Evde oturuyor olmamız en sevdiğimiz şeylerle bağımızı koparmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece dünya çapındaki pek çok müzeyi değil; moda özelindeki sergileri de online gezmeniz mümkün.

İşte online gezebileceğiniz moda sergileri…

SCAD FASH Museum of Fashion and Film

Savannah Sanat ve Tasarım Koleji

Savannah Sanat ve Tasarım Koleji’nin moda müzesi; tarih boyunca modayı bir iletişim aracı olarak ele alıyor. Küçük Sİyah Elbise sergilerini ya da Pierre Cardin ve Oscar de la Renta tarihini görebilirsiniz.

The Museum at FIT

The Fashion Institute of Technology

New York’taki The Fashion Institute of Technology, moda sergileri arasında gizli bir mücevher gibi. Dönen sergiler moda tarihini ve belirli yöntemlerin veya parçaların yıllar içinde nasıl geliştiğini sergiliyor. Mesela denim kumaşın tarihini öğrenmeye ne dersiniz? Şu anki çevrimiçi sergilerinden biri olduğunu hatırlatalım.

The Victoria and Albert Museum

The Victoria and Albert Muse

Londra’da bulunan V&A müzesi sadece sanat ve tasarım üzerine güzel sergiler sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda sadece modayla adanmış etkileyici sunumlara da ev sahipliği yapıyor. Balenciaga ve Schiaparelli sergilerin yanında moda ve siyasete dair pek çok sunum da görebilirsiniz.

The Metropolitan Museum of Art

MET Museum

MET’i ve her yıl ev sahipliği yaptığı dünyaca ünlü moda galasını bildiğinizden eminiz. Bu yılın MET Gala’sını ertelemiş olabilirler ama geçmiş sergilerini online olarak yakalamak mümkün.

Musée des Arts Décoratifs

Musée des Arts Décoratifs

Dekoratif Sanatlar Müzesi stilin evrimine önem veriyor. Bunu bizzat görmek için Paris’e gitmenize gerek yok, internet de oldukça yeterli olacaktır.

FIDM Museum & Galleries

Los Angeles’taki Moda Tasarım ve Mağazacılık Enstitüsü müzesi, son 200 yılda moda tarihinin tüm yönlerini inceliyor. Belirli tasarımcı koleksiyonlarına derin dalışlar gerçekleştirebilirsiniz; mesela 80’lerde Karl Lagerfeld’in Chloe için yaptıkları ve Rei Kawakubo’nun Comme des Garçons koleksiyonları gibi…

Kyoto Costume Institute

Kyoto Kostüm Enstitüsü

Kyoto Kostüm Enstitüsü, Batılı giysilerin doğasını inceleyip; yüzyıllar boyunca evrimini belgeliyor. Lüks ve Haute Couture’ün farklı yönlerini keşfetmek için ideal.

Conde Nast Archive

Arthur Elgort ya da Irving Penn gibi efsanevi fotoğrafçıların eserlerini inceleyebilirsiniz.

Museo Salvatore Ferragamo

Museo Salvatore Ferragamo

Ferragamo ailesi tarihe damgasını vuran işçiliğini göstermek için bu müzeyi kurdu. Modaevinin Audrey Hepburn ve Marilyn Monroe ile olan ilişkilerini gösteren sergilerine bakmanızı öneririz.

MoMu Fashion Museum Antwerp

MoMu Fashion Museum Antwerp

Antwerp’ten fark ettiğinizden daha fazla ikonik tasarımcı çıktı Martin Margiela, Ann Demeulemeester, ve tabii ki Dries Van Noten. Sergide sadece Belçikalı tasarımcıları değil uluslararası başka yıldızları da görmek mümkün.

Museum of Fine Arts, Boston

Museum of Fine Arts, Boston

Boston MFA; modaya özel bir lensten bakıyor. Bir yüzyılın moda fotoğrafçılığına bakmak için harika bir seçenek.