İyi ki doğdun Kate Middleton!
Kate Middleton kısa sürede kusursuz ama bir o kadar da cesur renk ve model kullanımına sahip stiliyle; pek çoğumuz için gerçek bir stil ikonu olmayı başardı. Tasarımcı parçalarının yanında sık sık uygun fiyatlı parçaları da kullanan Middleton; aynı elbiseyi pek çok farklı şekilde yorumlayarak giymesiyle de kalpleri çalıyor.
Geçtiğimiz gün Kraliyet Ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıklayan Meghan Markle ve Prens Harry‘nin aksine; eşi Prens William ile de uyumlu bir stile sahip olan Kate Middleton, geçmişten günümüze pek çok ikonik moda anına imza attı.
Bugün 38. yaşını kutlayan Cambridge Düşesi Kate Middleton‘ın şerefine; en iyi 10 görünümünü listeledik!
Nişan Duyurusu
Lacivert Issa elbisesinin nişan yüzüğü ile olan uyumunu kim unutabilir! Kuşkusuz ki popüler kültüre damgasını vuran moda anlarından biri!
Marchesa’lar içinde
Şarap kırmızısı Marchesa elbisesi ve Gianvito Rossi ayakkabıları ile kusursuz görünüyor! A kesim eteğe sahip tasarmlar, Middleton’ın yıllardır vazgeçemediği modeller arasında.
St. Patrick’s Day 2012
Emilia Wickstead ceketi, kahverengi pump ayakkabıları ve şapkası ile baştan aşağıya kusursuz görünüyor! Aksesuarları ise bu zarif görünümünü harika şekilde tamamlamış.
Malezya Ziyareti
Prens William ile yaptığı Malezya ziyaretindeki zarif görünümü ile adını ikonik anlar arasına yazdırdı. Verdiği pozun, Prenses Diana’nın benzer bir karesine de oldukça benzediğini hatırlatalım.
İki parça
Kate’in giydiği en harika ve modern görünümlerden biri bu olabilir! Alice Temperley’nin iki parça takımı, siyah bantlı topuklu ayakkabıları ve sallantılı küpeleriyle harika görünüyor. Kate Middleton’ın stilinin bu kadar sevilmesinin sebebi kuşkusuz, kusursuz olduğu gibi sıkıcı olmayan seçimlerinden kaynaklanıyor.
Garden Party
Bir kez daha Emilia Wickstead içinde gördüğümüz Middleton, kusursuz bir bahar görünümü sunmuştu. Kullandığı sarı tonu ile, klasik İngiliz stilinin harika örneklerinden biri.
Kırmızlar içinde
Kanada’da giydiği bu Alexander McQueen elbise ve Miu Miu clutch’ı en cesur seçimlerinden biriydi. Hem desen hem de model konusunda iddialı olan bu dantel dilimli elbise, sezonun trendlerine de yön vermişti.
Casual anlar
Zara blazer, H&M bluz, siyah skinny jean ve J.Crew ayakkabıları ile casual görünümün de hakkını verebileceğini ve uygun fiyatlı ürünlerle tasarımcı parçalarını kusursuz şekilde kullanabileceğini kanıtladı.
Dantel
Kraliçenin 90. yaş günü için seçtiği bu Catherine Walker elbise ve Gianvito Rossi ayakkabılar kesinlikle favorilerimiz arasında.
Düğün Günü
Sarah Burton imzasını taşıyan bu Alexander McQueen gelinliği kim unutabilir! Tarihe geçen bu an, hala en ilham verici düğün anlarından biri.