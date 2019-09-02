10 Soruda Elçin Sangu

Kiralık Aşk dizisiyle hayatımıza giren ve en son Çarpışma dizisinde izlediğimiz Elçin Sangu’yu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

#1 Buzdolabında eksik etmediğin şey? Soğuk içecekler.

#2 Son zamanlarda en sevdiğin şarkı? Stavroz – The Finishing.

#3 Başucu kitabın? Hep değişiyor. Bazen Mesnevi oluyor bazen Alper Canıgüz oluyor.

#4 En iyi yaptığın yemek? Güzel yemek yaparım o yüzden bir tane diyemeyeceğim.

#5 En sevdiğin yemek? Hamur bağımlısı olduğum için muhtemelen makarna türevi her şey olabilir.

ÇİÇEKLİ BLUZ: ZIMMERMANN/ VAKKO | CEKET: ZEYNEP ARÇAY | PANTOLON: THE RUF | KÜPE: URART | AYAKKABI: JIMMY CHOO/ BEYMEN | KEMER VE ÇORAP: EDİTÖRE AİT

#6 Evde en sevdiğin köşe? L koltuğum.

#7 En sevdiğin renk? Genelde gri ve tonları. Bir de beyaz.

#8 Seni en çok ağlatan film? Kefernahum.

#9 Seni en çok güldüren film? Deadpool 1 ve Ölümlü Dünya’ya çok gülmüştüm. Şimdi ikincisi geliyor, onu bekliyorum.

#10 Çantandan eksik etmediğin üç şey? Parfüm, ruj ve telefon.

Röportajın tamamını eylül sayımızda bulabilirsiniz.

Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Koray Birand, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Saç: Ali Yılancı, Makyaj: Sam Araji, Fotoğraf Asistanı: Mert Abedan, Dijital Teknisyen: Barış Teksan, Moda Editörü Asistanları: Zeynep Yalçın, Aleyna Rana Nacar

Video: Aytek Erdem, Semih Ergün, Manikür: Seda Gündüz

