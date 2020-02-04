Yeni Sezon Öncesi Edinmeniz Gereken 5 Ceket Trendi

Hala inanamasak da; kışın son aylarını yaşıyoruz. Bu da yavaş yavaş bahar dolabımızla ilgili güncellemelere geçmemiz gerektiğinin bir göstergesi.
Bahar dolabının vazgeçilmezi ise kuşkusuz ki ani sıcaklık değişimlerinde kurtarıcımız olan ceketler. peki yeni sezonda sizi kalabalıktan ayıracak ceket trendleri hangileri?
İşte 2020 sezonunda mutlaka edinmeniz gereken 5 ceket trendi…
Deri Blazer Ceketler
90’lardan 2020’leri domine etmek üzere geri dönen deri blazer ceketleri; sokak stilinde daha çok göreceğiz. Kalın dokuda ve cebi olan modelleri tercih edebilirsiniz. Eğer deri blazer ceket edinmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki yazımıza da göz atmayı unutmayın!
İlginizi çekebilir>>> Yılın Trendi Deri Blazer Ceket İçin Kombin Önerileri
Tüvit Ceket
Chanel’in global bir üne kavuşturduğu bir moda klasiği olan tüvit ceketler; 2020’de hemen hemen tüm reyon ve koleksiyonlarda kendisine yer bulacak. Denim parçalarla kombinleyerek genç bir etki yaratın.
Safari Stili
Natürel tonlardaki safari ceketleri, kendilerini tamamlayan kemerleriyle birlikte hem daha dengeli bir görünüm sağlıyor hem de farklı bir stil yaratmanıza yardımcı oluyor. Midi floral elbiseler ve chunky ayakkabılarla tamamlayın!
Desenli Puf Montlar
Puf montlar hiç olmadığı kadar popüler. Bu trendi bir üst seviyeye taşımak ise desenli olanlarını seçmekten geçiyor.
Kapitone Ceketler
Şehirli stilin yeni vazgeçilmezi olacağına emin olduğumuz kapitone montlar; yaz festivallerinde de kurtarıcınız olacak. Fazlasıyla Alexa Chung stili!