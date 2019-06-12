Watergarden İstanbul'da Karne Şenliği Başlıyor

Watergarden İstanbul 14-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek karne şenliğinde aktiviteler ve yarışmalar ile sınırsız eğlenceyi doyasıya yaşamak için tüm çocukları bekliyor.

Watergarden İstanbul’da düzenlenecek Karne Şenliği’nde çocukları gün boyu katılabilecekleri karnaval oyunları, zumba kids ve ödüllü yarışmalar bekliyor.

Karne şenliği boyunca düzenlenecek “OKKO Macera Parkuru” etkinliğine http://etkinlik.watergarden.com.tr/etkinlikler.aspx?etkinlikId=0 üzerinden yapılacak kayıt ile katılım sağlayabilecek çocuklar için 7-10 yaş ve 11-15 yaş olmak kızlar ve erkekler için iki ayrı yarışma kategorisi bulunuyor. Site üzerinden kayıt yapacak olan çocuklar etkinlikten 1 saat önce alana gelerek yapacakları kayıt işlemi sonrası ön elemeye katılabilecek.

9 gün sürecek yarışmada Zippline, Macera Parkuru, Tubby Slide ve Şut Atışı olmak üzere 4 farklı parkuru en hızlı sürede tamamlayanlar 23 Haziran’da final yarışına katılmaya hak kazanacak. Final yarışında kazananları ise sürpriz ödüller bekliyor.

Bu muhteşem etkinlik için kaydınızı yaptırıp, sıranızı beklerken etkinlik alanında gerçekleşen programlara katılıp doyasıya eğlencenin tadına varın.