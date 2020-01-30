Zeynep Bastık | Şubat 2020

Tatlı, sempatik ve doğal… Bunlar, onu anlatan kelimelerden yalnızca birkaçı. Harika yorumu,

müziği, sesiyle zaten kalbimi fetheden Zeynep’le o kadar güzel zaman geçirdik ki; sohbet hiç bitmesin istedik.

Çıkardığı single’lar, YouTube kanalında söylediği şarkılar ve sahne performanslarıyla daha uzun yıllar bizimle olacak. Şimdi onun zamanı!

Fotoğraf: EMRE DOĞRU

Moda Editörü: TUĞÇE ÜLKÜMEN

Saç: İBRAHIM ZENGIN/ NO.21

Makyaj: HAKAN KÜLTÜR

Gömlek ve Yelek: GUCCI İSTINYEPARK

Pantolon: HAKTAN BUCKE

Broş: MIRELA CERICA

Ayakkabı: ADIDAS SUPERSTAR

YouTube kanalını ilk açtığında işin buralara geleceğini düşünüyor muydun?

Açıkçası ben dijital dünya konusunda çok da bilgi sahibi değildim. Hâlâ da çok iyi değilim bu konuda. YouTube’un böyle sonuçlar doğurabileceğini, işlerin bu kadar güzel ilerleyebileceğini düşünmedim aslında. Bu kadar insana hitap edebileceğimi ilk başta tahmin etmedim. Erkek arkadaşımın işi, uzmanlık alanı dijital medya ve YouTube zaten. Onun önerisiyle başladı her şey. “Zeyno, gel seninle YouTube’a bir video çekelim. Akustik şarkılar söyle” dedi. “Ne yapacağız onları, peki?” diye sordum. “YouTube’a koyalım, beğenmezsen sileriz” dedi. Ondan sonra yirmiye yakın video çektik. Ben çok sevdim.