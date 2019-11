2019’un En İyi Makyaj Markalarından Hediye Önerileri

Yeni bir yıl için duyduğumuz heyecan özellikle de işin alışveriş kısmında katlanarak artmakta. Yılbaşı Ruhu konusunda “Sevdiklerime Hediyeler” ve “Kendime Yeni Yıl Hediyeleri” gibi ikiye ayrılan başlıklardan, insanı en heveslendiren kısım ise; makyaj markaları olsa gerek.

Güzellik alışverişi konusunda genel olarak daha akıllıca kararlar vermeye çalışarak ilerlediğinizi tahmin ediyoruz. Ve bazı makyaj markalarından da her zaman için daha fazlasını beklediğinizi de… En temel günlük ihtiyaçları karşılayacak ürünler bile yeni ve iyileştirilmiş halleriyle karşımıza çıkarken, o doğru makyaj markasını seçmekte zorlanmamak ne mümkün.

Bu seçimi yaparken sizi daha kolaylaştıracağını düşündüğümüz ve seçimlerimizi “En iyi makyaj markaları 2019” ışığı altında oluşturduğumuz önerilerimiz aşağıda sizi bekliyor.

En İyi Makyaj Markaları 2019

Unutmayın ki, makyaj trendleri gelir ve geçer ancak bazı ürünler ve markalar gerçekten zamansızlığıyla devamlılığını sürdürür. Tüm zamanların en sevilen kırmızı rujunu arayanlar, maskara olmadan yaşayamam diyenler… İşte en iyi makyaj markalarından yola çıkarak, yeni yıl hediyeleri konusunda size fikir de verecek önerilerimiz.

#1 La Mer’den Kış Aylarına Özel Set

En iyi makyaj markalarının yılbaşı özel ürünleri

La Mer’in Lip Balm ve Hand Treatment’tan oluşan seti, özellikle de kışın hassaslaşan cildi yenileyici etkisiyle radarımızda. Hand Treatment cildi canlandırırken aynı zamanda yoğun nemlendirme sağlar. Nane içeriğine sahip kadifemsi Lip Balm ise dudaklarınızı pürüzsüzleştirirken onarır ve nemlendirir.

#2 Kiko Milano – Party All Night Koleksiyonu

Makyaj çantalarının olmazsa olmaz markalarından – JELLY HIGHLIGHTER

Yılbaşı partisi ya da özel bir davet için listenize ekleyebileceğiniz detaylara sahip çarpıcı bir koleksiyon. Kiko Milano’nun Party All Night koleksiyonu, makyaja hazırlık aşamasında göz altı ve dudaklara uygulanan nemlendirici maskelerden, yüzünüze parıltı katacak fara, allık seçenekleri ve makyaj koruma spreyine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 24 Saat Kalıcı Maskara’sı kirpiklere yoğun panoramik hacim kazandırmasıyla, bu koleksiyondan favori gösterilen ürünler arasında.

#3 The Balm – The Dew Menizer’sQuad

The Balm; En İyi aydınlatıcı markalarından

Aydınlatıcı ürünü konusunda son zamanların en çok tercih edilen markalarından The Balm, en sevilen likit aydınlatıcılarını mini boyları ile The Dew Menizer’sQuad setinde bir araya getirdi. Kesinlikle en ideal yılbaşı hediyenize bakıyorsunuz şu an. The Balm’ın en sevilen likit aydınlatıcılarını hatırlamaya ne dersiniz? Mary Dew Manizer, Betty Dew Manizer, Cindy Dew Manizer ve Bonnie Dew Manizer. Artık bu aydınlatıcıların mini boylarına tek bir set içinde sahip olmak mümkün.

#4 Bobbi Brown – The Breakfast Club Extra Skincare Set

Cilt temizleme ürünleri

Bobbi Brown’un The Breakfast Club Extra Skincare Set’i de yılbaşı sürecinde radarımıza eklenenlerden. Bu cilt serisi, parti sonrası oluşan cansız ve nemsiz görünümden kurtulmak için biçilmiş kaftan.

En temel kural: temizleme ve nemlendirme ile cilt tekrar kendi ışıltısına kavuşur. Hassas temizleme yağı, göz ve yüz kreminden oluşan set, cildin yenilenmesine ve dengeli bir cilt oluşmasına yardımcı olur. İçerdiği temizleme aparatı ile narin ve kolay bir makyaj temizleme deneyimi yakalayabilirsiniz.

#5 Bioderma

En çok tercih edilen ürünlere sahip olan marka Bioderma da, yeni yıl hediye alışverişi konusunda sizi tatmin etmeye hazır. Derinlemesine temizlenmiş ve rahatlamış bir cilt için Sensibio H2O Misel Su makyaj çıkarma gücü ile uzun yıllardır listenin üst sıralarından. Soğuk havalarda, dış etkenlerden etkilenen dudaklar için ise; Bioderma Atoderm Lip Stick ve Atoderm Lip Balm’a şans verebilirsiniz. Son olarak Atoderm Hand&Nail Cream ise formülündeki shea yağı ve gliserin sayesinde tahriş olmuş el ve tırnaklarınızın yeniden hayat bulmasını sağlayabilirsiniz.

#6 MAC – Starring You

Yılbaşı akşamı makyajı için ihtiyacınız olan güzellik ürünleri

MAC yeni yılı karşılarken, klasik sembollerinden olan parıldayan yıldızı yeniden yorumluyor. Işıltılı setlere şans vermek için en doğru zaman. Gözlere, dudaklara ve yüze özel ürünleri bir araya getiren seçki sizi odak noktası yapmaya aday. Koleksiyona özel hazırlanan çantalar da kalbimizi çalmayı başardı.

#7 Kiehl’s – Creme de Corps

Kuru ciltler için nemlendiriciler

Markanın uzun yıllardır favorisi olan Creme de Corps vücut kremi, çok kuru cildi nemlendirmek için en ideal olanlardan. Creme de Corps Nourishing Dry Body Oil’in sprey şeklindeki vücut yağı ciltte hızlıca emilen hoş bir esinti yaratıyor. Cildi muhteşem bir şekilde beslerken, kadife yumuşaklığı da verir.

#8 NUXE – Özel Yılbaşı Setleri

NUXE’un vazgeçilmez güzellik ürünleri

NUXE özel yılbaşı kofreleri ile karşınızda. Marka, hem kadınlara hem de erkeklere özel bakım ürünlerinden oluşan setleriyle aradığınız o mükemmel hediye seçeneğini oluşturuyor. Her şeyin mümkün olduğu o setlerden; Gün Doğumu & Gün Batımı, taze ve ferah ya da cesur ve duyusal aurayı yakalamanızı sağlayacak.

#9 L’Occitane











İkonikleşmiş Shea serisinin bu yeni görünümünü de deneyimlemelisiniz

L’Occitane, bu yılbaşı doğal içerikli ürünlerini bir yanı hep çocuk kalmışlara adıyor. Tüm koleksiyonu rengarenk çizimlerle tasarlayan Taiwan’lı illüstratör Hsinping Pan ile işbirliği yaparak gönülleri çoktan çeliyor. Çizimleriyle doğanın hem güzelliğini hem de kırılganlığını yansıtan Hsinping Pan, L’Occitane ile yaptığı bu iş birliğinde, farklı bitki çeşitliliğini koruma ve vurgulama kararlılığını anlatıyor.

#10 The Body Shop

Favori hediye setlerinden

The Body Shop’un yılbaşı konseptine uygun hediye setlerine ne dersiniz? Marka aynı zamanda çok anlamlı bir projeye de destek veriyor. Koruma altındaki gençlerin hayatına dokunmak için yola çıkan Hayat Sende Derneği ile iş birliği yapan The Body Shop, sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdiği bu önemli bu proje ile yeni yıl konseptine özel sergilenen hediye setlerinden elde edilecek gelirin bir kısmını derneğe bağışlayacak.

Işıl ışıl görünen bu setlerden favorimiz ise; baş döndüren sıcak vanilyanın etkisiyle Warm Vanilla.

#11 Caudalie

Yeni yılı mis gibi kokularla karşılayın

Caudalie, yılbaşı setleriyle listeyi şenlendiren markalardan. İkonik Thé des Vignes üçlüsü de ideal seçimlerden olabilir. Peki, setin içeriğinde neler yer alıyor? Thé des Vignes Parfüm ,Thé des Vignes Besleyici Vücut Losyonu ve Thé des Vignes Duş Jeli. Nazik ve duyusal bir kokuya sahip olan bu seti öncelikli olarak düşünebilirsiniz.

#12 The Organic Pharmacy

2020 yılında cildine daha iyi bakmak isteyenlere göre

The Organic Pharmacy yeni yıl özel koleksiyon kombinasyonlarını sunduğu avantajlı fiyat seçenekleri daha da cazip hale getiriyor. Her set, bir dizi cilt bakımı çözümü sunmak için tasarlanmış tamamlayıcı ürünlerden oluşuyor. Işıltı ekleme, pigmentasyon düzeltme rafine ve mükemmelleştirmeye kadar her cildi tedavi etmek ve memnun etmek açısından oluşan setlere göz atmanızı tavsiye ederiz.

#13 LIERAC

Mükemmel aydınlatıcı arayanlara….

Lierac Laboratuvarları’nın 40 yıllık tecrübesi ve Nude makyaj profesyonelleri ile birlikte geliştirilen yeni Lierac Teint Perfect Skin Mükemmelleştiren, Aydınlatıcı Fluid Fondöten cildinize bakım yaparken makyaj ürünü özellikleri ile de anında çarpıcı etki sunuyor.

Kendinize alabileceğiniz ideal yılbaşı hediyelerinden.

#14 Revolution x Sebile Koleksiyonu

Zengin renk çeşitlerine sahip far paletleri

Kozmetik markası Revolution, influencer @SebibebiSebile Ölmez ile iddialı bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyonda yer alan Venus Kiss, Get Noticed ve Reborn likit mat rujlar, hem günlük hem de gece makyajında kullanabileceğiniz üç farklı seçeneği ile alternatifler sunuyor. Zengin renk seçenekleriyle arzu nesnesi olan far paletleri ise başlı başına güçlü bir hediye.

#15 Shiseido

ShISEIDO – GİNZA RED (LACQUER RED)

Kırmızı ruj; elbette ki yeni yıl makyajının olmazsa olmazlarından. Shiseido VisionAiry Gel Lipstick, uzun süre kalıcı etkisiyle radarımızda olanlardan. Nemlendirme özelliği de olan bu yarı mat rujun 28 farklı tonu mevcut.

#16 Yves Saint Laurent Beauty

Yeni bir yıl ve yeni bir parfüm diyenler için

Yves Saint Laurent Libre Mini Duo Set, özel hediye kutusuyla seçim yaparken kafanızın karışmasına sebep olabilir. Bu özel paketi daha da kıymetli kılan nokta ise eşsiz kokuya sahip parfüm. Lavanta özü alt notaları, Fas portakal çiçeğinin duygusallığıyla birleşiyor ve bu seti alma nedeni haline dönüşüyor.

#17 Chanel

Chanel, yılın en güzel zamanlarından birini kutlamak için mükemmel bir dünya oluşturanlardan. Lily-Rose Depp’in yüzü olduğu N ° 5 L’EAU alışveriş listemizin yanında yıldızlar olan parçacı.

#18 Benefit

Kaş ürünü konusunda en çok tercih edilenlerden

Anlaşılan o ki; yeni yıl hediye setleri, 2020’yi sizin için daha da unutulmaz kılmaya aday. Benefit’in en çok tercih edilen kaş ürünlerinden altısı Brow Superstars ile yan yana. Tam boy ürünlerden oluşan bu seti alıp, arkadaşlarınızla kendi aranızda da paylaşabilirsiniz.