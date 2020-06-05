Regl Sancısına İyi Gelen Yiyecek ve İçecekler

Regl öncesi ya da regl sırasında kramplar, sancı ve ağrılar yaşıyorsanız her ayın bu süreci sizin için adeta kabus gibi geçiyor demektir. Sıcak havlular, sakin müzikler, meditasyon ya da nefes egzersizleri sizi bu süreçte rahatlatacak şeyler arasında. Peki ya size bu süreçte tüketeceğiniz yiyecek ve içeceklerle regl sancısından kurtulabileceğinizi söylesek?

Regl ağrılarına çözüm olan yiyecek ve içecekleri sizler için listeliyoruz. Her ayın bu döneminde beslenmenize bu besinleri eklemeyi ihmal etmeyin.

Regl sancısına iyi gelen meyve ve sebzeler

Regl dönemi boyunca, vücudunuzun susuz kalmaması ve lif açısından zengin besinler tüketmeniz oldukça önemli. Krampları hafifletmek için en iyi bilinen meyvelerden biri kesinlikle muz! Muz, kasların gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olan fiber ve magnezyum ile dolu bir meyve. Ayrıca limon ve portakal gibi narenciyeler de, demir emilimine yardımcı olan C vitamini açısından zengin. Vücudun susuz kalmaması demişken özellikle yaz aylarında karpuz tüketimini eksiltmemek çok önemli. Üstelik doğal şeker kaynağı olan karpuz tatlı krizlerinize de serin bir çözüm sunacak. Muzu süt ile içebilir, diğer meyveleri ise buz ile karıştırarak frozen haline getirebilirsiniz. Ayrıca lif açısından zengin yulaf ile, bu meyveleri birleştirerek keyifli kaseler hazırlayabilirsiniz.

REGL SANCISINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Sebzelere gelecek olursak; lif açısından zengin brokoli ve karın ağrısını hafifletmeye yardımcı olan, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendiren kara lahana mutlaka beslenmenize eklemeniz gerekenler arasında yer alıyor.

Somon ve ton balığı

Somon ve ton balığı Omega-3 açısından zengindir. Bu da şişkinliği azaltmaya yardımcı olurken ağrılarınızı azaltır.

Bitter çikolata

Regl döneminde artan tatlı ihtiyacınız için bitter çikolata yardıma koşuyor! İçeriğinde en az %85 oranında kakao içeren çikolata tüketerek magnezyum ve lif elde edebilir, böylece sancılarınızdan kurtulabilirsiniz.

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REGL AĞRISINA ETKİLİ VE KOLAY ÇÖZÜMLER

Regl sancısına iyi gelen içecekler

Sıvı bakımından eksik kalmamanız gereken bu süreçte sıcak içecekler ise ağrılarınıza iyi gelir. Özellikle papatya çayı rahatlatıcı etkisiyle favoriniz olacak! Ayrıca ağrı kesici özellik taşıyan taze zencefili ufak bir dilim keserek çayınıza ekleyebilirsiniz. İçmeden önce biraz demlenmesini bekleyin.

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Fotoğraflar: @mariafrubies, @vikyandthekid, @_jeanettemadsen_ , @gossipstyle