Londralı Kızların Favorisi Olan 5 Güzellik Ürünü

Uygun fiyatlı ve işe yarar!

Güzellik ürünü alışverişi sırasında ilk bakışta aklımızdan geçen anahtar kelimeler genellikle böyle değil mi? Londralı kızlardan, bakımlı ve güzel görünmek için illa pahalı güzellik ürünlerine ihtiyacınız olmadığının kanıtlar niteliğinde öneriler geliyor.

#1 Nars Velvet Matte Lip Pencil-Dragon Girl

nars’ ın kırmızı ruju ile zamansız bir güzellik ve ikonik bir görünüm yaratabilirsiniz

Düzenli olarak renkli parçalar giymeseniz bile, kırmızı ruj bir güzellik çantasına ait her şeydir adeta.

Nars’ın geniş renk paletine sahip olması, onun ilk sırada tercih edilmesinin nedenlerinden olsa gerek. Mat ve parlaklık arasındaki mükemmel denge için, dudakları nemlendirirken, renk ve kadifemsi bir görünüm veren bu ürünü deneyebilirsiniz. Jumbo kalem şekliyle çok kullanışlıdır; dudaklara çizgi çekmek, dudağın tamamına rengi uygulamak ya da başka bir ruj ile eşleştirmek için kullanabilirsiniz.

#2 Aesop Mandarin Facial Hydrating Cream

kaliteli bir nemlendirici banyonuzda en çok ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler arasındadır

Şık bir kadının banyosunda Aesop el sabunu bulursanız, bu bir sürpriz olmayacaktır. Bu yüzden markanın nemlendiricisi de Londralı kızların favorilerinden. Narenciye sevenleri ağız sulandıran kokusuyla kendine hayran bırakacağı kesin.

#3 The Body Shop Spa of the World Japanese Camellia Cream

japanese camelıa cream Harika bir koku bırakarak cildi etkin şekilde nemlendirir.

Kuru cilde sahipsiniz siz de bu kreme şans verebilirsiniz. Dekolte bölgesinden ayaklara doğru cildiniz kremi tamamen emene kadar uygulayabilirsiniz. İpeksi yumuşaklığı fark edeceksiniz.

#4 Nuxe Huile Prodigieuse

nuxe cildi, saçı kusursuz bir şekilde nemlendirir ve ışıltı verir

Fransız eczane güzelliğinin bir parçası olan bu Nuxe vücut yağı, yüzünüzde, saçınızda ve vücudunuzda kullanılabilecek besleyici yağların bir karışımı olduğu için gerçek bir multitaskerdir. Nuxe’ün vazgeçilmez bu ürününü özellikle saçlarınıza uygulayarak canlı ve parlak saçlar elde edebilirsiniz. Parlak saçları elde etmenin en önemli noktası ise yapacağınız saç modellerini sağlıklı bir şekilde göstermesi elbette.

#5 Aveda Be Curly Curl Enhancer

Bu eşsiz ürün ile Bukleleri güçlendirebilir ve saçlara parlaklık verebilirsiniz

Bukleleriniz en iyi şekilde görünmesini sağlamak için siz de bu ürüne şans vermeye ne dersiniz? Saçlara parlaklık verme ve şekillendirme konusunda el altında tutmanız da fayda var. Saç uçlarına ve köklere doğru daha yoğun olarak uygulayın. Elektriklenme olmaması için saçı sarın, yüksek sıcaklıkta kurutun, farkı göreceksiniz.