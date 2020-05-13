Öne Çıkan Güzellik Trendi: Marianne’in Kakülü

Hulu’nun Normal People dizisi son dönemin en çok konuşulan yapımlarından. Hikayesi, oyunculukları, müzikleri kadar konuşulan bir diğer faktör ise dizinin moda ve güzellik trendlerine yaptığı dokunuşlar oldu.

Genç aktris Daisy Edgar-Jones’un hayat verdiği Marianne karakteri çabasız bir güzelliğe sahip. Genellikle dalgalı, salaş bir şekilde toplanmış saçlarını ilham verici kılan ise kakülleri! Özellikle sosyal medyanın gözünden kaçmayan ve pek çok kadının kakül kesme arzusunu yeniden uyandıran Marianne’in saç stiline yakından bakmaya ne dersiniz?

en havalı kakül modelleri

Daisy Edgar-Jones bir röportajında kaküllerinin ona neredeyse şans getirdiğini şu cümlelerle açıkladı: “Geçen yıl Noel’den hemen önce kakül kestirdim ve o sıralar bir projem yoktu. Yeni saç modelimden bir hafta sonra Normal People projesini imzaladım. Beni bir işe sokan şey sanırım kaküllerim diye düşündüm.“

Evde kakül kesmek için yapmanız gerekenler!

dizilerden kakül modelleri

Dizinin saç tasarımcısı Sandra Kelly ise, Marianne’in saçlarının genç bir kadın olarak gelişimini vurgulamada önemi olduğunu belirtiyor: “Lise döneminde kısa ve özensiz kakülleri vardı. Okulda diğer kızlara göre özensiz, gösterişsiz ve belki de biraz tuhaf görünmesi gerekiyordu. Görünümüyle uğraşmayan bir genç kız kakülü.“

Normal people marianne kakülü

Bölümler ilerledikçe Marianne’in stilinin, güzellik görünümlerinin değişimine şahit olmak mümkün. Karakter, lisenin ardından çok daha feminen bir kakül modeliyle karşımıza çıkıyor. Artık özenle şekillendirilmiş kakülüne dağınık topuzlar, örgüler ya da at kuyrukları değil; uçları maşayla kıvrılmış ya da düz fön uygulanmış saçlar eşlik ediyor.

Dönüp baktığımızda dizinin karakter vurgusunda bir saç modelinin dahi ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz.

Daha fazla kakül modeli için tıklayın.

Marianne sadece saçlarıyla değil kombinleriyle de ilham veriyor. Stilinizi Marianne’in stiline uyarlamak istiyorsanız haberimize göz atın!