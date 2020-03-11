Deri Çantalar Nasıl Temizlenmeli ve Nasıl Saklanmalı?

Çantalarınızı temizlemek, onları hayata döndürmek ve doğru şekilde saklamak… Deri çantaların nasıl temizleneceği ve nasıl saklanacağı hep bir soru işareti olmuştur. Ancak sizin için hazırladığımız bu rehberde çantalarınızı temizlerken ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini göreceksiniz.

İşte çantalarınızı yeni gibi temizleyebileceğiniz ürünler, asla kullanmamanız gereken taktikler ve saklama önerileri…

Özellikle tasarımcı çantalarına “yatırım” gözüyle bakmalısınız. Özellikle yüğksek miktarda para ödedikten sonra çantanıza daha da dikkatli bakmanız gerekiyor. Dünyada çanta temizleme ve yenileme konusunda işin en iyisi olan The Handbag Clinic uzmanları ise sizin için anlatıyor.

# Çantanızı Korumak Zorunda Mısınız?

The Handbag Clinic kurucularından Charlotte Staerck; çantanıza düzneli bir bakım uygulamanız gerektiğinin altını çiziyor. “Düzenli olarak temizleyin ve bakım yapın. Çanta deriniz de bir cilttir ve onun da kendisine özel bir cilt bakım rutinine ihtiyacı var. Çantanızı aldığınız ilk günden itibaren bu bakıma başlamalısınız! Uygun aletler kullanmak; onu uzun süre kullanmanızı da sağlayacak. İçlerine çanta yastıklarından koymak ve o şekilde saklamak, çantanın formunu korumasını sağlayacaktır. Çantalarınızı yerde de tutmayın. Masa ya da raf sisteminde saklamalısınız.

# Çantanızı korumak için nelere ihtiyacınız var?

Her çantanın kalem kılıfına ya da makyaj çantasına ihtiyacı vardır. Pudranızın çantanızın içine dağılmasını ya da mürekkep bulaşmasını istemezsiniz. Makyaj ve mürekkep; çantanıza en çok zarar verebilecek ve çıkarılması en zor lekeler arasında yer alıyor.

# Çantanızı ne sıklıkla temizlemelisiniz?

Bu durum, onu ne sıklıkla kullandığınızla bağlantılı. Eğer bir çantayı her gün kullanıyorsanız; o çantayı ayda 2 ya da 3 kez sıkı bir temizlikten geçirmelisiniz. Söz konusu bir hafta sonu çantasıysa; her 6 ya da 9 ayda bir temizliği gerçekleştirmelisiniz.

# Evde çanta nasıl temizlenir?

Çantanızı dıştan içe doğru temizleme solüsyonuyla temizlemeye başlayın. Temizlik solüsyonuyla yarattığınız köpükle çantaya iyice masaj yapın.

Koruma kremini sürmeden önce kuruması için birkaç dakika bekleyin. Köşelere, saplara ve sık dokunulan yerlerine ekstra özen gösterin. Kuruması için 10 dakika bırakın.

Bu işlemin 15 dakikanızdan fazlasını almayacağını ve aslında bu rutinle bir servet kurtardığınızı unutmayın.

Eğer açık renkli deri bir çantanız varsa ya da çok emici deri ise; kolayca leke izi olabilir. Bu yüzden bu işlemi birkaç kez tekrarlamak isteyebilirsiniz.

Eğer tüm çantayı temizlemek için vaktiniz yoksa, sapları da temizleyebilirsiniz. Sapları, bir çantayı yeni gösteren kilit noktasıdır.

Deri ve süet dokuları için en doğru temizlik ve koruma ürünlerini bulmanız gerekiyor.

THE HANDBAG CLINIC Leather Care Kit

# Çantadaki likit lekeler nasıl çıkarılır?

The Handbag Clinic kurucularından Charlotte Staerck;en yaygın sorunun likit lekeler olduğunu söylüyor. Yumuşak dokulardaki yağmur suyu, parfüm izi, hatta saç boyası lekelerini çıkarmak zorlu olabiliyor. Mesela kuaföre giderken çantanızı korumayı unutmayın. Ancak lekelenme durumunda lekelenmeyi adım adım şu şekilde çıkarabilirsiniz.

Temiz, kuru bir bez veya yumuşak bir doku ile en kısa sürede lekeli alanı tamponlayarak başlayın. Bez mümkün olduğunca sıvıyı emmeli.

Aşırı sıvıyı çıkardıktan sonra, daha sonra sadece sıcak su kullanarak nemli bir bez veya doku ile lekeli alanı temizleyin.

Lekenin dışından başlayın ve içe doğru çalışın; bu, lekenin dışa doğru yayılmasını engelleyecektir. Lekeli bölgeyi özel kitlerdeki temizleyicilerle çıkarabilirsiniz.

Sonrasnda bölgeyi ovmadan; yine tampon hareketlerle temizleyi

Özel bir ısı uygulamadan çantayı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

# Çantadaki kötü kokular nasıl çıkarılır?

Öncesinde çantanızın hangi materyallerden üretildiğine bakın. Eğer içindeki astarı çıkarılabiliyorsa direkt çıkartıp yıkayın. Tüm iç ceplerini temizleyerek bakteridne arındırın. Özellikle saplara odaklanın çünkü vücuttaki parfüm ve çeşitli yağlar kokuyu destekeyebilir. Temizledikten sonra özel koruma kremlerinden veya spreylerinden uygulayın.

# Çantanızı temizlerken bunları yapmayın

Sabun kullanmayın. Bu çantanızın derisi için fazla gelebilir ve rengini attırabilir. Çantanızı direkt güneş ışığında bırakmayın zira bu da renk ve deri dokusunda bozulma meydana getirecektir. Eğer yeni el kremi uyguladıysanız, çantanıza temas etmekten kaçının zira yağlar çantanız ve derisi için iyi değil.

HANDBAG CLINIC

# Çantalarınızı nasıl saklamalısınız?

Çantanızın şeklini korumak için, kullanmadıklarınızı içlerini doldurup saklamalısınız. Çantalaların içinde gelen toz çantalarını kullanın. Pek çoğunuzun kullanmadığını biliyoruz! Eğer böyle bir kılıf yoksa; eski bir yastık kılıfını da kullanabilirsiniz.