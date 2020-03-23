Mutlu Hissetmek İçin Renk Psikolojisini Kullanmanın 5 Yolu

Evden çıkmadığımız bugünlerde, sabahları kalktığımızda motivasyonumuz her zamankinden biraz daha düşük olabilir. Üstüne evden yoğun çalışma temposu ve stres de eklenince; zihninizi her zamankinden daha yorgun hissetmeniz normal. Mutlu hissetmeye zaman ayıramamanız da…

Ancak sizi daha neşeli yapacak pek çok alternatif var. Renkler gibi!

Çeşitli üniversitelerde yapılan araştırmalarla güçleri kanıtlanan renkler; kısa bir süre maruz kalındıktan sonra bile ruh halimizi değiştirmeye yetiyor. İşte mutlu hissetmek için renk psikolojisini kullanmanın 5 yolu:

Övgüleri toplamak için kırmızı kullanın

Kırmızı, hem kadınlar hem de erkeklerin ortak olarak cezbedici bulduğu tek renk. MAC’in ünlü Ruby Woo rujunu sürüp, gün boyu ne kadar övgünün geldiğini ölçebilirsiniz. Rochester Üniversitesi tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırmada, kadınların üzerinde kırmızı renkte herhangi bir şey bulunduran erkekler için daha çekici bulduğu görülürken New York’taki City Üniversitesi’in yayınladığı 2015 yılındaki bir araştırmada, kırmızı giyen kadınların erkeklere daha cazip göründüğü tespit edildi. Eğer kendinizi sinirli ya da mutsuz hissediyorsanız, çantanızda bu tonlarda bir ruj bulundurmanızda yarar var.

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Arkadaşlarınızla FaceTime görüşmesi yapsanız bile öncesinde kırmızı rujunuzu sürmemeniz için hiçbir neden yok!

Daha sakin hissetmek için pembe giyin

Tıpkı mavi renk gibi, pembe de sakinlikle özdeşleştirilen renklerden. Hatta 1979 yılında psikologlar tarafından “drunk tank pink” adı verilen pembe tonunun; uzu süreli bakıldığında tüm negatif enerjiyi boşalttığı tespit edildi. Bu nedenle bazı hapishanelerin duvarları bu renge boyanmış.

Evden çalışıyorsanız, pembe rengi tercih edebilirsiniz.

pembe giyip sakin hissedin

Daha mutlu hissetmek için sarı giyin

Amsterdam’daki VU Üniversitesi’ndeki bir araştırmada; sarı giyen yetişkinlerin kendilerini daha mutlu hissettiği ortaya çıktı. Kendinize sarı bir diş fırçası edinip, mutlu hissetmeye sabahın ilk saatlerinden başlayabilirsiniz!

sarı giymek mutlu hissettiriyor!

Daha az stresli hissetmek için mavi giyin

Mavi en rahatlatıcı renktir. Bunun sağlamasını yapmak için temiz mavi bir gökyüzü ya da dingin bir deniz mavisini düşünün. Şimdiden daha iyi hissetmiyor musunuz? Renk araştırmacısı ve Creighton Üniversitesi profesörlerinden Nancy J. Stone, mavi giyen insanların daha az endişeli hissetiklerini tespit etti. Eğer oldukça zorlu bir hafta sizi bekliyorsa, işe mavi oje sürerek başlayabilirsiniz.



Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için yeşile bakın

2012 yılında Münih Üniversitesi’ndeki bir araştırmada; katılımcılar çeşitli renklerdeki ekranlara baktırıldıktan sonra yaratıcılık testine sokuldu. Yeşil ekrana bakanlar her defasında yaratıcılık testinden en yüksek puanı aldı. Eğer ilham konusunda tıkandığınızı hissediyorsanız; çalışma masanıza koyacağınız yeşil bir mum bile beyninizi daha etkin çalıştırmaya yetecektir.