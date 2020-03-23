Fit Kızların 5 Kolay Kahvaltı Menüsü
Koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gerekiyor. Ancak bu günün en önemli, aynı zamanda en sıkı beslenilmesi gereken öğünü kahvaltıda kontrolü kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor.
Kahvaltı, aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemi için de oldukça önemli.
Instagram’da vücutlarını hayranlıkla takip ettiğimiz fit kızların kahvaltı için tercihleri ise sandığınızdan daha kolay ve lezzetli. İşte fit kızların 5 kolay kahvaltı menüsü:
Yumurta ve Avokado
Alice Liveing – bilinen adıyla Clean Eating Alice- genelde kahvaltı için çift yumurtalı, avokadolu, mantarlı ve ıspanaklı tabakları tercih ediyor.
Bilim adamları ilk öğünün metabolizmayı uyandırdığına ve bu öğünü sıkı geçirmenin günün geri kalanı için iyi olacağını söylüyor.
Good morning you gorgeous bunch ?? and happy Fri-yay! Today’s breakfast is a standard spread for me and I was in a teeny bit of a hurry as @paddymurphy87 decided to snooze the alarm for a little too long. I boiled some @clarence_court eggs for six minutes and had them with half an avocado, sautéed buttery mushrooms, tomatoes and wilted spinach with some @munchyseeds on top! How are you kicking off your final day of the working week? #Breakfast #InstaFood #Nutrition #Friyay
Ev Yapımı Muffin
Neden kahvaltıda muffin yemeyelim ki? Sadece şekerli olanlarını es geçip, kendi muffininizi kendiniz yapın yeterli. Zanna Van Dijk’in kitabında pek çok sağlıklı muffin tarifi bulabilirsiniz.
Strawberry Shortcake Breakfast Muffins ? Guys… how ridiculously good do these look!? ? The recipe for these little nuggets of joy is in my book! The link is on my profile and it’s only £5.99! (Forgive me, I haven’t shamelessly plugged my book in a while ?) And a HUGE thank you to @soniafigone for making and sharing these! Your photography is the bomb girl! ?? #girlgains #strongzvd #strongsquad #livingconsciouslycrew
Yulaf
Fit kızların Instagram’larına bakarsanız genelde yulaf temelli kahvaltılar tercih ettiklerini görebilirsiniz. Eğer fazla kuru geliyorsa, farklı sebzelerle (kabak gibi) karıştırıp yemeyi deneyin.
Maça
Maçanın yağ yakıcı özelliği artık fenomen haline gelmiş durumda. Araştırmalara göre maça çayı içmek, size %25 daha fazla kalori yaktırıyor. Maça latte deneyebilir veya protein pankeklerinize toz formatında ekleyebilirsiniz.
Omlet
Kahvaltıda yumurta ihtiyacınızı karşılamanın en kolay yolu. Eğer kaloriyi kontrol etmek istiyorsanız; 2 yumurta yerine; 2 yumurta “beyazı” kullanın.
Omletinize tavuk, karides veya sebze ekleyerek besin değerini yükseltebilirsiniz.
GOOD • MORNING || Who’s on the green omelette from the Vertue Method plan today? All I’m seeing are pictures of Protein Zoats – it’s fair enough, they are delicious and really simple to make (for those of you that don’t know what I’m talking about, check out the tagged wall on my page for all of the delicious recipes people are making from my book). Anyway, I didn’t really have a profound message to share this morning, I just wanted to remind you of a few things: 1. You are so incredibly sexy and badass. 2. VM Workout 2 is happening on Facebook (FB Live) Saturday at 8am (08:00GMT) 3. There are 2 spots left in my yoga classes on Saturday to raise funds for Grenfell Tower victims (10-10.55am or 1-1.55pm) See previous post for details ??? 4. I feel like there was one more thing but now I’ve forgotten – what else do you want me to share with you or tell you??? #vertueliving #vertuemethod