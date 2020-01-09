Kalıcı ve Akmayan En İyi Göz Kalemleri

Neredeyse hemen hemen pek çok kozmetik markasının göz kalemi çıkardığı düşünülünce seçim yapmak kimin zaman çok zor olabiliyor. Hangisi bir saat sonra bulaşmayacak, akmayacak? Kolay sürümü olacak… En pahalısı mı tercih edilmeli? Çok fazla soru, kimi zaman ise çok az cevap var. Makyaj artistlerinden ve yıldızlardan da ilhamla kendiniz için en doğru göz kalemini bulmanızı sağlayacak önerilerimiz aşağıda sizi bekliyor.

Göz kalemi için en iyi öneriler +

Kirpik diplerimize sürdüğümüz göz kalemiyle göz rengimizi ve şeklimizi belirliyor ve güçlendiriyoruz. Kuyruklu eyeliner ise son yıllarda Türk kadını da dahil olmak üzere tüm dünya tarafından hızla ve yeniden (Holly Golightly’nin başını çektiği 60’lar kuşatmasını unutmamalı) kabul görmüş bir makyaj biçimine dönüştü. Göz kalemini kullanma sıklığımız ve şeklimiz zaman geçtikçe daha da artıyor.

En iyi göz kalemi önerileri

Her kadının seçimi ise oldukça farklı, kalem şeklindekiler her daim favori olsa da; fırçalı likit, jel ve keçeli kalem versiyonları da kişinin ihtiyacına göre çok tercih edilenlerden. Unutmayın ki; cilde direk uygulandıkları ve herkesin cilt yapısı da birbirinden farklı olduğu için arkadaşınızın çok memnun kaldığı bir kalemden siz de aynı oranda tatmin olacaksınız diye de bir kaide yok. En iyi göz kalemini bulmak için biraz uğraşmaya değer değil mi? Çünkü çoğu zaman en basit ürünleri bulmak en zoru gibi hissettiriyor. Örneğin siyah göz kalemi alın. Bu, herkesin makyaj çantasında olan ürünlerden biri ama en iyi formülleri bulmak hiç kolay değil. Birçoğu kolayca bulaşıyor ve bir kedi gözüne hakim olmaya çalışan herkes için bir kabus senaryosu ortaya çıkıyor.

Şunu da unutmayın ki, göz makyajının mükemmel bir şekilde görünmesini sağlayan en önemli noktalardan biri de; göz altı şişliklerinden kurtulmak. Bunun için önerilerimize göz atmayı unutmayın.

Göz kalemi nasıl sürülür? +

Peki, göz kalemi nasıl sürülür / çekilir? En iyi göz kalemi önerilerimize geçmeden önce bu sorunun cevabına göz atalım.

İlk önce kısa bir çizgi ile başlayın

Düz bir çizgi oluşturmakta zorlanıyor musunuz? Ünlü makyaj sanatçısı Laura Mercier’in göz kalemi için sunduğu en iyi güzellik hilesi ise; üst ve alt kirpiklerde mükemmel çizgi yaratmanın sırrının birkaç çizgi ile başlamak olduğunu söylüyor. Dış köşeden deri gerginliğini çekin. İç köşeden başlayıp çıkış yolunuzu ilerleyerek göz kalemi ile bir dizi çizgi uygulayın. Çizginin yarı noktasında, kaleminizi açılandırın, böylece şimdi yanıyla da çizim yapacaksınız. Bu daha kalın bir çizgi oluşturacak. Sıra çizgileri bağlamada.

Çizginizi göz farı ile ayarlayın

Kurşun bir göz kalemi ile ilgili en büyük sorunlardan biri de; sabahları harika görünmesi, ancak günün sonunda erimeye meyilli olması. Çizginizi göz farı ile ayarlayarak, bir tür astar olarak kullanıp, bunu önleyebilirsiniz. Bir göz farı fırçasını koyu bir gölgeye batırın ve kirpiklerinizin hemen dibinden göz kapağınız boyunca sürün. Sonra, yapmanız gereken tek şey, astar ile kalem çizgisinin üzerinden geçmek.

göz kalemi en doğru şekilde nasıl sürülür?

Kahverengi bir kalemle gidin

“Göz kalemi nasıl sürülür?” sorusuna cevap arayışımız devam ediyor. Siyah göz kalemleri, açık tenli ve saçları sarı olan bazı kadınlar için biraz fazla sert görünebilir. Bunun yerine, daha ince, “makyajsız” bir görünüm için kahverengi bir göz kalemi kullanabilirsiniz. Koyu renk saçlarınız varsa, makyaj sanatçısı Mally Roncal’dan bir numara deneyebilirsiniz. Üst kirpik çizginizi siyah göz kalemi ile ve alt çizginizi kahverengi ile astarlamayı deneyin. Yumuşak ama seksi bir göz makyajı sizinle.

“Dün gece makyajımda uyudum”

Bu görünümü elde etmenin de bir hilesi var. Sadece alt kirpiklere bir kalem çizgisi uygulayın ve ardından parmağınızla dağıtın.

Dumanlı bir göz makyajı

Dumanlı gözler elde etmek, düşündüğünüzden çok daha kolay. İşin sırrı bir kohl kalem kullanmak. Kohl kalemini elinizin arkasına sürterek ısıtın. Üst ve ardından alt kirpikler boyunca noktalayın. Pamuklu kulak çubuğundan destek alarak, biraz nemlendirici veya göz kremi sürün, ardından kohl nokta çizginizi onunla dağıtın. Göz kapağına koyu gölge (kahverengiler, derin morlar, maviler) ile bitirin.

Eğer göz makyajı konusunda daha fazla ilhama ihtiyaç duyuyorsanız, Lucy Boynton’dan “Etkileyici göz makyajı dersleri” yazımıza göz atabilirsiniz.

En iyi göz kalemine adım adım +

Şimdiye kadar satın aldığınız ilk güzellik ürününe geri dönüyoruz. Makyaj çantanız için iddiasını korumaya hazır akmayan göz kalemi önerilerimize göz atmaya hazır mısınız?

#1 Rimmel Exaggerate Auto Eye Definer

En iyi göz kalemi

Tamamen su geçirmez yapıya sahip olan bu göz kalemi, ihtiyacınız olan pek çok şeyi karşılıyor. Uygulandıktan sonra uzun süre dayanan formülü, dumanlı bir görünüm için devreye girebiliyor. İster ince bir bitiş isterseniz kalın bir etki için… Denemeye değer!

#2 Urban Decay 24/7 Glide on Pencil

akmayan göz kalemi

Urban Decay’in eyeliner kalem formülü; düzgünce kayar ve asla yağlı etki bırakmaz. Formülünde; jojoba yağı, E vitamini ve pamuk tohumu yağı içerdiğinden, bu göz kalemi asla kurumaz ve kirpiklere faydalı maddeler içerdiğinden de mükemmeldir. “Göz kalemi nasıl sürülür?” sorusuna alternatif bir cevap arıyorsanız; alt kirpik çizgisinde kalın renkleri kullanmaya ne dersiniz? Urban Decay’in bu kalem eyeliner’ının pek çok renk seçeneği de mevcut.

#3 Bobbi Brown Long-Wear Waterproof Liner

Renkli göz kalemleri

Suya dayanıklı formülü sayesinde; en iyilerden biri kesinlikle. Uzun ömürlü oluşu ve kolayca sürülen yapısı, tüm günü göz makyajınızı kontrol etmeden geçirmenizi sağlayacak. Göz kalemi kullanmaya yeni başlayanların bile hızlıca ustalaşabileceği kremsi, pürüzsüz bir yüzeyle pürüzsüzce uygulanır. Mordan yoğun siyahlara ve parıldayan grilere kadar pek çok farklı renk seçeneği mevcut.

#4 MAC Pro Longwear Eye Liner

MAC Göz kalemi

Makyaj artistlerinin çok sık tercih ettiği MAC Pro Longwear Eyeliner, dramatik ve çarpıcı bir etki yakalamanızı sağlarken, kirpiklerin görünümünü de kalınlaştırmak için çok ideal. Kremsi yapısı için vazgeçilmezlerden. Uzun süre kalıcı etkisi ise bir diğer önemli faktörlerden.

#6 Essence Cosmetics Extreme Lasting Eye Pencil

kahverengi göz kalemi

Kullanımı çok kolay olan bu göz kalemi favorilerden. Uzun süre kalıcılığı, rahatça çekilebilir oluşu onu makyaj çantalarının ayrılmaz bir parçası yapıyor. İpeksi yumuşaklığı ve akmayan formülü, ne olursa olsun bulaşmaya karşı da oldukça dayanıklı. Hem üst kirpik çizginize hem de alt kirpik kısmına rahatça sürebilirsiniz. Alternatifli renklerine ilave olarak, klasik bir renkle yola devam etmek isterseniz de kahverengi göz kalemini deneyebilirsiniz.

#7 Clinique Quickliner

akmayan göz kalemi

Clinique Quickliner, klasik ve olmazsa olmaz göz kalemlerinden biri olarak görülür. Ustaca tasarlanmış aplikatörü – bir ucunda son derece pigmentli mat renk ve diğer ucunda kullanışlı bir karıştırma fırçası – üst ve alt kirpik hatlarınızı eşit ve hassas bir şekilde çizer. Birkaç hareketle ince bir göz kalemi gibi işlev görürken, daha dramatik, dumanlı bir göz makyajı için de yoğunluğu daha da artırabilirsiniz. Ne kadar cesur olursanız olun, bu eyeliner kalemiyle sonuna kadar gidebilirsiniz.

#8 Lancôme Le Stylo Waterproof Long-Lasting Eyeliner

En iyi göz kalemlerinden

Lancôme’nin Le Stylo eyeliner kalemi, asla keskinleştirme gerektirmeyen benzersiz bir bükülme ucuna sahip, yani her zaman temiz ve hassas bir çizgiye kavuşursunuz. Bu su geçirmez formül, duygu durumlarına ve hava koşullarına dayanıklı olmayı vaat ediyor. Dumanlı etkiler yaratabilir veya minimal çizgilere kavuşabilirsiniz. Sahip olduğu dört renkten biri size göre.

#9 Pat McGrath Labs Permagel Ultra Glide Eye Pencil

Mavi renk göz kalemi



Pat McGrath Labs Permagel Ultra Glide Göz Kalemi, kapaklarınızı çizerken kadifemsi pürüzsüz his bırakıyor. Daha yumuşak bir görünüm için rengi pamuklu çubukla kolayca dağıtabilirsiniz. Zengin formülü, saniyeler içinde cesur görünümler oluşturmanızı sağlayacak.

#10 NARS Larger Than Life Long-Wear Eyeliner

uzun süre dayanıklı göz kalemleri

NARS’ın göz kalemi, çok az çaba ile son derece pigmentli bir yüzey vaat ediyor. Uzun süre kalıcı formülü ise akmadan veya dökülmeden 12 saate kadar dayanıklılık sağlıyor. Kontakt lens takan ve kirpik çizgisine astar uygulamakta zorlanan insanlar için de ideal bir göz kalemi seçimi.

#11 Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Eye Pencil

akmayan ve kalıcı etkili göz kalemleri

Bu göz kalemi uzun süreli bir görünüm için biçilmiş kaftan. Kremsi ve pürüzsüz uygulanışı da artısı. Kalemin ucunda bir leke süngeri ile birlikte gelen göz kalemi, çok yönlü bir ürün. Tek bir dokunuşla, aracın süngerini bulaşma aracı olarak kullanabilir ve görünümünüzü hemen çarpıcı ve dumanlı hale getirebilirsiniz. Astar kurulduktan sonra, gün boyunca sizinle kalıcı olarak kalır. 12 farklı renk seçeneği arasından seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.

#12 Laura Mercier Kohl Eye Pencil

En iyi göz kalemleri 2020

Bu klasik göz kalemi, yumuşak formülüyle hassas çizgiler çekmenizi sağlar. Tam da bu nedenle; sıkılaştırma için mükemmeldir. Göz kalemini uygularken, kirpik çizgisini doğrudan kökte doldurmak için “nokta ve sallanma” hareketini kullanmanızı sağlıyor çünkü bu daha dolgun kirpiklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Alt kirpikleri sıkılaştırmak için de idealdir, çünkü bu formül özellikle bu hassas alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Altı rengi olan bu göz kalemini listenize ekleyebilirsiniz.

#13 Maybelline New York Lasting Drama Waterproof Gel Pencil in Lustrous Sapphire

Beyaz Göz kalemi markaları



Beyaz göz kalemi arayanlara duyurulur! Jel gibi akan formülü sayesinde, üst ve alt kirpiklerinizi istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Bulaşma ve akma yapmayan bu beyaz renk göz kaleminin oldukça iddialı olduğunu hatırlatalım.

#14 Flormar Ultra Eyeliner

Flormar ten rengi göz kalemi

Özellikle de ten rengi göz kalemi arayanlara göre bir öneri. Flormar göz kalemi konusunda alışveriş listelerinin ayrılmaz bir markası adeta. Bu ürünü de; gözlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız çok ideal. Yumuşak ucuyla yoğun renk yakalayabilirsiniz.