Mom I’m Fine Markasının Kurucusu Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

INFLOW Global Summit’18 kapsamında tüm dünyadan moda, seyahat,gastronomi, güzellik ve bakım gibi farklı konularda milyonlarca takipçisi bulunan 100’e yakın yabancı influencer İstanbul’a geliyor. 

Biz de bu yıl 18 Aralık Salı günü 4’üncü kez düzenlenecek olan INFLOW Global Summit vesilesiyle; etkinliğin katılımcılarından dünyaca ünlü Influencer ve Mom I’m Fine hesabının ardındaki isim Jonathan Kubben Quiñonez‘e merak ettiklerimizi sorduk. 


Influencer olma hikayenizi anlatır mısınız?﻿

Meksika kökenli bir Belçikalıyım. 27’nci yaş günümde işimden istifa ederek dünyayı gezmeye başladım. Seyahatlerim sırasında ziyaret ettiğim bazı yerlerden anneme telefonla ulaşamayınca, elime “Anne Ben İyiyim” (Mom I’m Fine) yazılı bir pankart alarak fotoğraf çektirmeye ve bu fotoğrafları Instagram’da paylaşmaya başladım. Böylece hesabımın adı da @momimfine oldu. Seyahat ettiğim yerleri, oralardaki insanları ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Sosyal sorumluluk çalışmaları da benim için önemli. Şu anda takipçilerimin desteğiyle Meksika’da bir okul yaptırmaya çalışıyorum.

Çok sık seyahat ediyorsunuz. En sevdiğiniz ülke ve şehir hangisi? Ve neden?

Ülke: Meksika

Şehir: Tulum

İnsanlar annem Meksikalı olduğu için böyle cevap verdiğimi düşünüyorlar ama gerçekten de bu ülkeye aşığım. Yemeği, kültürü, plajları ve insanları bence MUHTEŞEM!


Yeni bir blogger’ın başarılı olması için en önemli etken nedir?

Hem kendine özgü hem de yaptığı işte tutkulu olması gerekiyor. 

İlhamınızı nereden alıyorsunuz?

Aslında ilham her yerden gelebilir. Filmler, şarkılar, kitaplar veya başka sosyal medya hesaplarından… ☺

Hafta boyunca tipik bir gününüz nasıl geçiyor?

Hiçbir gün birbirine benzemiyor. İşimle ilgili olarak da en çok bu özelliği seviyorum. Bazen farklı ülkelerde seyahat ederek içerik yaratmam gerekiyor. Kimi zaman da moda koleksiyonları üstünde çalışıyorum. Bazen sosyal sorumluluk, bazense konferanslar vererek günümü geçiriyorum. Ancak çoğu kez işimi yönetmekle uğraşıyorum.

Sizce Mom I’m Fine markasının geleceği ne olacak?

Şu an Meksika’da plastikten inşa edilecek bir okul üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medyanın böyle iyi amaçlar için kullanılabileceğini ispat etmek istiyoruz.

Influencer olarak çalışmasaydınız ne yapardınız?

İnsani yardım alanında çalışırdım.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • - Her dinlediğinde kendini iyi hissettiren şarkı? - Michael Jackson’ın Wanna Be Startin’ Somethin’ şarkısı. Anında coşarım, hemen yükselirim. 🎧🎼 Aralık sayımız bayilerde, kaçırmayın. #BakmaOku #HazalKaya @hazalkaya @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @korayparlak Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğrafçı Asistanları: #LütfüTarganer, @ookanaltin Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay , @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @ferittkarahan Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Backstage Video: @dilekaltan
    7
  • Yaptığı yardım çalışmaları ve önemli katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen #KeiraKnightley, Chanel takımı içinde etkileyici görünüyor. #marieclairetr #obe #princecharles
    3
  • #SecondAct prömiyerinin göz kamaştıran çifti💕📸 Tıpkı bu karelerdeki gibi, “Poz veriyorum, çek” dediğiniz kişiyi etiketleyin. #jlo #jenniferlopez #alexrodriguez
    6
  • Bu sezon Baba Sahne’de Don Kişot olarak izleyeceğimiz Ozan Güven, Marie Claire Man’in yeni sayısında, tam karşınızda. Gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti ve bu özel çekimi kaçırmayın. Tüm bayilerde bulabilirsiniz❗️ #marieclairetr #mcman #OzanGüven @ozan.guven @handetokmak Röportaj: @selenmecoglu Fotoğraflar: @emreguven Moda Editörü: @tugceulkumen Saç: @yasarertemm Makyaj: @cigdemyener Fotoğraf Asistanı: @barbaroscangurgel Moda Editörü Asistanı: #NazDuru
    9
  • Dışarıdaki havaya karşı duruşumuz. ❄️ “Beyaz Düşler” çekiminin devamı aralık sayımızda. #marieclairetr Fotoğraflar: @zeynep_ozkanca Moda Editörü: @tugceulkumen Saç: @ondertiryaki Makyaj: @gulumerzincan Moda Editörü Asistanı: Naz Duru Model: Diana/ @option_management_istanbul
    1
  • Soğuk havalarda da stilimizden ödün vermeye niyetimiz yok.💨☔️ 📸: @youngsabotash #ootd #streetstyle #lotd #marieclairetr
    4
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için