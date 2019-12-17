Yılbaşı Gecesi İçin Kolay Saç Modelleri

2020’ye iyi bir enerjiyle başlamak için yeni yıl gecesini kusursuz geçirmeye odaklananlardan mısınız? “O akşam ne giyeceğim?” sorusundan, makyaja kadar detayla ele alabileceğiniz çok konu başlığı var. Bu tercih sürecinin üzerinizde stres oluşturmaması için planlı ve kararlı gitmek en iyisi olacak. İster ofis partisine katılın, ister arkadaşlarla yapacağınız küçük bir davete ya da yılbaşı balosuna… Hazırlıklara şimdiden başlamaya karar verdiyseniz, işe saç modeli seçimiyle devam etmeye ne dersiniz?

Bu hazırlıklar için eğer sabah evden çıkana kadar vaktiniz varsa ise, aradığınız pratik saç modelleri tam karşınızda. Doğru seçimlerle saçınızın sizi gece yarısına kadar taşıması oldukça önemli. Bu yüzden geri sayımdan çok daha uzun sürecek kolay saç modellerini bir arada topladık. At kuyruğu, örgü saç modelleri, dalgalı saç görünümleri…

#1 Düşük At Kuyruğu

Pratik ve kolay saç modelleri

@ kristin_ess

Yılbaşı gecesi için saç modeli arıyorsanız, evden çıktıktan sonra iki kez düşünmenizi gerektirmeyecek bir model olması önemli. Dikkat çekici bir saç aksesuarıyla kuşanmış düşük at kuyruğu bizim oyumuzu kazandı. Şaşırtıcı derecede az bakım gerektiren bu saç modeli, dans sırasında veya aperatiflerle mücadele ederken zahmetsizce güzel görünmenizi sağlayacak.

#2 Gösterişli At Kuyruğu

Blake Lively, at kuyruğu örgü modeli için aranan ilham kaynağı

Yılbaşı partisi için pratik saç modelleri

Bütün gece rüya gibi görünmenizi sağlayacak bir saç modeline ne dersiniz? Gösterişli yüksek at kuyruğu sizin için tam biçilmiş kaftan. Burada önemli olan yaptığınız at kuyruğu modelinin, gece yarısından önce çözülmemesi gerek. Sıkı sıkı tepeden toplayacağınız saç modeli için saç spreyinden destek almayı unutmayın.

#3 Saç Aksesuarlarından İlham Alın

Kısa saç modeli kullananlar için en ideal kullanım

Küçük saç tokalarının gücüne inanın

Güne ve geceye, doğal görünümlü saç modelinizle devam etmeye karar verdiyseniz ve ekstra çaba harcamak istemiyorsanız, saç aksesuarlarıyla stilinizi modern hale getirebilirsiniz. Küçük tokalar mutlaka değerlendirmeniz gereken can alıcı noktalardan. Stilinizi parlatmak için en doğru günün içindesiniz.

#4 Islak Saç Modelleri

Islak görünümlü saç modelini, saçınızı toplayarak da rahatça kullanabilirsiniz.

Margot Robbie, ıslak görünümlü bu saç modeliyle etkileyici görünüyor.

Pek çok özel günde olduğu gibi, yeni yıl akşamı da kapısını rahatlıkla çalabileceğiniz kolay saç modellerinden biri de; ıslak görünümlü saç modeli. Islak etki, şüphesiz ki en tarz ve cool görünümlerden biri. Bu saç modelinin yapılışı ise çok kolay. Maksimum etkide yüksek tutuş için sadece bir fırça ve birkaç destekleyici ürün (saç spreyi gibi) yeterli.

#5 Hacimli Dalgalar

Gisele Bündchen ve enerjinin en güçlü kaynağı; dalgalı saç modelleri.

Yarım topladığı hacimli dalgalarıyla, Rihanna radarımızdaki isimlerden.



Hacimli Hollywood dalgaları ve şenlikli bir saç aksesuarı ile eşleştirerek yarım topladığınız saçınızın enerjisini daha da yükseltmeniz mümkün. Bütün gece dans etmeyi planlıyorsanız, saç spreyinden yardım almayı kesinlikle atlamayın. Dalgalı saç modellerinin, saatler ilerledikçe doğal görünümü daha da ortaya çıkarma etkisini sevenlerin seçimi bellidir diye düşünüyoruz.

#6 Güçlü Bir Topuz

Bu kusursuz görünüm, yılbaşı akşamı için çok ideal.

Çabasız bir şıklık için biçilmiş kaftan.

Sofistike bir kabarıklık sağlayan sıkı bir topuz, her zaman için her görünümle eşleşmeye müsait. Sıradan görünmesini engellemek için şık bir saç aksesuarı ile ilerleyebilirsiniz. En sevdiğiniz eşarp ile sarılmış örgülü bir topuz şıklığınızı daha da pekiştirecek.

#7 Kısa Saç ile Kolay Hamleler

Katy Perry, bu kısa saç modeliyle tam bizlik.

Zoe Kravitz’in unutulmayan kısa saç modeli

Kısa saç modelinin yıka ve çık etkisine, yeni yıl akşamı takla attırmak istiyorsanız, önceden prova yapmanızda fayda var. Katy Perry ve Zoe Kravitz, en çarpıcı görünümleriyle size ilham vermeye hazır. Tek ihtiyacınız olan şey ise saç sekillendiriciler.