Yüz İnceltmenin 5 Yolu

Kilo vermek söz konusu olduğunda, Google’da en çok aratılan başlıklardan biri de; “Yüzden kilo verme yöntemleri”. Bu sorunun cevabını bulmak için verilen çabanın karşılığını bu yazıda bulabilirsiniz.

“Yüzden kilo vermek mümkün mü?”

Yanaklarınızdan şikayet ediyorsanız bu basit hareketleri düzenli uygulayarak daha küçük ve ince bir yüz yapısına kavuşabilirsiniz. Şunu da unutmayın ki; vücudunuzda tek bir bölgeden kilo vermek her zaman için daha zordur. Yüzünüzden kilo vermenin her zaman için en iyi yolu; genel olarak kilo vermek olacaktır. Bunu başarmanın en iyi yolu da; elbette ki egzersiz ve dengeli beslenmekten geçiyor.

Fakat size bazı bazı iyi haberlerimiz de var. Yapacağınız birkaç egzersizle, yüzünüzden de yağ kaybetmeye başlamanız mümkün. Ayrıca, sadece yüzünüzden yağ vermekle kalmayacak, cildinizin esnekliğini geri kazandırırken, yüz kaslarınızı da güçlendireceksiniz.

Öncelikle, yüz kaslarınızı ısıtmanız gerekir. Vücudunuzu dik tutarak ayağa kalkın veya oturun. Şimdi olabildiğince uzun süre farklı ünlü harfler söylemeye başlayın. “I”, “O”, “E” ve “A” harfleri genellikle en iyi sonucu verir. Yüzünüzü sıcak hissedinceye kadar bu alıştırmaya devam edin.

yüz zayıflatma hareketleri

Isınma hareketlerinden sonra ise;

Oturun ve kafanızı arkaya eğin. Şimdi tavana alt dudağınızla erişmeniz gerektiğini hayal edin. Alt dudağınızı olabildiğince uzağa götürün ve 5-10 saniye bekleyin. Ardından kısa bir mola verin ve 2-3 kez tekrarlayın.

İşte şimdi yüzden kilo verme yöntemlerine geçebiliriz.

#1 Doğru nefes alın

Öncelikle üç kere doğru nefes alın. Doğru nefes almak, havanın burundan çekilip ağızdan verilmesidir. Derin derin nefes aldıktan sonra yanaklarınızı iyice şişirip kaşlarınızı yukarıya kaldırın. Bunu yaparken gözlerinizin yerinden fırlayacak gibi bir hisse kapılmanız oldukça normal. Yanaklarınızı mümkün olduğunca zorlayın ve 10 saniye öylece bekleyin. Sonra nefesinizi bırakın. Bu hareketi 30’ar saniyeden üç set yapın.

#2 Nefes almaya devam

adım adım yüzden kilo verme yöntemleri

Üç defa doğru nefes alın. Kendinizi hazır hissettiğinizde yanaklarınızı içine çekin. Dudaklarınızı büzüştürerek japon balıklarına benzemeye çalışın. Aynı şekilde bu hareketi de 30’ar saniyeden üç set yapın.

#3 Dudaklarınızı gülümseme pozisyonuna getirin

Gamzeleriniz varsa onlar iyice çıkana kadar zorlayın. Parmaklarınızla elmacık kemiklerinizden tutup yanlara doğru dudaklarınız gerilecek şekilde çekin. Tüm dişleriniz görünmeli. On saniye bekleyip bırakın. 30’ar saniyeden üç set yapın.

#4 Elmacık kemiklere dikkat

Beş adımda yüzünüzü inceltin

Elmacık kemiklerinizi yukarıya kaldırmaya çalışın. Bunun için bol bol gülümsemeniz yeterli olacaktır.

#5 Son adım

Son hareket ise bir emme hareketidir. Parmağınızı, bir meyve ya da sebzeyi on dakika boyunca emebilirsiniz.