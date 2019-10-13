Çekici Görünümün Sırrı: Yüz Üçgeni

Zaman içinde değişen ve gelişen estetik algısı ile beraber, yüzün farklı bölgelerinde farkındalık sağlanıyor. Çene ve çene hattının yüzün harmonisi ve güzellik algısındaki yerini Dr. Hande Ulusal anlatıyor.

Zaman içinde değişen ve gelişen estetik algısıyla beraber her geçen yıl yüzün farklı bir bölgesinde farkındalık sağlanıyor. Bundan önceki senelerde çizgi ve kırışıkların doldurulması, yüze hacim verilmesine odaklanılıyordu.

Dr. Hande Ulusal

Bu yıl, yüzün harmonisini sağlamak için daha bütünsel bir yaklaşımla alt yüzün de kapsandığı uygulamalardan bahsediliyor. Yaş alma sürecinde cilt altı yağ dokusu ve kemik yapısındaki değişiklikler yüzün kare bir görüntü kazanmasına neden oluyor. Genç popülasyonda ise yapısal olarak kemik yapı zayıflığına bağlı çenesinin geride olması ve çene konturunun belirsizliği en fazla dile getirilen konular arasında. Oysa pırlanta gibi üçgen görünümlü bir yüz, güzelliğin, gençliğin ve çekiciliğin ana unsuru. Arzu edilen bu görünüme doğal hyalüronik asit yapısının korunduğu özel bir teknolojiyi beraberinde sunan Diamond Lift uygulamasının yüksek lifting kapasitesi sayesinde ulaşılabiliyor.

Yapılan araştırmalar sert ve lifting özelliği yüksek jellerin, kemik yapıyı taklit ederek çene ve çene hattında keskinlik sağladığını gösteriyor. Kadın danışanlarda Diamond Lift uygulaması ile üçgen, sivri, üst ve orta yüz ile boyut olarak orantılı, hafif öne doğru uzanan böylelikle de profil görüntüsünde burun ve dudak ile uyumlu bir çene görüntüsü elde edilebiliyor. Bu uygulama, çenede yapısal küçüklük veya çukurluk olan hastalarda da tercih ediliyor.

Uygulama ile çene hattında sağlanan keskinlik ile ideal V yüz şekline ulaşılabiliyor. İşlem; ince uçlu iğne veya kanülle cilt altına enjekte edilerek yapılıyor. Topikal anestezi ile rahatlıkla uygulanan işlem, son derece ağrısız ve acısız gerçekleştiriliyor. 10 – 20 dakika gibi bir sürede tamamlanabiliyor. Diamond Lift uygulaması erkek anatomisi ile ideal yüz oranları göz önüne alınarak erkeklerde de yapılabiliyor. Erkeklerde maskülen bir görünüm oluşturulmasında çene önemli bir yere sahip. Diamond Lift uygulamasıyla güçlü, belirgin bir çene ve keskin çene hattına sahip kare bir yüz formu oluşturularak erkeksi görünüm güçlendiriliyor. Diamond Lift uygulamasıyla danışanlar kısa sürede, ameliyatsız, doğal görünen sonuçlarla günlük yaşantılarına kaldıkları yerden devam edebiliyor.