Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs / COVID-19 nedeniyle evden çalışmak en sağlıklı seçenek. İş verenlerin de sorumluluk sahibi davranarak onaylaması gereken evden çalışma sisteminde nasıl etkili çalışabilirsiniz? Aslında evden çalışarak, ofistekinden daha etkili bir iş ortaya koyabilirsiniz.

Koronavirüs Nedeniyle Evden Çalışacaklara 7 Etkili Öneri

Rutininize bağlı kalın

Ofise gitmemeniz ve evde olmanız, normal hafta içi düzeninizi bozmanız gerektiği anlamına gelmiyor! Normal saatinizde uyanın, duş alın, normal giysilerinizi giyin (kumaş takım giyin demiyoruz ama pijamalarınızı da giymeyin!) Biraz zahmetli gelebilir kulağa ama tüm bunlar “çalışacağınızı” beyninize yerleştirecektir.

Çalışma alanı yaratın

Yatakta kalmak ya da koltuğa yayılmanın sizi çektiğinin farkındayız ama başarılı bir çalışma alanı için kendinize çalışma alanı yaratmalısınız. Eğer çalışma masanız yoksa, yemek masasını kullanın. Sizi sadece ofiste gibi hissettirmeyecek, bu ayrıca iyi bir postür, dikkat dağılmasını önlemek ve işiniz bitince tüm bunları arkada bırakacak hissini sürdürmek için de yararlı.

Tüm gün sabit oturmak hiç sağlıklı değil. Ofiste olsanız bile.

… ama sadece oturmayın

Tüm gün sabit oturmak hiç sağlıklı değil. Ofiste olsanız bile.

Ama evden çalışmak; gün boyunca sandalyeden kalkmak için daha az nedeniniz var anlamına gelir. Eğer ayak üzerinde çalışmak istiyorsanız ayakta bir masaya yatırım yapabilirsiniz. Aksi takdirde esneme hareketleri yapıp düzenli olarak ayğa kalktığınızdan emin olun.

Temiz hava alın

Uzmanlar insanlarla temasınızı limitlendirip mesafe koymanız gerektiğinizi söylüyor bu da kapalı alanda daha fazla kalmanız demek. Ancak havalandırma da çok önemli. Bu yüzden mümkün olduğu sürece sık sık pencerelerinizi açın, doğal güneş ışığından yararlanın ve temiz havanın içeri gitmesine izin. Eğer yakınınızda bahçe ya da park varsa mini yürüyüşlere çıkın, döndüğünüzde ellerinizi yıkadığınızdan emin olun.

ofisteymiş gibi iletişimde kalın

Çalışma arkadaşlarınızla iletişimde kalın

Eğer çalışma arkadaşlarınız varsa, onlarla ofisteymiş gibi iletişimde kalın. Yapılacaklar listesi oluşturun, ona odaklanıp bağlı kalın ve listenizin durumunu arkadaşlarınızla paylaşın. E-mail’lerinizi düzenli kullanın; Slack dışında video konferansı yapabileceğiniz Skype, FaceTime ya da Zoom gibi programları da kullanabilirsiniz.

Çoklu görev yapma dürtüsüyle savaşın

Evdeyken 10 işi bir arada halletme fikri cazip bir meydan okuma gibi gelebilir ama hedeflerinize odaklı kalmalısınız. Çalışırken ara verip aynı anda çamaşır yıkamanın sırası değil. Sonuçta bunu işteyken de yapmazdınız değil mi? Yemek hazırlıyorsanız veya ofis için önceden atıştırmalıklar paketlerseniz, mutfakta meşgul kalmamak için aynı şeyi evde de yapın.

Çocuklarınız varsa, aksaklıklara karşı hazırlanın

Evde çocuklarınız varsa iş yapmak yeterince zordur, ama bebekler ya da daha küçük yaş gruplarıyla daha da zordur.

Çoklu görev yapma dürtüsüyle savaşın

İşte evden iş mücadelesinde ustalaşmak gerçek ebeveynlerden ipuçları:

Yardım alın: Sosyal uzaklaştırma sırasnıda dışarıdan biri iyi bir seçenek olmauabilir ama evde sizin gibi izole en az 1 kişi daha varsa; bunu halledebilirsiniz. Çalışırken, çocuklarınız orada olduğunuzu anlamasın diye ayrı bir odada çalışabilirsiniz.

Çalışma saatlerini karıştırın: İşiniz buna izin veriyorsa – özellikle covid-19 salgını sırasında şirketler daha hoşgörülüyken – bebeğiniz veya yürümeye başlayan çocuğunuz uyurken, sabahın erken saatlerinde, uyku saatleri gibi ve geceleri işe asılmaya çalışın. Kendinize sessiz zaman ayırırsanız, daha üretken olacaksınız.

Durumu açıklayın: Çocuklarınızla coronavirus hakkında konuşmak iyi bir fikirdir, özellikle de günlük yaşamınızda yaratacağı etkiyi öğrenmeleri açısından.

Yeni etkinlikler deneyin: Çocukların daha önce oynamadığı eğlenceli oyuncaklar ve oyunlar onları daha uzun süre oyalayıp eğlendirecektir. El sanatları, çıkartmalar, bulmacalar ve legolar gibi zaman alan projeler, size biraz daha fazla zaman yaratacaktır.