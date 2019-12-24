Kova Burcundaki Venüs Hayatınızı Nasıl Etkileyecek?

Aşk ve paranın gezegeni Venüs geçtiğimiz günlerde, 20 Aralık 2019’da Kova burcuna geçti. Ve bu hareket 13 Ocak 2020’ye kadar sürecek. Peki Kova burcundaki Venüs hayatlarımızı nasıl etkileyecek?

Venüs Kova’ya geçtiğinde aşkta, sekste ve ikili ilişkilerde değişikliklere açık olmayı da beraberinde getiriyor. Geleneksellikten uzak daha yenilikçi ve daha iyimser bir bakış açısı kazandıran bu durum, bir yandan da kendinizi ifade ederken olaylara daha bireysel bir yaklaşım sunmanızı sağlıyor.

2020 yılında 5 burcun hayatı değişecek? Peki bu burçlar hangileri?

Kova’ya yerleşen Venüs etkisini sadece romantik ilişkilerde değil arkadaşlık, dostluk gibi ilişkilerde de deneyimlemek mümkün. Bireyselliğinizi, fikirlerinizi, tam anlamıyla sizi yargılamadan benimseyen dostlarınıza kendinize her zamankinden çok daha sıcak hissedebilirsiniz.

Venüs kova burcunda! peki burcunuza ne gibi etkileri olacak?

Özgürlüğünüzün ön plana çıkacağı bu süreçte, duygularınızla ilgili konuşmak istemediğinizi fark edeceksiniz. Kalbinizden ziyade mantığınızın, objektif bakış açınızın kararlarınıza etki etmesi olası.

Bir süredir partneriniz tarafından kısıtlandığınızı mı düşünüyorsunuz? Bu konudaki rahatsızlığınızı belli etmek için o gücü kendinizde bulabilirsiniz. Belki de içinde “kendiniz olabildiğiniz” ve dilediğiniz gibi hareket edebildiğiniz bir ilişkiniz var. Bu durumda da algınız bağımsızlığınızda olduğu için buna olanak tanıyan, saygı duyan partnerinize sevginiz daha da artabilir ve ilişkiyi bir adım öteye taşımak için bazı konuşmalar yapabilirsiniz.

2020’de aşk hayatında büyük olaylar meydana gelecek dört burç dikkat çekecek. Sizin burcunuz da belki onlar arasındadır, ne dersiniz?

Cinsellikte ise geriye ittiğiniz bazı güdüler ortaya çıkabilir. Ne zamandır denemek istediğiniz o seks pozisyonu için doğru zaman!

Genel olarak tüm bir yılın, 2020’nin nasıl geçeceğini merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız detaylı yorumlara göz atmalısınız!