Meghan Markle ve Prens Harry’nin Beden Dili Neler Anlatıyor?

Dünyanın en çok fotoğraflanan insanlarından olan, Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, beden dili söz konusu olduğunda sürekli olarak radar altındalar.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın beden dili aslında düşündüğünüzden daha çok şey söylüyor.

Birden çok vücut dilbilimcisinin yakın gözlemine dayanarak, Prens Harry ve Meghan Markle’ın ilişkisine dair bir bakış açısı analizi aşağıda sizi bekliyor.

Göz Göze Gelme

Prens Harry’nin karısıyla sürekli göz göze gelmesi, onu koruma iç güdüsünün ön planda olmasını gösteriyor.

Meghan Önde, Harry Arkada

Çiftin sürekli fiziksel yakınlığı, gerçek bir yakınlık olmadığında bile, birbirlerinin sevgisinin ve hayranlığının psikolojik bir yan ürünü.

Beden dili uzmanı Dr. Lillian Glass, Harry ve Meghan’ın “senkronize” yürüyüşlerinin ayrılmaz bir bağ oluşturduğunu söylüyor.

Çocuklara Karşı Tutumları

Belki de çiftin vücut diliyle ilgili en ilginç gerçeklerden biri de, çocuklarla birlikte geçirdikleri o tatlı anlarda çıkıyor. Markle’ın hamileliği nedeniyle bu yakın ilginin içgüdüsel olma olasılığı yüksek.

Ebeveynlik uzmanı Anna Williamson, Meghan Markle ve Prens Harry’nin vücut dilinin sıcak ve samimi olduğunu söylüyor.

El Tutma Stili

Beden dili uzmanları, çiftin benzersiz, sağlam el tutma tarzının güçlü bağlarının bir kanıtı olduğunu düşünüyor. Uzmanlar, Harry’nin ilginç “çift el tutma” stilinin “ne olursa olsun her zaman Meghan’a bağlı olmak istediğini gösterdiğini” söylüyor.

“Prens Harry, Markle’ın hamile olduğunu öğrendiğinden beri kesinlikle onun daha fazla elini tutuyor ve gerçekten de bu koruyucu bir tutum.”

Meghan’ın Bakışları

Bu noktaya kadar, çoğunlukla tüm ilgiyi gösteren kişinin Prens Harry olduğu düşünebilir. Ama Meghan Markle’ın da kocası için hayranlığı kesinlikle açıktır. Birbirleriyle bakışarak o iletişimi kuran çiftin, bu durum ilişkilerinin eğlenceli olduklarını da gözler önüne seriyor.