Koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gerekiyor. Ancak bu günün en önemli, aynı zamanda en sıkı beslenilmesi gereken öğünü kahvaltıda kontrolü kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor.

Kahvaltı, aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemi için de oldukça önemli.

Instagram’da vücutlarını hayranlıkla takip ettiğimiz fit kızların kahvaltı için tercihleri ise sandığınızdan daha kolay ve lezzetli. İşte fit kızların 5 kolay kahvaltı menüsü:

Yumurta ve Avokado

Alice Liveing – bilinen adıyla Clean Eating Alice- genelde kahvaltı için çift yumurtalı, avokadolu, mantarlı ve ıspanaklı tabakları tercih ediyor.

Bilim adamları ilk öğünün metabolizmayı uyandırdığına ve bu öğünü sıkı geçirmenin günün geri kalanı için iyi olacağını söylüyor.

Ev Yapımı Muffin

Neden kahvaltıda muffin yemeyelim ki? Sadece şekerli olanlarını es geçip, kendi muffininizi kendiniz yapın yeterli. Zanna Van Dijk’in kitabında pek çok sağlıklı muffin tarifi bulabilirsiniz.

Yulaf

Fit kızların Instagram’larına bakarsanız genelde yulaf temelli kahvaltılar tercih ettiklerini görebilirsiniz. Eğer fazla kuru geliyorsa, farklı sebzelerle (kabak gibi) karıştırıp yemeyi deneyin.

Sunday runday fuel: apple + cinnamon oats with hot blueberries ✌? #sundaymorning #feetandfood Amy Hopkinson (@wellness_ed)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 Mar 2017, 01:06 PDT )

Maça

Maçanın yağ yakıcı özelliği artık fenomen haline gelmiş durumda. Araştırmalara göre maça çayı içmek, size %25 daha fazla kalori yaktırıyor. Maça latte deneyebilir veya protein pankeklerinize toz formatında ekleyebilirsiniz.

Jump start your day with a little extra Matcha ? Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman)’in paylaştığı bir gönderi ( 18 Tem 2017, 06:03 PDT )

Omlet

Kahvaltıda yumurta ihtiyacınızı karşılamanın en kolay yolu. Eğer kaloriyi kontrol etmek istiyorsanız; 2 yumurta yerine; 2 yumurta “beyazı” kullanın.

Omletinize tavuk, karides veya sebze ekleyerek besin değerini yükseltebilirsiniz.