Fit Kızların 5 Kolay Kahvaltı Menüsü

Koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gerekiyor. Ancak bu günün en önemli, aynı zamanda en sıkı beslenilmesi gereken öğünü kahvaltıda kontrolü kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor.

Kahvaltı, aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemi için de oldukça önemli.

Instagram’da vücutlarını hayranlıkla takip ettiğimiz fit kızların kahvaltı için tercihleri ise sandığınızdan daha kolay ve lezzetli. İşte fit kızların 5 kolay kahvaltı menüsü:

Yumurta ve Avokado

Alice Liveing – bilinen adıyla Clean Eating Alice- genelde kahvaltı için çift yumurtalı, avokadolu, mantarlı ve ıspanaklı tabakları tercih ediyor. 

Bilim adamları ilk öğünün metabolizmayı uyandırdığına ve bu öğünü sıkı geçirmenin günün geri kalanı için iyi olacağını söylüyor.

Ev Yapımı Muffin

Neden kahvaltıda muffin yemeyelim ki? Sadece şekerli olanlarını es geçip, kendi muffininizi kendiniz yapın yeterli. Zanna Van Dijk’in kitabında pek çok sağlıklı muffin tarifi bulabilirsiniz.

Yulaf

Fit kızların Instagram’larına bakarsanız genelde yulaf temelli kahvaltılar tercih ettiklerini görebilirsiniz. Eğer fazla kuru geliyorsa, farklı sebzelerle (kabak gibi) karıştırıp yemeyi deneyin.

 

Sunday runday fuel: apple + cinnamon oats with hot blueberries ✌? #sundaymorning #feetandfood

Amy Hopkinson (@wellness_ed)’in paylaştığı bir gönderi ()

Maça

Maçanın yağ yakıcı özelliği artık fenomen haline gelmiş durumda. Araştırmalara göre maça çayı içmek, size %25 daha fazla kalori yaktırıyor. Maça latte deneyebilir veya protein pankeklerinize toz formatında ekleyebilirsiniz.

 

Jump start your day with a little extra Matcha ?

Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman)’in paylaştığı bir gönderi ()

Omlet

Kahvaltıda yumurta ihtiyacınızı karşılamanın en kolay yolu. Eğer kaloriyi kontrol etmek istiyorsanız; 2 yumurta yerine; 2 yumurta “beyazı” kullanın.
Omletinize tavuk, karides veya sebze ekleyerek besin değerini yükseltebilirsiniz.

 

GOOD • MORNING || Who’s on the green omelette from the Vertue Method plan today? All I’m seeing are pictures of Protein Zoats – it’s fair enough, they are delicious and really simple to make (for those of you that don’t know what I’m talking about, check out the tagged wall on my page for all of the delicious recipes people are making from my book). Anyway, I didn’t really have a profound message to share this morning, I just wanted to remind you of a few things: 1. You are so incredibly sexy and badass. 2. VM Workout 2 is happening on Facebook (FB Live) Saturday at 8am (08:00GMT) 3. There are 2 spots left in my yoga classes on Saturday to raise funds for Grenfell Tower victims (10-10.55am or 1-1.55pm) See previous post for details ??? 4. I feel like there was one more thing but now I’ve forgotten – what else do you want me to share with you or tell you??? #vertueliving #vertuemethod

Shona Vertue (@shona_vertue)’in paylaştığı bir gönderi ()

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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