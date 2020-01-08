Son dönemin başarılı genç oyuncularından Timothee Chalamet, Bob Dylan’ı canlandıracak. Film; Dylan’ın folktan rock müziğe geçiş sürecini anlatacak.

Timothee Chalamet, James Mangold’un yeni filminde Bob Dylan’ı canlandıracak

Elijah Wald’un “Dylan Goes Electric” adlı kitabından uyarlanan filmi James Mangold yönetecek. James Mangold daha önce de Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Johnny Cash’in hayatını anlatan Walk The Line‘ı yönetmiş; bu filmle de Reese Witherspoon En iyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü‘nün sahibi olmuştu.

Mangold son olarak bu sezonun iddialı filmlerinden Asfaltın Kralları – Ford v Ferrari filmini yönetti.

Chalamet’i ise son olarak Netflix’in The King filminde izledik. Şubat ayında ise Greta Gerwig’in yönettiği Little Women uyarlamasında izleyeceğiz.

Yapımcı firma Fox Searchlight’ın geçtiğimiz sezon Bohemian Rhapsody ve Rocketman ile kazandığı başarıları düşününce, bu film için de heyecanlanmadan edemiyoruz!