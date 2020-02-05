Herkese Uygun Cilt Bakım Ürünleri Rehberi

Çoğumuz, ihtiyacımız olmasa da yeni içerikleri ya da markaları denemek için cilt bakım ürünlerine yatırım yapıyoruz. Peki, hangilerini kullanıyoruz? Cildimize gerçekten iyi mi geliyor yoksa sorun mu yaratıyor?

Hayatınızda kaç adet cilt bakım ürününüz oldu? Her zaman kullandıklarınızın dışındakileri merak ediyoruz. Eşantiyonlar, Instagram’dan görüp aldıklarınız, arkadaşlarınızın “mutlaka denemelisin” dedikleri… Cilt bakımı dünyası son dönemde büyük bir patlama yaşıyor. Kendinize cildinizle ilgili neye ihtiyacınız olduğunu soruyor musunuz?

Ya da cildinizin görünümünden memnun musunuz? Şayet memnun değilseniz, yeni ürünlere ihtiyacınız olabilir. Ancak cildinizin görünümünden memnunsanız yeni çıkan ürünlere çok da kapılmanıza gerek yok demektir. Sorunları çözmek için önünüze her gelen kremi ya da peeling’i kullanmamalısınız. Buna ben de dâhilim… Denediğim krem cildimde sorun yarattıysa düzeltmek için birçok farklı ürüne ihtiyacım olabiliyor. Raflarınızdan gereksiz ürünleri elemenin zamanı gelmedi mi?

Sizler için cilt bakımı yapım aşamalarını altı maddede yazdık.

1. En Baştan Başlayın

SEPHORA, Mat Nemlendirici

THE BODY SHOP, Carrot Wash Yüz Yıkama Jeli

SHISEIDO, Waso Bal Özlü Yüz Yıkama Jeli

Kullandığınız ürünlerin içeriklerinden memnunsanız, direkt olarak ileriki adımlara devam edebilirsiniz. Ancak cildinizde tahriş, kızarıklık, kaşıntı, aşırı kuruluk ya da yağlanma varsa ürünlerden dolayı olmadığını teyit etmelisiniz. Bir hafta boyunca, yalnızca temel ürünleri kullanmayı deneyin.

CAUDALÍE, Temizleme Sütü

SİNOZ, Yüz Temizleme Jeli

JOWAÉ, Nemlendirici Maske

Güneşten uzak durun ve hassas yüz temizleyicileri ve nemlendiriciler kullanın. İçerisinde parfüm ya da esansiyel yağ, vitamin, asit, anti-aging, antioksidan, cilt beyazlatıcı maddeler bulundurmayan ürünlere yönelin. Kullandığınız ürüne bağlı olarak iyi görünmeden önce, cildiniz kötüleşebilir. A vitamini içeren retinol gibi ürünler cildin derinine nüfuz eder. Böylece etkilerinin ortaya çıkması uzun sürebilir. Kullandığınız üründen kaynaklı bir sorun yaşıyorsanız düzelmesi bir haftayı bulabilir.

2. Güneş Koruyucu Sürün

CHANEL, UV Essentiel Koruyucu Krem

YVES ROCHER, Elixir Jeunesse Yüz Krem

MURAD, Perfecting Day Cream

Belki de tek ekstra ihtiyacınız olan ürün olabilir. Eğer SPF kullanma konusunda çekiniyorsanız, cildinizi yönetmenin ötesinde bir görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. İnsanlar güneş ürünlerini koruyucu olarak kullanıyor ancak düzeltici etkisi de var.

ORIGINS, A Perfect World Nemlendirici

L’OCCITANE, Shea Dudak Kremi

Yapılan araştırmalarda düzenli olarak güneş ürünü kullananların yaşlanma oranlarının yavaşladığı ve renk tonu farklılıklarının azaldığı görülüyor. Bu da SPF’in sahip olunabilecek en iyi anti-aging tedavi ürünü olduğunu gösteriyor.

3. İhtiyacınız Olan Temel Ürünleri Keşfedin

Cildinizi dinlendirdiğiniz bir haftadan sonra, artık aynaya bakmanın zamanı geldi. Aynaya bakıp gördüğünüzden memnunsanız, aynı temizleyiciyi ve nemlendiriciyi kullanmaya devam edin. Eğer değilseniz, aktif içerikleri olan ürünlerle değişim yapmak isteyebilirsiniz.

4. Antioksidanları Değerlendirin

PIXI, Vitamin-C Tonik

GÜLSHA, TamGül Suyu

MİSBAHÇE, Shea Yağı

KIEHL’S, Crème de Corps Whipped

Birçok dermatolog, antioksidan serumları baz olarak kullanmayı tavsiye ediyor. Çünkü serumlar cildi, hava kirliliğine ya da güneşin hasarlarına karşı cilt üzerinde kalkan yaratarak koruyor. Güneş koruyucudan önce uygulayarak kendinizi garantiye alabilirsiniz. C ve E vitamini içeren serumlara bir göz atın. Antioksidan açısından zengin olan (yeşil çay gibi) bir serum işe yarayabilir. Ya da dilerseniz hassas cilt temizleyicinizi, antioksidan içerikli bir temizleyiciyle değiştirebilirsiniz. Ancak onlar serumun içeriğindeki kadar yoğun etkili olmayacaktır. Kullandığınız her yeni ürünün, cildiniz için risk taşıdığını yine de unutmayın.

5. Diğer Endişelerinizi Belirleyin

SEPHORA, Ananaslı Kâğıt Yüz Maske

NEUTROGENA, Pore & Shine Peeling Jel

NUXE, Splendieuse 6’lı Maske

Cildinize bakın ve değiştirmek istediğiniz şeylerin listesini çıkarın. ‘Bilemiyorum, daha iyi görünmek istiyorum’ demek sizi rahatlatmayacaktır. İyi bir cilde sahip olmanın anahtarı sizi rahatsız eden şeyi tespit etmektir.

BIODERMA, Pigmentbio Night Renewer Krem

DIOR, Hydra Life Pink Clay Bakım Maskesi

GLAMGLOW, Instamud Maske

Güzel hissettiğiniz günlerden bir fotoğrafınızı alın elinize, neyin değişmiş olabileceğini bulmaya çalışın. O dönemde cildiniz daha mı yumuşaktı ya da sıkıydı? Şu anda lekeleriniz mi var? Gözenekleriniz mi derin? Bu endişeleri belirlemeden boş yere ürün kullanmayın.

6. Bu Endişeleri Tedavi Edin

BOSCIA, Aydınlatıcı Peel Off Maske

CHANEL, Le Lift El Kremi

DIOR, Capture Youth Matlaştırıcı Serum

DR.BRANDT, Pores No More Vacuum Cleaner

Eğer sorunlarınız arasında kırışıklık, göz altı çevresinde çökme ya da torbalanma bulunuyorsa; çene hattınızda yağlanma, gıdı şikâyetleriniz varsa, dermatoloğa görünmenizi tavsiye ederiz. Bu durumda reçetesiz ürünlerden daha gelişmiş olanlarını kullanmanız gerekebilir. Bu endişelerin tedavisi biraz zordur ve uzman eşliğinde yapılması gerekir. Hatta bazen cerrahi işlem uygulanabilir. Birçok ürünün içeriği detaylı şekilde yazılıyor. İnce çizgilerin tedavisinde kırışıklık giderici ibaresine bakın. Eğer kurucildiniz ve lekeleriniz varsa aydınlatıcı; yağlı bir cildiniz varsa matlaştırıcı; siyah nokta şikâyetiniz varsa temizleyici ürünlere bakın. Bir ürünün ne işe yaradığı ya da klinik testlere göre üretildiği yazmıyorsa almayın.