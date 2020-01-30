Zeynep Bastık | Şubat 2020

Tatlı, sempatik ve doğal… Bunlar, onu anlatan kelimelerden yalnızca birkaçı. Harika yorumu,
müziği, sesiyle zaten kalbimi fetheden Zeynep’le o kadar güzel zaman geçirdik ki; sohbet hiç bitmesin istedik.
Çıkardığı single’lar, YouTube kanalında söylediği şarkılar ve sahne performanslarıyla daha uzun yıllar bizimle olacak. Şimdi onun zamanı!

Fotoğraf: EMRE DOĞRU
Moda Editörü: TUĞÇE ÜLKÜMEN
Saç: İBRAHIM ZENGIN/ NO.21
Makyaj: HAKAN KÜLTÜR
Gömlek ve Yelek: GUCCI İSTINYEPARK
Pantolon: HAKTAN BUCKE
Broş: MIRELA CERICA
Ayakkabı: ADIDAS SUPERSTAR

YouTube kanalını ilk açtığında işin buralara geleceğini düşünüyor muydun?

Açıkçası ben dijital dünya konusunda çok da bilgi sahibi değildim. Hâlâ da çok iyi değilim bu konuda. YouTube’un böyle sonuçlar doğurabileceğini, işlerin bu kadar güzel ilerleyebileceğini düşünmedim aslında. Bu kadar insana hitap edebileceğimi ilk başta tahmin etmedim. Erkek arkadaşımın işi, uzmanlık alanı dijital medya ve YouTube zaten. Onun önerisiyle başladı her şey. “Zeyno, gel seninle YouTube’a bir video çekelim. Akustik şarkılar söyle” dedi. “Ne yapacağız onları, peki?” diye sordum. “YouTube’a koyalım, beğenmezsen sileriz” dedi. Ondan sonra yirmiye yakın video çektik. Ben çok sevdim.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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