinimizin olmazsa olmazı nemlendiriciler özellikle yaz aylarında daha da büyük bir öneme sahip. Cildimiz için bir diğer en önemli faktörlerden olan “güneş korumasını” da nemlendiricinizin içinde yer alması ise; harika bir geleceğe yatırım niteliği taşıyor.

Bu yüzden güneş korumasına sahip nemlendiriciler favorimiz.

İşte SPF korumasına sahip en iyi nemlediriciler:

Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector SPF 30

Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector SPF 30

Güzellik endüstrisinin en kült ürünlerinden biri olan Laura Mercier’nin bu renkli nemlendiricisi; 2019’da SPF20 ve SPF30 seçeneklerinin piyasaya sürülmesiyle daha da kusursuz hale geldi.

Eau Thermale Avène Antirougeurs Day Redness Relief Soothing Cream

Eau Thermale Avène Antirougeurs Day Redness Relief Soothing Cream

Özellikle hassas ve kolay kızaran ciltler için harika olan bu ürün; güneş ışınlarından cildi korumasıyla da kalbimizi çalıyor.

Supergoop Glow Stick Sunscreen SPF 50

Supergoop Glow Stick Sunscreen SPF 50

Güneş koruma içerikleriyle ünlü Supergoop markası; çantanızda taşıyabileceğiniz bu pratik nemlendiriciyle hayatınızı daha kolay ve güneşten korumalı hale getirecek.

Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Hydrating Moisturizer SPF 45

Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Hydrating Moisturizer SPF 45

Özellikle kuru ciltler için üretilen bu ürün; parfüm içermemesiyle ve doğa dostu içeriğiyle de öne çıkıyor.

Murad Oil-Control Mattifier SPF 15 | PA++

Murad Oil-Control Mattifier SPF 15 | PA++

Özellikle akneye yatkın ciltler için iyi bir yaz nemlendiricisi.

Estée Lauder Multi-Protection Anti-Oxidant 24H-Moisture Crème Broad Spectrum SPF 15

Estée Lauder Multi-Protection Anti-Oxidant 24H-Moisture Crème Broad Spectrum SPF 15

Bu kült ürün, özellikle kuruya dönük karma ciltler için.

Mario Badescu Collagen Moisturizer SPF 15

Mario Badescu Collagen Moisturizer SPF 15

İçeriğindeki kolajen ile cildinizdeki gençliği koruyun.