90’lara Rakip Alternatif Güzellik Önerileri

Bir şekilde geçmişten kopamadığımız bir süreçte yaşıyoruz. Saç, makyaj, moda tasarımları, sanat… Hemen her konuda geçmişe dönüyoruz. Eski filmler yeniden çekiliyor, eskiden kitleleri sürükleyen yapımlara devam çekiliyor. Tıpkı Matrix serisi, Friends dizisi gibi. En üretken ihtimalle eskilerin ikon sanatçılarının biyografi filmleri çekiliyor. Çünkü herkeste geçmişe bir özlem var. Geçmişin bilinirliği, risksiz tavrı moda dünyasını da etkiliyor. 2020 yılındayız ve dev modaevleri halen 70’ler, 80’ler esintili tasarımlardan oluşturuyor koleksiyonlarını.

Tüm bunlardan elbette şikayetçi değiliz. Güzel olan şeylerin devam ettirilmesi, hatırlanması oldukça iyi. Elbette yaratıcılığı öldürmediği sürece.

Güzellik görünümlerinde de geçmişe dönüş seviliyor. Ünlü isimler günlük yaşamlarında ya da kırmızı halı tercihlerinde geçmişe küçük bir selam çakmayı seviyorlar.

Siz de güzellik ilhamınızı geçmişten almaya ne dersiniz? Bunun için zamanda yolculuk makinesine ihtiyacınız yok. İnternet bunu size sunuyor!

90’ların Saç Tokaları

En son tasarımcı Chiara Ferragni’nin küçük renkli klipsli tokalarla yaptığı saçına tanık olduk. Gerçek bir 90’lar-2000’ler esintisiydi! O dönemin saç modellerini stilinize uyarlayabilir, yakın geçmişten ilham alabilirsiniz.

Chiara Ferragni 90’lar saç modeli

90’ların trend saç tokaları

Ya da Chloë Grace Moretz gibi ortadan ayırdığınız saçlarınızın bir tarafına tokalarla enerjik bir hava katabilirsiniz. Tıpkı Chloë Grace Moretz gibi 90’ların meşhur choker kolyelerinden de takarsanız gerçek bir nostalji yaşayacağınız kesin!

Eski Hollywood Dalgaları ve 60’ların Yoğun Kirpikleri

Lucy Boynton geçmişin güzellik görünümlerini en başarılı şekilde uygulayan isimlerin başında geliyor. Hemen her kırmızı halıda cesur makyaj görünümlerine şahit olduğumuz Lucy Boynton’ın kısa asimetrik bob kesim saçlarına uyguladığı eski Hollywood dalgaları size de ilham verebilir.

SAÇLARDA ESKİ HOLLYWOOD DALGALARI

HACİMLİ KİRPİKLER

60’lara damga vuran model/aktris Twiggy’nin yoğun ve uzun kirpik görünümü de Lucy’de gördüğümüz bir diğer ilham veren güzellik görünümüydü. Bu trendin uygulaması için kirpiklerinize sık sık bakım uygulamayı ve waterproof bir maskara edinmeyi unutmayın.

Lucy Boynton’ın göz makyajlarından ilham almak için tıklayın.

Sharon Tate Örgüleri

Once Upon a Time… in Hollywood filminin Cannes davetinde Margot Robbie’yi ince örgüleriyle görmüştük. Robbie’nin bu görünümdeki ilhamı, filmde de canlandırdığı Sharon Tate’in 1968 yılında Cannes’a katıldığı saç modeli olmuştu.

MARGOT ROBBİE’NİN ÖRGÜLÜ SAÇLARI

SAÇLARDA ÖRGÜ TRENDİ

Bu saç modeli için tokaya dahi ihtiyaç duymayacaksınız. Saçlarınızın ön tarafından tutamlar alıp ince ince örmeniz yeterli. Kalıcılığını artırmak için sabitleyici sprey kullanabilirsiniz.

Kıvrımlı Saç Uçları

60’lar ve 70’lerden hatırlayacağımız düz saçların ucunda içe doğru kıvrım modeli pek çok günümüz yıldızı tarafından da tercih ediliyor. Özellikle kırmızı halıda sıklıkla uygulanan bu görünüm çabasız güzelliği beraberinde getiriyor.

SAÇ UÇLARINDA HACİMLİ KIVRIMLAR

EMMA ROBERT’IN SAÇ İLHAMI

Siz de risk almak istemediğiniz özel günlerde bu modeli uygulayarak nostaljik bir esinti yakalayabilirsiniz.

Cat Eye Eyeliner

Sophia Loren’in kusursuz kedi göz makyajını unutmak ne mümkün? Loren bugün hala güzellik görünümleriyle ilham veren kadınlar arasında. Tıpkı Marilyn Monroe ve Audrey Hepburn gibi.

Kedi gözleri sık uygulayan isimlerden biri Lana Del Rey. Gerek moda gerekse güzellik tercihlerinde sık sık geçmişe başvuran Lana Del Rey’i eyeliner olmadan görmek neredeyse mümkün değil.

CAT EYE GÖZ MAKYAJI

EYELİNER TRENDLERİ

Kusursuz çizgiler için ihtiyacınız kaliteli bir eyeliner! Kolay uygulayabileceğiniz, fırçası dilediğiniz kalınlıkta ve kalıcı bir eyeliner kedi gözler için fazlasıyla etkili olacak!

İhtiyacınız olan en iyi waterproof eyelinerlar için tıklayın!

Saçlarda Kurdele Etkisi

Saçlarınızda romantizmi ve nostaljiyi yansıtmak istiyorsanız ihtiyacınız olan aksesuar kurdeleler olacak. Kurdeleler ile saçlarınızda pek çok model yapabilirsiniz.

KURDELE İLE AT KUYRUĞU

KURDELE SAÇ TACI

ROMANTİK SAÇ MODELLERİ

Kadife, saten, simli, ekoseli… Pek çok doku ve desende kurdele bulmak mümkün. Dilediğiniz kurdeleyi ister at kuyruğu ya da topuzunuzda kullanın, isterseniz de taç gibi saçlarınıza bağlayın. Tercih sizin.

Hacimli Dalgalar

50’li yıllara damga vuran ikonik güzel Brigitte Bardot hacimlendirilmiş ve havalandırılmış dalgalı saçlarıyla görenleri büyülüyordu. Elbette kakül ve perçemlerinin de bu hayranlığı desteklediğini kabul etmeliyiz.

Shailene Woodley’nin Brigitte Bardot ilhamlı saçları

Shailene Woodley’nin de kırmızı halıda uyguladığı bu saç modeli için iri dalgalar elde etmelisiniz. Saçlarınızın içerisinden kabartarak sabitleyeceğiniz tokalar, modeli uygulamanızı kolaylaştıracak.

Uzun saçlara uygun en trend saç modellerini sizler için bir araya getirdik.