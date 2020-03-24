Prada Koronavirüs Mücadelesine Desteğini Sürdürüyor
Dünyaca ünlü moda evi Prada; Koronavirüs mücadelesinde destek vermeye devam ediyor.
İtalya’nın Toskana Bölgesi’nden gelen talep üzerine sağlık personeline tahsis edilmesi adına 80.000 tıbbi tulum ve 110.000 maske üretimine başladı. Üretim planı günlük dağıtımı şeklinde gerçekleşerek 6 Nisan’da tamamlanıyor olacak.
Pek çok marka koronavirüs sürecinde desteğini bağış ve mühimmat desteği ile devam ettiriyor.
Mango, H&M ve bünyesindeki Christian Dior, Givenchy ve Guerlain gibi parfüm ve kozmetik markalarının üretim tesislerini büyük miktarlarda el dezenfektanı üretmek için kullanacağını açıklayan LVMH grup; bunlardan bazıları…