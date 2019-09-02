10 Soruda Elçin Sangu

Kiralık Aşk dizisiyle hayatımıza giren ve en son Çarpışma dizisinde izlediğimiz Elçin Sangu’yu daha yakından tanımaya ne dersiniz?
#1 Buzdolabında eksik etmediğin şey? Soğuk içecekler.
#2 Son zamanlarda en sevdiğin şarkı? Stavroz – The Finishing.
#3 Başucu kitabın? Hep değişiyor. Bazen Mesnevi oluyor bazen Alper Canıgüz oluyor.
#4 En iyi yaptığın yemek? Güzel yemek yaparım o yüzden bir tane diyemeyeceğim.
#5 En sevdiğin yemek? Hamur bağımlısı olduğum için muhtemelen makarna türevi her şey olabilir.
#6 Evde en sevdiğin köşe? L koltuğum.
#7 En sevdiğin renk? Genelde gri ve tonları. Bir de beyaz.
#8 Seni en çok ağlatan film? Kefernahum.
#9 Seni en çok güldüren film? Deadpool 1 ve Ölümlü Dünya’ya çok gülmüştüm. Şimdi ikincisi geliyor, onu bekliyorum.
#10 Çantandan eksik etmediğin üç şey? Parfüm, ruj ve telefon.
Röportajın tamamını eylül sayımızda bulabilirsiniz.
Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Koray Birand, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Saç: Ali Yılancı, Makyaj: Sam Araji, Fotoğraf Asistanı: Mert Abedan, Dijital Teknisyen: Barış Teksan, Moda Editörü Asistanları: Zeynep Yalçın, Aleyna Rana Nacar
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün, Manikür: Seda Gündüz