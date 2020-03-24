Evde Anksiyetenizi 5 Adımda Kontrol Edin

High Fidelity — “Track 2” – Episode 102 — As Rob builds a playlist to send to Mac and work through her feelings, we explore the mythology of their relationship, and hint at the reason for its demise. Rob goes to a concert with her employees/friends, Simon and Cherise, where she meets a musician, Liam – who might just be the distraction she needs. Rob gets some surprising news. Robyn (Zoë Kravitz), shown. (Photo by: Phillip Caruso/Hulu)

Evde geçirdiğimiz bugünler ve koronavirüs gündemi, anksiyetinizi daha da tetikliyor olabilir. Ancak size önereceğimiz basit ve doğal yollar sayesinde anksiyetenizi kontrol altına almanız mümkün.

İşte evde anksiyetenizi kontrol altına almanın 5 yolu…

Esansiyel Yağlar

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Anksiyete krizleri için kulakların arkasını ve ayak tabanlarını esansiyel yağlarla ovmak oldukça etkili. Bu melatonin üretimi ve gevşeme konusunda oldukça yardımcı; ayrıca kesintisiz uyku da sağlıyor.

Özellikle sedir ağacı yağı, sıcak bir uyku uyumanızı sağlayacak.

Elektronik Detoksu

Elektronik detoksu, hem zihniniz hem de bedeniniz (boynunuz?) için yararlı sonuçlar verecek. Telefon kullanımınızı kaydeden Moment gibi uygulamaları indirip; belirli bir süreyi aştıktan sonra uyarı gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Her güne teknolojiyi içermeyen bir aktivite koyduğunuza emin olun. Bu aktivite sırasında telefona dokunmama kuralınız olsun. Kombin yapmak, manikür yapmak vs gibi…

Meditasyon

Anksiyete krizlerini frenlemenin en iyi yolu tabii ki rehberli meditasyonlar ve nefes egzersizleri. Üstelik günümüzde birbirinden iyi meditasyon uygulamaları sayesinde evde dilediğiniz gibi uygulama yapabilirsiniz.

Adaptojenik Otlar

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Adaptojenik otlar, vücudun strese uyumunu ve kortizol düzeylerine yardımcı olur. Maça, ginseng, fesleğen gibi bitkiler bunlara dahil.

Masaj (Veya kendinize masaj yapın)

Anksiyete ile başa çıkmanın en iyi yollarından biri de masaj. Tabii ki masaj salonundan randevu almanın imkansız olduğu bugünlerde, kendinize masaj yapmayı öğrenebilirsiniz. Özellikle Youtube’da bu konuda tonla eğitici video var. Bu aynı zamanda vücudunuzu tanımak için de harika bir yol.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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