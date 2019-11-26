Cool Saçlara Sahip Olmanın 17 Yolu

Yeni bir sezon, yeni bir yıl… Taptaze başlangıçlar için sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin dileği olsa gerek. İşte yeni saç modelleri yaratmanın yolları.

#1 Size Yakışanı Yapın

Saç stilinize karar vermeden önce güzel özelliklerinizi ön plana çıkaran ve kişiliğinizle uyuşan şeyleri yapmalısınız. Cilt ve göz renginizi dikkate almanızı; doğal dip renginizi korumanızı öneriyoruz. Zira bu, kontrast yaratıyor ve aynı zamanda daha az bakım gerektiriyor.

OGX, Besleyici Coconut Milk

Şampuan

#2 Doğal Tonları Seçin

Bazılarının saçlarının bakımsız olmadığını ve nasıl daha güzel uzadığını hiç merak ettiniz mi? Bu onların seçtikleri ton ile alakalı. Saçlarınızı boyarken doğada bulabileceğiniz tonları ve sahte görünmeyen renkleri tercih edin. Mükemmel saç tonu, aslında hiç fark etmediğiniz renktir.

BUMBLE AND BUMBLE, Color Minded Şampuan

#3 Saçlarınıza İyi Bakın

Dağınık bir bitişi seviyor olabilirsiniz ama bu saçlarınıza kötü davranmanızı gerektirmez. Güzel bir

renk elde etmek için sağlıklı saçlar şarttır. Saçınızı sert sülfat içermeyen bir şampuanla yıkamak da rengini canlı tutar.

#4 Ürünleri Azaltın

Uzmanlar, çok fazla ürün kullanmanın saç kırıklarına neden olduğunu söylüyor. Gereksiz ürünler kullanarak saçlarınızın zarar görmesini istemezsiniz.

KIEHL’S, Damage Repairing & Rehydrating Şampuan

#5 Uzun Saçlar da Kusursuzdur

Saçların kusursuz olması için kısa kesilmesine gerek yok. Saç artistleri uzun saçlar için açılı ve katlı kesim öneriyor. Bunlar uzun saçta temiz bir görünüm yaratıyor. Yalnızca hacim kazanması için saç ürünleri kullanmayı unutmayın.

#6 Kâkülün Avantajları

Doğru yüzdeki doğru kâkül; altın değerindedir. Ancak, saç tipinizi ve yüzünüzde odaklanmak istediğiniz özellikleri göz önünde bulundurun. Ortadan ayrılan uzun perçemler de size farklı bir hava katar.

Fotoğraflar: MEMET EROL

Moda Editörü: ZEYNEP YALÇIN

Güzellik Editörü: DAMLA SUAY

#7 Canlı Sarı

Sarı saçların en iyi şekilde görünmesini sağlamak için özel ürünlere banyonuzda yer ayırın. Şampuanınız ve kreminizin sarı saçlar için özel bir formül içermesi, kuaför ziyaretleriniz arasında bile saç renginizi canlı tutacaktır. Genellikle mor ambalajlı olan bu ürünler, soluk sarı tonları nötrleştirmek için üretiliyor. John Frieda’nın ton farklılıklarına karşı geliştirdiği şampuan boyanın akma süresini uzatıyor. Ayrıca saçları nemlendirmek için kıl gövdesine derinlemesine nüfuz ediyor.

#8 Fırça

Saç fırçasını kullanmaktan vazgeçtiyseniz, şimdi güzellik rutininize geri eklemenin tam zamanı. Saçlarınızı taramak güç ve iyileşme sağlar. Ancak fırça seçimi konusunda dikkatli olmalısınız. Saç derisini düzelttiği için, kıl içeren bir fırçaya yatırım yapabilirsiniz. Altın kural şu; fırça ne kadar çok sert kıl içerirse, o kadar pürüzsüz sonuç verir.

BALMAIN PARIS HAIR COUTURE, Fırça

#9 Parlak Görünüme Kavuşun

Bella Hadid, Olivia Culpo ve Sofia Richie gibi kızlara baktığınızda neredeyse yağ sürülmüş gibi parlak saçların geri döndüğünü göreceksiniz. Bu parlak görünümünü seviyoruz. Son zamanlarda saçlardaki dalgaların, daha yumuşak, S şekline doğru geçiş yaptığını görmüştük. Bu dalgaların üzerinden bir düzleştirici yardımıyla geçebilirsiniz. Sonucunda parlak bir görünüm elde ettiğinizi göreceksiniz.

Saç Şekillendiricilerin Gücünden Yararlanın

BRAUN, Satin Hair 7 SensoDrye

DYSON, HD0-1 Supersonic Kurutma Makinesi

Yüksek teknolojiye sahip fön makineleri sayesinde, güzellik salonunu eve taşıyoruz. İsterseniz Dyson Supersonic Kurutma Makinesi’ne şans verip, saçlarınızı gönlünüzce şekillendirin veya Braun Satin Hair 7 SensoDrye ile saçlarınızın ıslaklığına veda ederken yapısını kurutmayın.

#10 Düzenli Bakım Yaptırın

Bakım, saç uçlarının düz kalmasının anahtarıdır. Modeli önemli değil; saçlarınızı düzenli olarak kestirdiğinizden emin olun. Parlak görünmesi için uçların düz ve bakımlı olması gerekir. Eğer kâkülünüz varsa normalden fazla bakıma ihtiyacınız olabilir.

DAVINES, Sea Salt – Deniz Tuzu Spreyi

#11 İpek Kumaş Kullanın

İpek bir yastık kılıfı, fönün birkaç gün daha dayanmasını sağlayacak. İpek kumaş, saçın kaymasını sağlar. Fönünüzün daha kalıcı olmasını istiyorsanız, bu en iyi yollardan biri.

H&M, Üçlü Saç Lastiği

#12 Lastik Tokalar

Evet, lastik tokalar yeniden revaçta. Hailey Baldwin gibi ünlüler, ipek lastik toka kullanmanın sadece güzel görünmekle kalmadığını, saç kırılmalarını önlediğini de belirtiyor. Saça nazik davranıyor ve kolayca çıkarılabiliyor. Diğer bir özelliği ise, saçınızı toplamanız için bileğinize taktığınızda bile iyi görünmesi.

#13 Dokunuza Göre

İyi saçların tanımı çabasız olmasıdır. Kıskandıran saçlar, içten içe özgüven yaratır. Doğal ama yapılmış gibi görünen saçlar için deniz tuzu spreyi kullanabilirsiniz.

#14 Yeni Pastel Renkler

Çilekli milkshake, yaban mersini, mango ve bal peteği renklerini düşünün. Parlak renkler, artık

eskiden zarif olan tonların yerini alıyor. Bu tonlar, kendi saç renginden sıkılanlar için harika bir alternatif sunuyor. Ancak saçlarınızı boyarken yıpranmalara karşı korumak için Olaplex gibi onarım yapan ürünlerden kullanmanızı öneriyoruz.

SEPHORA, Gece Saç Bakım Maskesi

#15 Toplamaktan Korkmayın

Saçınıza biraz sofistike bir görünüm kazandırmak için şık bir topuz yapabilirsiniz. Tepeden ve bitmemiş, dağınık bir topuz bazılarına çok yakışıyor. Tepeden topladığınız bir at kuyruğu ile başlayın, ardından saçı ikiye ayırarak düğüm yapın. Sonrasında düğüm yaptığınız iki tutamı, uçlarından at kuyruğunun lastiğine sıkıştırın.

#16 Azla Yetinin

Saç renginizin uzun süre canlı görünmesini sağlamak için uzmanlar çok fazla bakım yapmanın aksine az ile yetinmenizi tavsiye ediyor. Önemli olanın doğal renginizden vazgeçmeyip bunu canlı tutmayı sağlamak olduğunu belirtiyorlar. Her zaman sülfatsız şampuan ve saç kremi kullanın. Rengini korumak için maske uygulayın. Ayrıca, saçınızı olduğundan daha az yıkayın. Bunun yerine kuru şampuan kullanın.

OSIS+, Glamination Prime Prep Çok

Yönlü Sprey

#17 Aksesuar Kullanın

Saç bantlarının sadece spor salonunda ve yüz yıkarken kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yaz kıyafetlerinize harika bir aksesuar ekleyin. Kumaş saç bantları…