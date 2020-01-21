Şubat 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

Şubat ayında gökyüzünde neler yaşanacak? Ve yaşanacak bu hareketler genel olarak bizleri nasıl etkileyecek? Tüm bunların cevaplarını araştırdık.

İşte 2020 Şubat ayı için hazır olmanız gereken gökyüzü hareketleri:

8 Şubat: Aslan Dolunay’ı

Aslan Dolunay’ı size dikkat çekme isteği verecek. Sorunlardan uzaklaşmak, kendi gücünüzün farkına varmak için kendinizi kucaklayacağınız bir evre. Kişisel olarak dikkat çekmeniz olası. Gözler üzerinizde olabilir, çünkü bazı tepkileri ortaya koyarak bu şekilde dikkat çekmeyi siz istemişsinizdir.

2020’de aşkı bulacak burçlardan biri de siz olabilirsiniz.

16 Şubat: Balık’ta Merkür Retrosu

Yılın ilk Merkür geri hareketi ruh halinizi ve kararlarınızı dengesizleştirebilir. Bu süreçte düşüncelerinizi ve duygularınızı belli etmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeye çalışmadan önce sakin bir şekilde kendinizle baş başa kalmanızı öneriyoruz. Retro 9 Mart’ta sona erecek. Bu süreçte önemli teknolojik alışverişler yapmamaya özen gösterin.

ŞUBAT 2020 NASIL GEÇECEK?

18 Şubat: Güneş Balık’a geçiyor

Hayallerle çevrili Balık etkisi sizi sezgilerinizle baş başa bırakacak. Başkalarına iyi geldiğinizi fark etmeniz çok olası. Bu da size kendinizi iyi hissettirecek, motive edecek. Başkalarına yol gösterirken kendi ışığınızı da keşfedeceksiniz. Bu esnada yapmanız gereken tek şey başkalarının enerjisine yenik düşmemek olmalı. Enerjinizi koruyun. Yaratıcı adımlar atmakta bu dönem gibisi yok! Denemek istediğiniz şeyleri deneyin.

23 Şubat: Balık’ta Yeni Ay

Yeni Ay Balık hassasiyetinde gerçekleştiğinde enerjilerde ve ilişkilerde bir sakinlik söz konusudur. Sezgilerinizin çok iyi işlediğini fark edebilirsiniz; bu da rüyalarınıza dikkat etmeniz gerektiğine dikkat çeker. Örneğin bir rüya defteri tutabilir, gördüğünüz rüyaları yazabilirsiniz. Gerçek bir dinlenme ve içe dönme dönemi. Tadını çıkarın!