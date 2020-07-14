Ünlülerin ve Makyaj Artistlerinin Seçtiği 11 İkonik Makyaj Ürünü

Günümüz güzellik pazarını oluşturan binlerce makyaj ürününü değerlendirmek kolay bir iş değil elbette. Her gün binlerce farklı ürün çıkıyor fakat herkes tarafından beğenilen ve vazgeçilemeyen ürünler bizlerdeki yerini koruyor. Sizler de makyaj artistlerinin ve ünlülerin vazgeçemediği 10 ikonik makyaj ürünün merak ediyorsanız bu yazı tam da size göre!

Chanel- Le Volume de Chanel Maskara

Nars Allık- Orgasm Serisi

Urban Decay -Naked 2 Far Paleti

Laura Mercier- Mineral Toz Pudra

Becca -Sıvı Highlighter

#1 Chanel- Le Volume de Chanel Maskara

Piyasaya çıktığı günden beri herkes tarafından sevilen ve vazgeçilemeyen bu maskara, kirpiklere muhteşem bir hacim veriyor hatta görenler takma kirpik sanıyor. Maskarayı kirpiklere uyguladıktan sonra kirpiği sertleştirmiyor ve kolay temizleniyor. Hassas ciltlerin de kullanabileceği bu ürün kaşıntı veya tahriş yapmıyor. Makyaj artistleri ürünü kirpiklere uyguladıktan sonra 5 dakika bekleyip ondan sonra üzerinden geçmenizi öneriyor.

#2 Urban Decay -Naked 2 Far Paleti

Urban Decay’in paletlerinin özellikle renkleri ve pigmentasyonları o kadar başarılı ki, neredeyse her makyaj artistinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Gece dışarı çıkmak istediğinizde, günlük yaşantınızda hatta çılgn bir partiye hazırlanırken bile kullanabileceğiniz paletleri olan bu markanın, far kalıcılığı da çok başarılı. “Naked 2 bana uygun değil” diyorsanız Naked3 ve Naked Heat, Naked Reloaded, Run-Born ve Naked Cherry gibi diğer far paletlerini de deneyebilirsiniz.

#3 Becca -Sıvı Highlighter

İnsanların highlighter hakkında birçok düşüncesi ve endişesi vardır. Bazı insanlar onu sever, bazı insanlar ondan nefret eder, bazıları sadece toz formülleri sever. Fakat bu ürünü herkesin çok seveceğine eminiz. İstediğiniz her şekilde, fondöteninizin üstüne veya altına kullabilirsiniz. Gün boyu ışıltılı ve sağlıklı bir görünüş isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir ürün.

#4 Nars Allık- Orgasm Serisi

Nars’ın bu allığını duymayan yoktur, markanın kült sayılan bir ürünü. Bütün makyaj artistlerinin bir numaralı ürünü olan bu allık, ışıltılı mercan rengiyle, her cilt tonuna da yakışıyor.

#5 Laura Mercier- Mineral Toz Pudra

Parlamayan, yumuşak bitişli bir yüzey elde etmek için mükemmel bir ürün. Makyaj sonrasında makyajınıza uygulayarak, makyajı kusursuzlaştırabilirsiniz. “Ben makyajımı daha parlak ve ışıltılı seviyorum” diyorsanız aynı markanın “Glow” serisini de kullanabilirsiniz.

Nars Krem Concealer

Stila -Suya Dayanıklı Likit Eyeliner

Marc Jacobs- Gel Highliner

Charlotte Tilbury- Lip Cheat Lip Liner

Urban Decay -All Nighter Makeup Setting Spray

Giorgio Armani Luminous Silk Fondation

#6 Nars Krem Concealer

Makyaj piyasasında birçok popüler kapatıcılar var, ancak Nars’ın bu kremsi göz altı kapatıcısı sektördeki en ikonik ve en sevilen ürünlerden biri. Renk yelpazesi, aralarından seçim yapabileceğiniz otuz farklı renk tonu ile etkileyici olmakla beraber, yeni çıkan mini boyuyla istediğiniz zaman yanınızda kolaylıkla gezdirebilirsiniz.

#7 Giorgio Armani Luminous Silk Fondation

Giorgio Armani’nin bu fondöteni ünlülerin ve makyaj artistlerinin en çok kullandığı ürünlerden biridir. Gözenekleri kapamayan bu ürünü, yüze uygulamak da bir o kadar rahat ve kolaydır. Yüzünüzde yağlılık hissi hissetmezsiniz fakat her daim ışıltılı ve parlak hissedersiniz. Kalıcılığı da diğer fondötenlere göre çok başarılıdır.

#8 Marc Jacobs- Gel Highliner

Jel eyeliner lüksünü kurşun kalem kolaylığı ile yaşamak için bu ürünü kullanabilirsiniz! Su geçirmez olan bu highlinerin çok fazla renk seçeneği de var. Renklerin pigmentasyonu çok başarılı ve içerisinde hiçbir kimyasal içermediği için hassas ciltler için de uygundur. Marc Jacobs Gel Highliner “Allure” en iyi ürün ödülünü de almıştır.

#9 Urban Decay -All Nighter Makeup Setting Spray

“Makyajım uzun süre dayansın ve beni bütün gece idare etsin” diyorsanız Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray mükemmel bir tercih olur. Makyajınızı bitirdikten sonra yüzünüze uygulayacağınız iki fıs, hem sizi rahatlatacak hem de makyajınız kalıcılığını artıracaktır.

#10 Charlotte Tilbury- Lip Cheat Lip Liner

Charlotte Tilbury’in bu dudak kalemi hakkında bugüne kadar hiçbir olumsuz eleştiri duymadık. Hatta 6 saat kalıcılığı, renk çeşitliliği ve yumuşak, kadife hissiyle herkesin bayıldığı bir ürün. Özellikle Pillow Talk dudak kalemi ünlülerin ve doğallıktan yana olan herkesin çantasından ayırmadığı bir makyaj ürünü.

#11 Stila -Suya Dayanıklı Likit Eyeliner

“Yoğun siyah bir eyeliner istiyorum” diyorsanız Stila’nın suya dayanıklı eyelinerı sizin için uygun bir seçim olacaktır. Kalıcılığı yüksek olan bu ürün, diğer eyelinerler gibi pullanma, döküntü veya kaşıntı yapmıyor. Aplikoturu sayesinde de göze uygulamasi bir o kadar kolay.