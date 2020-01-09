İyi ki doğdun Kate Middleton!

Kate Middleton kısa sürede kusursuz ama bir o kadar da cesur renk ve model kullanımına sahip stiliyle; pek çoğumuz için gerçek bir stil ikonu olmayı başardı. Tasarımcı parçalarının yanında sık sık uygun fiyatlı parçaları da kullanan Middleton; aynı elbiseyi pek çok farklı şekilde yorumlayarak giymesiyle de kalpleri çalıyor.

Geçtiğimiz gün Kraliyet Ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıklayan Meghan Markle ve Prens Harry‘nin aksine; eşi Prens William ile de uyumlu bir stile sahip olan Kate Middleton, geçmişten günümüze pek çok ikonik moda anına imza attı.

Bugün 38. yaşını kutlayan Cambridge Düşesi Kate Middleton‘ın şerefine; en iyi 10 görünümünü listeledik!

Nişan Duyurusu

kate mıddleton ve prens wıllıam nişan duyurularında

Lacivert Issa elbisesinin nişan yüzüğü ile olan uyumunu kim unutabilir! Kuşkusuz ki popüler kültüre damgasını vuran moda anlarından biri!

Marchesa’lar içinde

mıddleton, marchesa elbisesi ile…

Şarap kırmızısı Marchesa elbisesi ve Gianvito Rossi ayakkabıları ile kusursuz görünüyor! A kesim eteğe sahip tasarmlar, Middleton’ın yıllardır vazgeçemediği modeller arasında.

St. Patrick’s Day 2012

Emilia Wickstead ceketi, kahverengi pump ayakkabıları ve şapkası ile baştan aşağıya kusursuz görünüyor! Aksesuarları ise bu zarif görünümünü harika şekilde tamamlamış.

Malezya Ziyareti

kate mıddleton, malezya’da

Prens William ile yaptığı Malezya ziyaretindeki zarif görünümü ile adını ikonik anlar arasına yazdırdı. Verdiği pozun, Prenses Diana’nın benzer bir karesine de oldukça benzediğini hatırlatalım.

İki parça

mıddleton, alıce temperley elbisesi ile harika görünüyor

Kate’in giydiği en harika ve modern görünümlerden biri bu olabilir! Alice Temperley’nin iki parça takımı, siyah bantlı topuklu ayakkabıları ve sallantılı küpeleriyle harika görünüyor. Kate Middleton’ın stilinin bu kadar sevilmesinin sebebi kuşkusuz, kusursuz olduğu gibi sıkıcı olmayan seçimlerinden kaynaklanıyor.



Garden Party

EMILIA WICKSTEAD SEÇİMLERİ ARTIK BİR KLASİK

Bir kez daha Emilia Wickstead içinde gördüğümüz Middleton, kusursuz bir bahar görünümü sunmuştu. Kullandığı sarı tonu ile, klasik İngiliz stilinin harika örneklerinden biri.

Kırmızlar içinde

kate mıddleton ve prens wıllıam

Kanada’da giydiği bu Alexander McQueen elbise ve Miu Miu clutch’ı en cesur seçimlerinden biriydi. Hem desen hem de model konusunda iddialı olan bu dantel dilimli elbise, sezonun trendlerine de yön vermişti.

Casual anlar

kate mıddleton zarif günlük stiliyle

Zara blazer, H&M bluz, siyah skinny jean ve J.Crew ayakkabıları ile casual görünümün de hakkını verebileceğini ve uygun fiyatlı ürünlerle tasarımcı parçalarını kusursuz şekilde kullanabileceğini kanıtladı.

Dantel

Kraliçenin 90. yaş günü için seçtiği bu Catherine Walker elbise ve Gianvito Rossi ayakkabılar kesinlikle favorilerimiz arasında.

Düğün Günü

kate mıddleton unutulmaz gelinliği ile

Sarah Burton imzasını taşıyan bu Alexander McQueen gelinliği kim unutabilir! Tarihe geçen bu an, hala en ilham verici düğün anlarından biri.