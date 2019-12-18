Erkekler İçin En İyi Yılbaşı Hediye Fikirleri

Kadınlar kıyafetten aksesuara, kitaplardan ev dekorasyon ürünlerine geniş bir skalada ilgi alanlarına sahipken erkeklerde seçenekler biraz daralıyor. Bu nedenle erkeklere hediye almak da kadınlara hediye seçmekten çok daha zor bir süreç haline gelebiliyor.

Bu yılbaşında sevgilinize, en yakın erkek arkadaşınıza, erkek kardeşinize ya da babanıza hediye almak istiyor ancak ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız erkekler için en iyi hediye seçeneklerini derlediğimiz bu içerik çok hoşunuza gidecek!

Özellikle erkek arkadaşınıza hediye almak konusunda zorlanıyorsanız hazırladığımız hediye rehberi tam sizlik! Sevgiliniz bu hediyelerle çok mutlu olacak.

Erkeklere alınabilecek en iyi yeni yıl hediye önerilerimiz şu şekilde:

Kategorilere ayırarak işinizi daha da kolaylaştıralım. Biz kadınlar kadar erkekler de giyim kuşam konusunda oldukça ilgili. Bu yüzden risksiz, zamansız ve tamamlayıcı parçalara yatırım yaparak erkeklerin dolabına katkıda bulunmak iyi bir fikir olabilir.

ZARA

Her erkeğin dolabında olması gereken şık deri montu siz hediye etmeye ne dersiniz? Kombinleri spor-şık bir şekilde tamamlayacak bu mont, iç dokusuyla da hediye ettiğiniz kişiyi asla üşütmeyecek.

bershka

Erkeklere boğazlı kazağın yakıştığı konusunda pek çok kadın hemfikir. Erkek arkadaşınızın stiline ufak bir dokunuş yapmak isterseniz gri rengiyle her kombinine uyum sağlayacak boğazlı bir kazak hediye edebilirsiniz.

PULL&BEAR

Gömlek giyen erkeklere hediye almak oldukça kolay. Herhangi bir renkte gömlek seçip yüzünü güldürebilirsiniz.

H&M

Ev giyimini de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle herkes için en iyi yılbaşı hediyesi seçeneklerinin başında pijamalar geliyor. Eşiniz/sevgiliniz birlikte evde film keyfi yaptığınızda sizin hediye ettiğiniz pijama takımını giymek için can atacak.

CASUAL AVENUE

Bornozunu yenileme vakti gelen erkekler için harika bir seçenek. Şık yaka detayı ve rengiyle banyo artık çok daha keyifli bir rutin haline gelecek.

Erkekler kıyafetten ziyade ayakkabılara ilgi duyuyorlar. Özellikle de spor ayakkabılara! Erkeklere hediye ararken spor ayakkabıları göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.

NIKE

Spor ayakkabılardan dilediğiniz rengi seçerek erkek arkadaşınıza hediye edebilirsiniz.

network

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde en ideal hediye ise botlar olacak. Süet bir bot ile erkek arkadaşınız iş stilinde de hafta sonu stilinde de görünümünü sizden bir hediyeyle tamamlamış olacak.

Erkekler için en iyi hediyelerden biri de parfüm olacak. Kabul edelim ki erkekler “iyi kokma” konusunda biz kadınlar kadar başarılı değiller. Bu yüzden kokularına bir kadın bakışı şart. Ortak zevkiniz olarak beğendiğiniz bir parfümü erkek arkadaşınıza hediye edebilirsiniz.

K By Dolce&Gabbana

Yaşam tarzına göre erkeklere çanta hediye edebilirsiniz. İş insanı babanıza ya da sevgilinize bir evrak çantası seçebilirsiniz. Ya da en yakın arkadaşınız tam bir gezginse büyük bir sırt çantası tam onluk olacak! Sevgilinizle sık sık seyahat etmeyi seviyorsanız bu yılbaşında hediyeniz bir bavul olsun.

A.G.SPALDING

GLOBE-TROTTER

HERSCHEL

Erkeklerin stili aksesuarlarda saklı! Güzel bir saate hiçbir erkek hayır diyemez. Lüks görünümünüyle gold renkte bir saat erkek arkadaşınız için harika bir seçim olabilir. Onun yanına takabileceği deri bileklik ise stilinin tamamlayıcısı olacak.

Peki ya havalı bir şemsiyeye ne dersiniz? Birlikte yağmur altında yapacağınız romantik yürüyüşlerde tek ihtiyacınız bu şemsiye olacak.

BOGA

CHPO

FOX UMBRELLAS

RAYBAN

Elbette gözlükleri unutmamalı. İyi bir güneş gözlüğü hemen herkesin sahip olması gereken aksesuarlardan Hem sağlık açısından, hem de stil tamamlayıcısı olarak!

İş insanı bir erkeğe alınabilecek en iyi iki hediye kesinlikle defter ve kalem olacak. Önemli toplantılarını, fikirlerini not alabileceği bu ikiliyle ofiste de aklından çıkmayacaksınız.

AA PAPER&CO

MONTBLANC

Teknolojiye meraklı erkekler için kusursuz hediye önerilerimiz var. Müzik aşkını doruklarda yaşayabileceği bir pikaba ya da hoparlöre ne dersiniz?

ION PİKAP

JBL HOPARLÖR

POPSOCKETS TELEFON TUTUCU

FUJIFILM INSTAX

Ya da anılarınızı uzun yıllar saklayabileceğiniz bir fotoğraf makinesi? Star Wars hayranı erkek arkadaşınıza telefon tutucu almaya ne dersiniz?

Biraz da eğlence vakti! Birlikte oyun oynamayı seviyorsanız tasarımıyla da dikkat çeken bir tavla hediye edebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz tarzda kutu oyunlarını hediye seçeneklerinize ekleyebilirsiniz.

MANOPOULOS

Erkekler için en iyi hediye seçeneklerinden biri de kitaplar! Sevdiği tarzda romanlar, çizgi-romanlar hediye edebilirsiniz. Ya da sürekli aldığı bir dergiden bir senelik abonelik armağan etmeyi düşünebilirsiniz.