7 Adımda RealFashionist Hesabının Ardındaki İsmi Tanıyın

INFLOW Global Summit’18 kapsamında tüm dünyadan moda, seyahat,gastronomi, güzellik ve bakım gibi farklı konularda milyonlarca takipçisi bulunan 100’e yakın yabancı influencer İstanbul’a geliyor.

Biz de bu yıl 18 Aralık Salı günü 4’üncü kez düzenlenecek olan INFLOW Global Summit vesilesiyle; etkinliğin katılımcılarından dünyaca ünlü Influencer veRealfashionist hesabının ardındaki isim JZaklina Berrido Pisano e merak ettiklerimizi sorduk.

Influencer olduğunuzdan beri hayatınız nasıl değişti?

Hayatım inanılmaz derecede değişti. Instagram’da olup her gün neredeyse yarım milyon kişiye ilham vermek ve bu sayının giderek artması inanılmaz.

Her şey başkalarının beni mutlu etmesini beklemekten vazgeçmem gerektiğini anladığımda başladı. Mutluluğu kendi başınıza bulmalısınız. Kendinizi canlı ve mutlu hissetmek için çaba göstermelisiniz. Para korku demektir. Eskiden altından korkuyorduk, şimdi bir kağıt parçasından korkuyoruz. Ben paranın bir araç olduğunu düşünüyorum.

Başlangıçta yalnızca içeriklerimi, fotoğraflarımı ve videolarımı oluşturduğum bir telefonum vardı. Daha sonra finansal özgürlüğe sahip olmak için yatırım yapmam gerektiğini anladım. Oldukça pahalı bir kamera ve lens aldım. Bu yatırımı yaptığım sırada hala bir gelirim yoktu. Ancak bir üst seviyeye ilerlemenin gerekli olduğunu anlamıştım. Hayatımı sonsuza dek değiştirmek için bugün nelere yatırım yapmaya hazırım? Neleri riske atmaya hazırım? Ne vermeye hazırım? Bu sorular yolumu çizmemi sağladı. Ayrıca gelmek istediğim noktaya çoktan varmış kişilerden de çok şey öğrendim. Birçok yerden ilham aldım: Amazon, Facebook, Apple gibi şirketlerin kurucuları gibi iş dünyası devlerinden (bu kişilerin kitaplarındaki bir sayfadan bile birçok şey öğrenebilirsiniz) ruhani liderlere kadar birçok kişi şunu anlamamı sağladı: En büyük zenginlik gönül rahatlığıdır. Yani tüm parçaları bir araya getirdiğinizde hem maddiyatı, hem bilgiyi, hem de ruhani bilgeliği elde etmiş oluyorsunuz.

Hayatımı kendi felsefeme göre yaşıyorum. Bu yüzden beni bir defileden diğerine koşarken göremezsiniz.

Ama influencer olan kişiler, ne kadar popüler olsalar da sizin ve benim gibi sıradan insanlar. Ben tutkuları olan ve bu tutkularını dünyaya ilan etmekten çekinmeyen bir insanım.

Tutkulu olduğum konuyu sosyal medyada paylaşarak internette çok büyük bir popülarite yakaladım. Böylelikle blog yazıları, videolar ve resimler aracılığıyla takipçi kitlemi kendi fikir ve görüşlerimle etkileyebiliyorum.

İlgi alanlarım arasında moda, yaşam tarzı, sağlıklı yaşam ve yemek gibi konular var. Influencer olmam sayesinde bunların keyfini çıkarabiliyor ve bunları takipçilerimle paylaşabiliyorum. Tanıtımını yapmam için bana gönderilen ürünlerin %90’ını başkalarına veriyorum.

Kendime ayırmıyorum. Kimse bu dünyadan giderken evini, çantalarını, ayakkabılarını, son model iPhone’unu yanında götüremeyecek.

Bu yüzden sahip olduğum her şeyi sevdiklerime, arkadaşlarıma, aileme vetakipçilerime veriyorum. Çünkü şimdi ihtiyaç duymuyorsam, yeni sezonda ihtiyaç duyar mıyım diye düşünmüyorum. Ayrıca insanların hediye alırken yüzlerinin güldüğünü görmek beni çok mutlu ediyor. Bu hissi hiçbir şeye değişmem.

Bir influencer olarak karşılaştığınız en büyük zorluk ne oldu?

Kişiliğinizden ödün vermeyin. Popüler bir influencer olduğunuzda birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz.Yüksek ücretler karşılığında, kesinlikle kullanmayacağım ürünlerin tanıtımını yapma teklifleri alıyorum. Bunlar gerçekten reddedilmesi zor teklifler. Ama yine de kişisel olarak kullanmadığım ve güvenmediğim ürünlerin reklamını yapmayı kabul etmiyorum. Neden mi? Çünkü bu dünyadaki ömrümüz kısa ve sınırlı.Bu ömrü de doğru olduğunu düşündüğünüz şekilde yaşamalı, gerçekten sevdiğiniz ve inandığınız şeyler o anda size istediklerinizi vermiyor olsa bile “para ve şöhret”üzerine kurulu bir hayalin peşinden koşarak kendinizi mutsuz etmemelisiniz.

Mesela ben hesabımı açtığım sırada, Instagram alemine Kardashian ailesi hükmediyordu. Herkes onlara bakmak istiyordu. Ben de kendi kendime şöyle dedim:Artık bazı şeylerin değişme vakti geldi. Artık modanın yeniden moda olması gerekiyor 🙂 Koyu renkli güneş gözlükleriyle fular takmak, benim imajımı Instagram’daki diğer kişilerden ayrı bir konuma getirdi. 50 yaşında bir büyükanne olmam da çok büyük ilgi topladı.Çok çalışmaya hazır olun. Her zaman bir şeyler üretirim. Çünkü yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. Üstelik yalnızca para için yapmıyorum; para bu işin yan ürünü. İşin her adımını seviyorum. Ama daha akıllı çalışmayı öğrenmem gerekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri de çalışmak gerekiyor. Bunu yapmaya hazır mısınız? Hayır mı? Gezip tozmayı tercih mi edersiniz?

Ben de geziyorum. Harika yerlere, en güzel sahillere gidiyorum, ama aynı zamanda daima yaratıcı olmak için gerekli disipline de sahibim. Hafta sonları bile.

O anda olmanız gerektiğini düşündüğünüz yerde değilseniz hata yapıyorsunuz.Uzun süre boyunca bin takipçim bile yoktu. Kimse profilime bakmıyordu ama ben kendime olan inancımı kaybetmedim. İstediğimiz şeyleri değil, olduğumuz şeyleri kendimize çekeriz. İnsanlarla nasıl çalışılacağını öğrenmek çok önemli.

Ayaklarınız yere bassın.

İnsanlara saygı gösterin. Arkamda duran kişiler ne kadar iyiyse, ben de ancak o kadar iyi olabilirim. İnsanlarla aramda çok derin bir bağ var. Onların sorularına yanıt veriyorum, profillerini ziyaret ediyorum, yorum yazıyorum.Bazıları artık popülarite kazanıp “ünlü” olduğumu söyleyerek neden hala bu işi yaptığımı soruyor. Ben de onlara şöyle diyorum: Çünkü beni buraya getiren sizlersiniz. Ben de sizin o güzel ruhlarınızı çok seviyorum. Hiçbir zaman unutmayın: İşin büyük bir kısmını ilişkiler oluşturur. Servet kazanmak her zaman ilişkilerle ve kimi tanıdığınızla ilgilidir. Yükselmek için başkalarını alaşağı etmek istemiyorum. İnsanları daha da yükseltmek, bunu da kişiliğimden ödün vermeden yapmak istiyorum. Çöpçü de olsa rektör de olsa herkesle aynı şekilde konuşurum.

Bir şeyi gerçekten isterseniz olacağına inanırım. Birçok insan peşindeolduğu şeyi tüm kalbiyle istemiyor. O yüzden de istedikleri gerçekleşmiyor.

Sosyal medyadaki blog yazarlarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Geleceği toz pembe görüyorum 🙂

Google’da “Influencer” kelimesinin aranma oranı 2017/2018 yıllarında %325 arttı. Bu da influencer pazarlama yönteminin bu yıl en hızlı büyüyen online müşteri kazanma yöntemi olduğunu gösteriyor. Bu trend gelecekte de devam edecek gibi görünüyor. Pazarlama departmanlarının yaklaşık üçte ikisi önümüzdeki yıllarda influencer pazarlaması için ayırdığı bütçeyi artırmayı planlıyor.Bence blog yazarlarının güvenilirliği ve sosyal açıdan kanıtlanmış başarısı çok büyük bir güce sahip. Sosyal medyadaki influencer’ları diğer destekçilerden ayıran en büyük özellik insanların kendilerini influencer’lara yakın hissetmesi. Büyük popülariteye ve takipçilere sahip olsalar bile,influencer’lar yine de insanların gözünde normal ve sıcak kişiler olarak algılanıyor. Şahsen tanıdığım en başarılı influencer’lar da gerçek anlamda böyle kişiler.

Bu yüzden sosyal medyanın (özellikle bu platformların en popüleri olan Instagram’ın) geleceğinin, özellikle pazarlama bazında yeni müşteri elde etme yöntemi olduğunu düşünüyorum; yeni Amazon gibi bir şey, ama daha güvenilir olanı. Yani ürünleri tanıtan kişilerin takipçilerin güvenini kazanmış olması gerekiyor.

Takipçilerimizle bağlantı kurarak ve onlarla doğrudan etkileşime geçerek günlük hayatlarımız hakkında paylaşımlar yapıyoruz. Alıcıların güvenilir kaynaklardan fayda sağladığı stratejik pazarlama yaklaşımının temelinde bu yatıyor.

Şu aralar sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz trendler/tarzlar var mı?

Trendler ölmek için doğarlar 🙂

İnternet ve sosyal medya bu trend döngüsünü öyle hızlandırdı ki, artık trendler doğdukları hızda yok olup gidiyor. Trendlerin onda dokuzu yeni değil,eski bir akımın geri dönüştürülmüş halidir. Bu da tüm bu trend konusunun biraz saçma görünmesine neden oluyor.

Eğer söz konusu trend modaysa “akıllıdır”. Zamanın ötesindeyse “cüretkardır”. 20 yıl sonra ise “gülünç” hale gelir. 50 yıl içinde de trendin yeniden moda olduğunu görürüz.

“Trendlere aldanmayın. Modanın size hükmetmesine izin vermeyin. Onun yerine ne olduğunuza, giyim ve yaşam tarzınızla neyi ifade etmek istediğinize siz karar verin.”

Benim modaya olan yaklaşımım, saygın İtalyan tasarımcı Gianni Versace’nin bu sözleri ile aynı doğrultuda. Benim için stil demek kendin olmak demektir. Moda eğlenceli ve zevkli olmalıdır. Kaçış dediğimiz kavram, başka bir tutsaklık şeklinde olmamalı, tam anlamıyla gerçeklikten kaçış şeklinde olmalı. Eğer sadece “moda” veya “şık”olduğu için bir kıyafetin içinde rahatsız veya mutsuz olacaksanız, iyi giyimli olmaktansa mutlu olmanızı tavsiye ederim. Mutlu olmak daima daha iyidir.

Moda genel olarak açık fikirliliği ve denemekten korkmamayı da beraberinde getirir. Seyahat etmenin, farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşamanın bana çok yardımı oldu. Ama yeni moda akımlarını gözü kapalı takip etmiyorum. Moda eğlencelidir ve hayatın basmakalıp sıkıcılığından kaçmanızı sağlar. Bunun ötesi artık saplantı halini alır ve eğlenceli bir yanı kalmaz. En azından benim için durum böyle.

Medya bize 30 yaşından sonra hayatımızın sona erdiğini söylüyor. Bu moda hesabı ile bunun doğru olmadığını göstermeye çalışıyorum. Gerçeklik yetersiz kalıyor! Rengi, cinsiyeti, parası ve sosyal statüsü fark etmeksizin dünyanın her yerindeki insanlar için gerçeklik aynıdır: Doğum, okul, iş, evlilik, çocuk,emeklilik, ölüm. Ben bu basit ve ürkütücü planın bir parçası olmak istemiyorum.Günlük yaşamın gerçekliğine karşı hayatta kalabilmek için modayı bir koruma kalkanı olarak kullanıyorum. Unutmayın, içindeki kişi yaşamadıkça kıyafetler hiçbir anlam ifade etmez. Tarz söz konusu olduğunda bu işin bir formülü yoktur.Tarz tamamen kendini ifade etmekle ve tavırla ilgili bir konudur.

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﻿Influencer’ların işi hakkında bilmediklerimiz neler?

Influencer tembel olamaz.

Sahip olduğumuz şeyleri hak etmemiz gerekir. Ben sahip olduğum her şey için kendim çalıştım. Beni seven bir ailem, beni cesaretlendiren bir eşim vardı. Ama ilk başladığımda Realfashionist hesabını kendi başıma yarattım. Artık bir şeylerin olmasını beklememeye, istiyorsam gidip kendi başıma gerçekleştirmeye karar verdim. Öncesinde bunu unutmuştum. Sanki dünyanın bana bir borcu varmış gibi geliyordu. Ama aslında dünya kimseye borçlu değildir. Hayatımın sorumluluğunu kendi ellerime almaya başladığımda, seçtiğim gerçekliği yaşayabileceğimi anladım. Başkalarından medet ummayı bırakıp bu yolculuğa tek başına adım attım.

Yeteneklerimi ve kabiliyetlerimi keşfetmeye başladım. Yetenekli olduğumu anladım, ama bu tek başına yeterli değildi. Yeteneğimi değerlendirmem ve başkalarıyla paylaşmam gerekiyordu. Zenginleşebilmek için yeteneğimi kullanmaya başladım. Ancak hayat sadece finansal güce sahip olmaktan ibaret değil. Sağlık,varlık, sevgi ve mutluluk da olmalı. Bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor.

Kısa süre önce evrende bir değiş tokuş yasası olduğunu fark ettim. Bu yasaya uyarak kendim oldum. Başka insanlara neler sunabileceğimi görmeye başladım. Her şey yalnızca benle ilgili değil. Yalnızca kendimden bahsederek çok daha fazla paylaşım yapabilir, video hazırlayabilirdim. Ama bunun yerine insanların sorularına yanıt vermeyi, deneyimlerimle onlara yardımcı olmaya çalışmayı ya da güzel mesajlarla kendilerini iyi hissetmelerini sağlamayı tercih ediyorum.

Çoğumuz tüketiciyiz. Ben de üretici olmam gerektiğini fark ettim. Yaşam tarzımı da yarı üretici, yarı tüketici olacak şekilde değiştirdim. %100 bir tüketici olmak istemiyordum, bu yüzden bir şeyler üretmem gerekiyordu. Bu yüzden ilk Instagram hesabımı açtım, videolar çekmeye ve bloguma yazı yazmaya başladım. İnsanların hayatına değer yaratacak şekilde katkıda bulunmaya başladım. Bu değiş tokuş yasasına böyle dahil oldum. Hiç kimse bencil olarak ve“hep bana” diyerek bir servet yaratamaz.



Başarılı bir influencer olmak için paylaşabileceğiniz ipuçları var mı?

Bu soruyu çok sık duyuyorum. Nasıl senin gibi ünlü olabilirim; bu güzel giysilere,ayakkabılara ve çantalara nasıl sahip olabilirim; finansal özgürlüğümü nasıl kazanırım; dünyanın dört bir yanına seyahat edip senin kadar çok takipçiye nasıl sahip olurum?

Bu sorulara yanıtım şu: En çok tutku duyduğunuz şeye odaklanın.

Kısa yoldan köşeyi dönme hayallerinden vazgeçin. Hayatınızda her şey kucağınıza mı düştü? O zaman neden bu işin kolay bir yolu olduğunu düşünüyorsunuz? Sanki kestirme bir yol varmış, ben de bu yolu biliyormuşum gibi. Bu işin aslını sizinle paylaşmak benim için çok büyük bir sorumluluk. Çünkü birçoğunuzun bana bakıp her şeyin bir anda biri tarafından bahşedildiğini düşündüğünüzü görüyorum. Ama kısa yoldan başarılı olmaya çalışırken kaybolabilirsiniz.

Kestirme yol her zaman en iyi yol değildir. 16-18 yaşında bir gecede ünlü olan genç yıldızlara, ikonlara bakın. Hepsi daha 25’ine gelmeden üçüncü bağımlılık tedavisini görüyor, bir sürü psikolojik sorun yaşıyor, hatta bazıları hayatta bile olmuyor. Tükenmiş oluyorlar. Bazen kestirme olan yol eniyi yol değildir. Arkamı dönüp kaçmak istemeyeceğim bir hayatı elde edene kadar çok uzun yollardan geçtim. Ben de kestirme yolu seçebilirdim. Ama 50 yaşındayım ve deneyimlerimin, bakış açımın ve beklentilerimin birleşimiyim. Ben de kısayolu seçebilirdim ama uzun yolu tercih etmenin en iyi yanı, bu yol boyunca kendinizi bulabilmenizdir!

Ne hatalar yaptım hayal bile edemezsiniz. Uzun yolu tercih ederek ne kadar çok şey öğrendiğimi biliyor musunuz? Bu uzun yolda kaç olağanüstü insanla tanıştığımı tahmin edebilir misiniz? Çoğumuz anlık hazların peşindeyiz.“Zaklina gibi yarım milyon takipçi istiyorum”, “Zaklina gibi seyahat etmek istiyorum”, “Onun giysilerini, ayakkabılarını istiyorum”, “Zaklina’nın hayatını istiyorum”. Peki o zaman, hayatım sizin olsun 🙂 Ama unutmayın; elinizden geleni yaptığınız ve dayandığınız temeli inşa ettiğiniz zaman daha fazla tatmin yaşarsınız. Çünkü o zaman emek vermiş olursunuz.

Emek verin! O noktadan sonra tüm övgüleri hak etmiş olursunuz. Üstelik bu sırada tümüyle inanılmaz bir insan haline gelirsiniz. Kestirme yolda ise değişemez, harika bir insan olamazsınız; yalnızca ödülü almış olursunuz. Uzun yolda ise kim olduğunuzu keşfedersiniz. Emek vermekten korkmayın. Çünkü tüm bunları yaparken potansiyelinize ulaşabilir ve dilediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz.

Paraya odaklanmaktan vazgeçin! İlk adım budur. Instagram hesabımı ilk açtığımda para aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yalnızca başkalarına ne sunabileceğimi düşünüyordum. Büyük bir trajedi yaşadım ve sevgili oğlum Stefan’ı korkunç bir trafik kazasında kaybettim. Hesabımı açarken sahip olduğum motivasyon buydu. Gönderilerimde ve blogumda hayatımı değiştiren bu konu hakkında paylaşımlarda bulundum. Dünyanın en varlıklı insanları nasıl daha fazla para kazanırım diye değil, insanlara nasıl daha iyi hizmet verebilirim diye düşünür. İçinizdeki “daha fazla para istiyorum” diyen sesi, “başka insanlara faydası olan bir şeyi nasıl sunarım”diyen bir sesle değiştirmelisiniz. Para, sevdiğiniz şeyi yaparken sahip olduğunuz ikramiyedir. Para bir şekilde gelir, ama asıl önemli olan yaptığınız şeye inanmaktır.

Tüm istediklerinizi birinin önünüze sermesini beklemekten vazgeçin ve elinizi taşın altına koyun.

Hangi konuda iyi olduğunuzu bulmalısınız.

İnsanların kendilerini iyi hissetmesini sağlamak, insanlarla konuşmak,moda, spor ve sağlıklı yaşam konularında iyiyim. İnsanların tıpkı benim yaptığım gibi zihinlerinde olumlu değişiklikler yaparak bir sonraki aşamaya ilerlemesine yardım etmekte iyi olduğumu düşünüyorum. Mutluluğu, acıyı,üzüntüyü ve gözyaşlarını pozitif enerjiye çevirebiliyorum. Realfashionist hesabı da bunun canlı bir örneği. Ama iyi olmadığınız bir konuda iyiymişsiniz gibi kendinizi kandırmayın. Belirli bir konuya odaklanın. Okuyun. Her gün okumak ve bilgimi artırmak bana bağımsızlık ve finansal özgürlük kazandırdı. İş dünyasından başarılı insanları okuduğum kadar, Vietnamlı Budist şair ve keşiş Thich Nhat Hạnh gibi kişilerin şöyle sözlerinden de birçok şey öğreniyorum: “Mutluluğa giden bir yol yoktur. Mutluluk yolun kendisidir.”

Eğlenmelisiniz. Yaptığınız şeyden keyif almasını bilmelisiniz. Bunu da üretirken iyi vakit geçirerek yapabilirsiniz. Özgün olmaya dikkat edin.Kendiniz olun. İçinizdeki sahici kişiliği ortaya çıkarın. İşte şimdi kimsede olmayan bir şeye sahipsiniz. Herkesin yaptığı şeyi yapmaya devam ederseniz,kimseden farkınız kalmaz.

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Instagram’da iyi fotoğraf nasıl çekilir?

Ben fotoğraflarımda daima küçük bir hikaye anlatmayı tercih ederim. Bu,kısa bir film sahnesini hazırlamak gibidir. Moda fotoğraflarının bir ağırlığı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden benim de kendinden emin ve kendine güvenen bir duruş sergilemem gerekiyor.

Çekim öncesinde daima kısa bir liste hazırlarım ve her fotoğraf için aklımda tekniklerin ve kompozisyonun bir provasını yaparım. Yeri, aksesuarları ve kıyafetleri önceden hazırlarım ve gerçek anlamda etkili bir çekim yapabilmek için hepsini ajandama kaydeder, hedeflerimi ve poz yönlerini düzenli ve sakin bir şekilde organize ederim.

Moda fotoğrafçılığı demek kıyafetler ve güzellik demektir. O yüzden fotoğraf karesine bu öğeleri yerleştirir, kendimi de bu öğeleri yansıtacak hale getiririm. Mesela kıyafetlerin vurgulandığı bir çekim yapacaksam, makyajımı ve saçımı bu kıyafetleri tamamlayacak şekilde tasarlarım.

1. Yer çok önemli:

En iyi sonuçları almak için sakin bir yer seçin

2. Arka plan:

Arka planın o anki imajınızla uyumlu olmasına dikkat edin

3. Doğal güneş ışığı kullanın:

Güneş daima fotoğrafçının arkasında olmalıdır. Az ışıkta veya güneşe karşı çekim yaparken fazladan bir ışık kaynağına ihtiyacınız olabilir. Eğer flaştan başka bir ışık kaynağınız yoksa, doğrudan flaşı patlatmak yerine yansıtıcı bir yüzeyden, duvardan veya tavandan sekecek şekilde ayarlayın. Farklı etkiler bırakacak açılar deneyerek hem siz hem de çektiğiniz sahne için en doğru açıyı bulun. Yüzünüze ve vücudunuza gölge düşmemesine dikkat edin.

4. Odaklamayı unutmayın:

Fotoğrafın doğru odaklanmış olması çok önemlidir.

5. Poz verme: Poz vermeyi öğrenmek zor olabilir. Ancak dergi karıştırarak ilham alabilir, üstelik nelerin moda olduğuna dair fikir sahibi olabilirsiniz. ‘Hareketli’ pozları veya açılı vücut şekilleri gerektiren pozları kullanarak fotoğrafınızı daha ilgi çekici ve cesur hale getirebilir, hatta vücudunuzun daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz.

6. Görüntüyü etkiniz altınaalın: Kıyafeti tümüyle teşhir etmek için karenin içinde gezinerek en doğru açıyı keşfedin. Yani bir merdivene tırmanabilir, çömelebilir, eğik bir açıyla durabilir veya özneye daha da yaklaşabilirsiniz. Mesajın ne olduğunu düşünün ve bu mesajı destekleyecek bir kompozisyon yaratın.

7. Eğlenin