Mom I’m Fine Markasının Kurucusu Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey

INFLOW Global Summit’18 kapsamında tüm dünyadan moda, seyahat,gastronomi, güzellik ve bakım gibi farklı konularda milyonlarca takipçisi bulunan 100’e yakın yabancı influencer İstanbul’a geliyor.

Biz de bu yıl 18 Aralık Salı günü 4’üncü kez düzenlenecek olan INFLOW Global Summit vesilesiyle; etkinliğin katılımcılarından dünyaca ünlü Influencer ve Mom I’m Fine hesabının ardındaki isim Jonathan Kubben Quiñonez‘e merak ettiklerimizi sorduk.



Influencer olma hikayenizi anlatır mısınız?﻿

Meksika kökenli bir Belçikalıyım. 27’nci yaş günümde işimden istifa ederek dünyayı gezmeye başladım. Seyahatlerim sırasında ziyaret ettiğim bazı yerlerden anneme telefonla ulaşamayınca, elime “Anne Ben İyiyim” (Mom I’m Fine) yazılı bir pankart alarak fotoğraf çektirmeye ve bu fotoğrafları Instagram’da paylaşmaya başladım. Böylece hesabımın adı da @momimfine oldu. Seyahat ettiğim yerleri, oralardaki insanları ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Sosyal sorumluluk çalışmaları da benim için önemli. Şu anda takipçilerimin desteğiyle Meksika’da bir okul yaptırmaya çalışıyorum.

Çok sık seyahat ediyorsunuz. En sevdiğiniz ülke ve şehir hangisi? Ve neden?

Ülke: Meksika

Şehir: Tulum

İnsanlar annem Meksikalı olduğu için böyle cevap verdiğimi düşünüyorlar ama gerçekten de bu ülkeye aşığım. Yemeği, kültürü, plajları ve insanları bence MUHTEŞEM!



Yeni bir blogger’ın başarılı olması için en önemli etken nedir?

Hem kendine özgü hem de yaptığı işte tutkulu olması gerekiyor.

İlhamınızı nereden alıyorsunuz?

Aslında ilham her yerden gelebilir. Filmler, şarkılar, kitaplar veya başka sosyal medya hesaplarından… ☺

Hafta boyunca tipik bir gününüz nasıl geçiyor?

Hiçbir gün birbirine benzemiyor. İşimle ilgili olarak da en çok bu özelliği seviyorum. Bazen farklı ülkelerde seyahat ederek içerik yaratmam gerekiyor. Kimi zaman da moda koleksiyonları üstünde çalışıyorum. Bazen sosyal sorumluluk, bazense konferanslar vererek günümü geçiriyorum. Ancak çoğu kez işimi yönetmekle uğraşıyorum.

Sizce Mom I’m Fine markasının geleceği ne olacak?

Şu an Meksika’da plastikten inşa edilecek bir okul üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medyanın böyle iyi amaçlar için kullanılabileceğini ispat etmek istiyoruz.

Influencer olarak çalışmasaydınız ne yapardınız?

İnsani yardım alanında çalışırdım.