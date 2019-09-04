2019 Yazında Evlenen Ünlüler ve Nefes Kesici Gelinlikleri

Fransa’da gerçekleşen Sophie Turner ve Joe Jonas’ın düğününden Ellie Goulding’in New York’taki yıldızlar geçidine dönen o büyük gününe kadar, 2019 yazında evlenen ve gelinlikleriyle kalbimizi çalan ünlü isimler…

Rüya gibi gelinlik seçimlerine ilave olarak ilham kaynağı olmaya hazır düğün saç modelleri konumuza da göz atmayı unutmayın.

Haydi gelin son ayların etkileyicii gelinliklerini beraber inceleyelim!

Sophie Turner

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Mr and Mrs Jonas Photo by @corbingurkin

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Sophie Turner’ın herkesi hayran kaldığı gelinliğinin markası Louis Vuitton.

Ellie Goulding

Ellie Goulding için tasarlanan Chloe markalı gelinlik herkes tarafından çok beğenildi.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, kendisine özel olarak hazırlanan Valentino Couture elbisesiyle hem şık hem de zarif görünüyordu.

Katherina Schwarzenegger

Katherina Schwarzenegger Armani markalı gelinliğiyle sadeliğini ve şıklığını gözler önüne serdi.

Heidi Klum

Heidi Klum cesur Valentino gelinliğiyle çok çarpıcı görünüyor.

Demet Şener

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❤️

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Demet Şener nikahında Eda Göngör imzalı bir gelinlikle, hem çok sade hem de çok asil görünüyor.

Ece Dağıstan

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🖤

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Ünlü piyanist Ece Dağıstan eşi Fazıl Say ile nikah töreninde giydiği Özgür Masur markalı gelinliğiyle kesinlikle ilham verici görünüyor.

Seren Şirince

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Toby and me♥️

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Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter ile sade bir düğünle hayatını birleştirirken giydiği gelinlik de hafızalara yerleşti.

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