2020 Yazında Her Kombinle Kullanabileceğiniz Basic Parçalar

Her gün farklı kombin yapma derdiyle uğraşmak istemiyorsanız bu parçalar tam size göre! Her biri 2020 yazının öne çıkan trend parçaları olmalarının yanında; dolabınıza yatırım değeri taşıyan birer klasik de…

İşte her parça ile kullanabileceğiniz, 2020 yazının basic klasikleri…

Polo Yaka Tişörtler

Polo yaka tişörtlerin 2020 yazının favorilerinden olacağına şüphemiz yok. Hem spor hem de dinamik bir görünüm sağlıyor.

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Zara

Jigsaw

Chunky Terlikler

Hem rahatlar hem de uzun süre yürüyebilirsiniz! Üstelik mini elbiselerle harika bir kontrast sağlıyor.

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Birkenstock

Safari Şortlar

Bu yaz bir safari rüyası yaşamak için ideal seçim! Üstelik hareket özgürlüğü de sağlıyor.

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Mango

Havalı Tank Üstler

“Tank top” denen bu üstler, tüm sezonun kurtarıcısı olacak. Özellikle hafif vatkalı bluzlar; Instagram’ın stil yıldızlarının da favorisi.

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Mango

Salaş Tote Çantalar

Mikro çanta trendinden sıkıldıysanız; içerisine her şeyi doldurabileceğiniz bu çanta trendi hayatınızı kurtaracak.

Mango

COS

Kare Yaka Üstler

Hippi bir dokunuş katan kare yakalı üstler; rahatlıklarıyla da 2020 yazına damgasını vuracak.