Ocak 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

2020 yılının ilk ayında gökyüzünde ne gibi etkiler olacak? Dolunay, Yeni Ay ve Kova etkisi genel olarak burçlar üzerinde nasıl bir enerji yaratacak.

İşte 2020 Ocak ayı için hazır olmanız gereken gökyüzü hareketleri:

10 Ocak: Yengeç Dolunay’ı

Yılın ilk dolunayı Yengeç’te gerçekleşiyor. 2020’nin ilk günlerinde duygularda farkındalık yaratmak için bir fırsat olacak bu. En zor zamanlarınızda içinizde bulduğunuz enerjinin kaynağına ulaşmak için kusursuz bir zaman. Bu dolunayın odak noktası aile olacak. Geçmiş aile sorunlarını gün yüzüne çıkartmak zorunda kalabilir ya da ailece bir şeyleri kutlayarak daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz.

20 Ocak: Güneş Kova’ya geçiyor

Kova enerjisi ile büyük düşünmeye ve çok daha büyük planlar yapmaya hazır olun. Bu süreçte kendinizi çevrenize ve dünyaya ne gibi katkılar sağlayabileceğiniz üzerine uzun uzun düşünürken yakalayabilirsiniz. Bazı alanlarda gönüllü olarak başkalarına fayda sağlarken içsel dünyanıza da huzur katmak için iyi bir dönem.

24 Ocak: Kova’da Yeni Ay

Amaçlarınıza odaklanacağınız parlak bir dönem sizi karşılayacak. Kendiniz ve sevdikleriniz için büyük hayaller kuracağınız, bu hayallerden besleneceğiniz ve gelecek vadede bunları gerçekleştirmek için sonsuz enerjiyi içinizde hissedeceğiniz bereketli bir süreç olacak.