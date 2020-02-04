Yeni Sezon Öncesi Edinmeniz Gereken 5 Ceket Trendi

Hala inanamasak da; kışın son aylarını yaşıyoruz. Bu da yavaş yavaş bahar dolabımızla ilgili güncellemelere geçmemiz gerektiğinin bir göstergesi.

Bahar dolabının vazgeçilmezi ise kuşkusuz ki ani sıcaklık değişimlerinde kurtarıcımız olan ceketler. peki yeni sezonda sizi kalabalıktan ayıracak ceket trendleri hangileri?

İşte 2020 sezonunda mutlaka edinmeniz gereken 5 ceket trendi…

Deri Blazer Ceketler

Instagram/SYLVIEMUS_

90’lardan 2020’leri domine etmek üzere geri dönen deri blazer ceketleri; sokak stilinde daha çok göreceğiz. Kalın dokuda ve cebi olan modelleri tercih edebilirsiniz. Eğer deri blazer ceket edinmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki yazımıza da göz atmayı unutmayın!

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ASOS

Stand Studio

Reformation

Zara

Tüvit Ceket

Instagram/AIMEESONG

Chanel’in global bir üne kavuşturduğu bir moda klasiği olan tüvit ceketler; 2020’de hemen hemen tüm reyon ve koleksiyonlarda kendisine yer bulacak. Denim parçalarla kombinleyerek genç bir etki yaratın.

Remain Birger Christensen

Veronica Beard

Zara

Damsel in a Dress

Safari Stili

Instagram/MONIKH

Natürel tonlardaki safari ceketleri, kendilerini tamamlayan kemerleriyle birlikte hem daha dengeli bir görünüm sağlıyor hem de farklı bir stil yaratmanıza yardımcı oluyor. Midi floral elbiseler ve chunky ayakkabılarla tamamlayın!

Giuliva Heritage Collection

La Redoute

Alberta Ferretti

& Other Stories

Desenli Puf Montlar

Puf montlar hiç olmadığı kadar popüler. Bu trendi bir üst seviyeye taşımak ise desenli olanlarını seçmekten geçiyor.

Balenciaga

Moncler

Kapitone Ceketler

Instagram/ALYSSAINTHECITY

Şehirli stilin yeni vazgeçilmezi olacağına emin olduğumuz kapitone montlar; yaz festivallerinde de kurtarıcınız olacak. Fazlasıyla Alexa Chung stili!