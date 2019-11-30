Yağmurlu Günler İçin Birebir En İyi Waterproof Maskaralar

Yağmur, spor ya da fazla sıcak havalar… Etken ne olursa olsun dağılmış maskaralar hepimizin kabusu. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için kilit nokta ise ihtiyaçlarınıza ve kirpiklerinze uygun maskaraları seçmek!

Yağmurlu havalar, iyi bir göz makyajının en büyük düşmanlarından biri. Akma gibi durumları engellemek ise waterproof maskaralardan geçiyor. İşte en iyi waterproof maskaralar:

By Terry Mascara Terrybly Waterproof in Black

Diğer waterproof maskaralar gibi kolayca kurumayan bu rimel ayn zamanda Lumicoat teknolojisi ile kirpiklerinizin uzamasını da sağlıyor. Bir maskaradan istediğimiz tüm etkiler onda!





Bobbi Brown No Smudge Mascara

Bobbi Brown No Smudge Mascara

Sadece akmaması ile değil, ne kadar kalınlık istediğinize göre de kat kat uygulayabildiğiniz bu maskara, özellikle dramatik görünüm sevenlerin favorisi.





Benefit BADgal Waterproof Mascara

Benefit BADgal Waterproof Mascara

Rock n’ roll stilini göz makyajına da yansıtmak isteyenler için… Üstelik size uzun süreli porselen bebek kirpikleri vaat ediyor.





Fairydrops Scandal Queen Waterproof Mascara

Fairydrops Scandal Queen Waterproof Mascara

Japonya’nın en çok satan maskarası sadece akmaması ile değil; kirpikleri uzatma ve kıvırma gücüyle de iddialı. Çıkarmak için ise mutlaka yağ bazlı bir temizleyici uygulayın.





Eyeko Sport Waterproof Mascara in Black

Eyeko Sport Waterproof Mascara in Black

Spor sonrası hala nasıl kalıcı olduğunu gözlerinizle görün! Bu yüzden yağmurda da ne kadar kalıcı olduğuun belirtme ihtiyacı duymuyoruz bile.

Dior Diorshow Pump’N’Volume Waterproof Mascara

Dior Diorshow Pump’N’Volume Waterproof Mascara

Dior’un maskaralarının ne kadar başarılı olduğunu artık biliyoruz. Yarattığı uzun ve doğal görünüm, kirpikleri tek tek ayırması ve belirginleştirmesiyle favorimiz olan Dior’un bu maskarası; sağanak yağışta bile akmayacak bir formüle sahip.

Shiseido Full-Lash Multi-Dimension Waterproof Mascara

Shiseido Full-Lash Multi-Dimension Waterproof Mascara

Yüksek oranda kullanıcı oyu alan bu maskara; gün sonunda makyajınızı silene dek yüksek performans gösteriyor. Yağlı temizleyicilerle çıkarın.

