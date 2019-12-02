20’li Yaşlarda Cilt Bakımında Nelere Dikkat Edilmeli?

Cildimiz her dönem farklı sorunlar yaşıyor. Özellikle de 20’li yaşlarda oluşan yağlanma, kuruluk, sivilceler ve gözenekler biz kadınlar için oldukça sıkıcı durumlar. 20’li yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cevaplar içeriğimizde!

20’li Yaşlarda Cildimizde Neler Oluyor?

Cildiniz her ne kadar canlı ve genç görünse de yaşlanmaya başladı bile. Aynada beliren çizgileri siz göremeseniz de cilt kolajeni şimdiden azalmaya başladı. Peki, bunun anlamı nedir? Cilt bakım rutinini uygulamaya şimdiden başlayın. 20’li yaşlardayken cildinize bakmak, ileriki yaşlar için işin kilit noktası. Böylece erken yaşlanma ve bakımsızlığın önüne geçmiş olursunuz. Örneğin; kimyasal bir peeling işlemi, ölü cildin üst tabakasını nazikçe temizleyerek, alttan parlayan cildin ortaya çıkmasına yol açar.

Sorunlar

Matlık Donukluk bu yaşlarda bir sorun hâline gelmeye başlıyor. Eğer ergenlikte sahip olduğunuz parlaklığın azaldığını hissediyorsanız yalnız değilsiniz. 20’li yaşların ortasında hücre yenilenmeniz yavaşlamaya başlar. Bu, mat cilt hücrelerinin daha uzun süre yüzeyde kalmasına ve cildinizin cansız görünmesine neden olur.

Sébium Mat Control Shine Nemlendirici

DIOR, Capture Youth Yaşlanma Karşıtı Krem

Sivilceler

20’li yaşlarda kadınların en büyük endişelerinden biri hormonal sebepten oluşan gözenek tıkanıklığıdır. Ergenlik dönemindeki sivilceler ve geniş gözenekler bunun sonucunda oluşur.

Gözenek tıkanıklığı nasıl giderilir?

SHISEIDO, Intensive Anti-spot Cilt Lekelerine Karşı Etkili Serum

Cilt Bakımı Güncellemesi

Erkenden Başlayın 20’li yaşlardaki kadınlar yaşlanma karşıtı cilt bakımına odaklanmalıdır. Şimdiden yaşlanma karşıtı ürünleri kullanmaya başlamak, cildinizi UVA/ UVB gibi serbest radikallerden, çevre kirliliğinin zararlı etkilerinden korur. Cildinizin, yaşlandıkça tedavi edilmesini kolaylaştırır. Güneş Koruyucu Ürünler Güneşe fazla maruz kalma, cildin kolajenini ve elastinini bozar. Vücudumuzun sağlıklı yeni hücreler üretme yeteneğini etkiler. Her sabah yüzünüze minimum 30 SPF’li, geniş spektruma sahip bir güneş koruyucu uygulayın.

Cilt bakımında nelere dikkat edilmeli?

NIVEA, Hyaluron Cellular Filler Gündüz Kremi SPF 30

Günlük Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

Hyalüronik Asit

Hyalüronik asiti duymayan yok. Cilt hücrelerinde, suyu hapsederek cildi gözle görülür bir şekilde dolgunlaştırdığı ve sıkılaştırdığı biliniyor. Cildinizi hyalüronik asit ile dolgunlaştırmak isteyebilirsiniz.

THE ORGANIC PHARMACY, Hyalüronik Asit Serum

SEPHORA, Kırışıklık Karşıtı Gece Kremi

AHA’lar ve BHA’lar

Peeling yapmak; ciltteki ölü hücreleri yok edip cildin doğal parlaklığını ortaya çıkarır. Kullandığınız ürünlerin daha etkili çalışmasına izin verir.

C Vitamini

Bu güçlü antioksidan, cilde zarar veren serbest radikallere karşı koruyor. Elastikiyeti artırmak, ince çizgileri gidermek ve ton farkını yok etmek için doğal kolajen üretimini tetikliyor.

THE BODY SHOP, C Vitamini Gündüz Kremi

FOREO, Luna 3

Evde Deneyin

T-sonic titreşimleri ve ultra yumuşak silikon temas noktalarıyla kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizliyor. Gözenekleri azaltıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor ve ürünlerin emilimini artırıyor.

Cilt Matematiği

Bu ürünler; cildin temiz ve parlak görünmesini sağlar.