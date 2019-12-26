Seren Şirince’nin Bakım Ritüelleri

Güzel ve sempatik oyuncu Seren Şirince’nin evine konuk oluyoruz. Oyuncunun güzellik sırları arasında, az ürün kullanarak farklı yöntemlerle cildi canlı tutması bulunuyor.

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BAKIMLA İLK TANIŞMA

“Annem sayesinde tanıştım. 15-16 yaşlarındaydım. Yaşım ilerledikçe biraz daha ilgilenmeye başladım. Annemin parfümleriyle, makyaj malzemeleriyle oynuyordum. Zaten çok da süslü bir kızdım.”

CİLT BAKIMI RUTİNİ

Seren Şirince’ni güzellik ritüelleri

Fotoğraflar: Serkan Eldeliklioğlu

“Yatmadan önce Bioderma Sensibio Misel Su ile cildimi temizliyorum. Ardından nemlendirici sürüyorum. Herbişi Bitkisel Göz Çevresi Kremi’ni mutlaka kullanıyorum. Sabahları önce yüzümü yıkıyorum. Bazen yüz yıkama jeliyle cildimi yine temizliyorum. Ardından güneş koruyucu içeren nemlendirici krem uyguluyorum.”

MAKYAJ SEANSLARI

“Çok az makyaj ürünü kullanarak, cildi canlı gösteren yöntemler uygulamayı seviyorum. Az fondöten kullanarak cildimi nemli göstermeye çalışıyorum. Ruj kullanırken canlı, kırmızı tonlarını seviyorum. Örneğin; eyeliner hiç uygulamıyorum; kendime yakıştırmıyorum. Maskara da kullanmayı çok sevmiyorum. Bana fazla geliyor. Bu nedenle çoğunlukla ruj kullanıyorum. Gece dışarı çıkarken de fondöten, rujun dışında yalnızca far ve allık uyguluyorum. Allıkta şeftali, pembe, bronz tonlarını tercih ediyorum.”

SAÇ BAKIMI

Windle & Moodie’nin Curl Enhancer Saç Kremi



“L’Oréal’in Botanicals Fresh Care serisini çok sevdim. Saç bakım kreminden çok memnunum. Onun dışında da düzenli olarak saçlarımı kestiriyorum ve iki-üç ayda bir bakım yaptırıyorum. Watsons’da satılan tek kullanımlık saç maskelerini uyguluyorum. Saçın nem oranına çok iyi geliyor. Saçlarım kıvırcık olduğu için iyi bir saç şekillendiriciye ihtiyacım vardı. İngiltere’den Windle & Moodie’nin Curl Enhancer Saç Kremi’ni almıştım. Ürünlerinin hepsi çok başarılı. Bu markayla tanışana kadar saçlarımdan bir türlü memnun kalamıyordum. Bir süre sonra elektriklenmeye başlıyordu. Ancak bu ürünle saçlarım hem sertleşmiyor, hem de eskisi gibi elektriklenmiyor.”

EL VE AYAK BAKIMI



Seren Şirince, güzellik sırlarını anlatıyor

“Manikür ve pediküre düzenli olarak gidiyorum. Bunun dışında özel bir bakım uygulamıyorum. Oje renklerinde yazları daha pudra tonlarını, kışları ise herkesin aksine daha canlı, enerjik renkler

tercih ediyorum.”

PARFÜM TERCİHLERİ

Issey Miyake Pure ve Yves Rocher Naturelle



“Issey Miyake Pure ve Yves Rocher Naturelle kullanıyorum. Daima ikisi arasında gidip geliyorum. Çiçekli ama çok şekerli olmayan kokulardan hoşlanıyorum.”

ÖZEL SIRLARI

“İki ayda bir Hydra Facial yaptırıyorum. İyi bir cilt bakımına gitmek gerçekten çok önemli. Sivilce izinden kurtulamıyor ve cildimle ilgili bir sorun yaşıyorsam düzelmesine yardımcı oluyor. Bir de uykunun cildimi çok etkilediğini fark ettim. Yaş biraz ilerleyince daha erken yatmak gerekiyor bence. Farklı bir cilt ve yüz ile uyanıyorsunuz. Bir de su içmek çok önemli.