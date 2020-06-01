Anonymous Lady Diana’nın Ölüm Nedenine Dair Belgeleri Paylaştı

Amerika’da George Floyd’un ölümünün ardından gerçekleşen olaylara Anonymous da katıldı. Ünlü hacker grubu Anonymous’un Twitter üzerinden yayınladığı belgeler arasında Lady Diana’nın ölüm raporları da var.

Anonymous, Galler Prensi Charles’ın eski eşi Lady Diana’nın İngiliz kraliyet tarafından öldürüldüğünü ve bunun bir kaza olmadığını iddia etti.

Yayınlanan belgelere göre Prenses Diana’nın ölümünden kraliyet ailesi sorumlu.

Hacker Grubu Anonymous,Prenses Diana’nın kraliyet ailesinin seks kaçakçılığına karıştığına dair itiraf kasetlerine sahip olduğu için öldürüldüğünü iddia ediyor.

#Anonymous made light of the conspiracy that Princess Diana was killed by the Royal Family and that it’s true! pic.twitter.com/AVhFGNnNzW — mollball03 (@meisy03) May 31, 2020



Dünyaca ünlü hacker grubu, Prens Charles’ın bir kadına tecavüz ettiğini, Diana’nın ise bunu öğrenip başkasıyla video yoluyla kanıt paylaşmaya çalıştığı için öldürüldüğünün belgelerini ifşa etti.

Kraliyet tarafından ise henüz konuya dair açıklama gelmedi.

Yayınlanan çocuk trafiğine dair belgelerde Naomi Campbell ve Donald Trump‘ın da isimleri geçiyor.

Jeffrey Epstein‘ın daha önce Prens Andrew ile yakın dostluğu ortaya çıkmış ve tecavüz iddialarından dolayı Prens Andrew görevden alınmıştı.

“Jeffrey Epstein: Filthy Rich” belgeseli ise bu aralar Netflix’in en çok dikkat çeken içeriklerinden biri.