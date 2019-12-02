Hangi Burç Nasıl Beslenmeli?

Beslenme biçiminizi şekillendirirken burcunuzdan ilham almaya ne dersiniz? Belki de yeme biçimleri konusunda aradığınız istikrarlı yol burcunuzdan geçiyordur. Medikal astrolojiyle ilgilenenler bilirler, burçlara göre uygun olan ve olmayan besinler ve beslenme şekilleri mevcut.

Burçlara göre beslenme şekilleri

Vücudumuzun içine yerleştirmeyi seçtiğimiz şey sağlığımızı büyük ölçüde etkileyebilir. Bazı gıdalar sağlığınız için daha yararlı olabilirken, diğerleri ise tam bir zarara dönüşebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok geniş çeşitlilikte besinden, sizin için doğru yemeği bulmak biraz zor olabilir. Bu zorluklarda size yardımcı olmak ve astrolojiye / burcunuza dayanarak daha sağlıklı yiyecek seçenekleri sunmak için yazımızı okumaya devam edin.

Koç

Koç burçlarının genelde kilo alma problemleri yoktur ancak kilo alsalar bile kısa süre içinde aldıkları kiloları verebilirler. Aceleci bir yapıda olan Koç’lar, yemekleri de hızlı yerler bu da onların yeme kültürlerinin bir parçası aynı zamanda.

Koç burcu, C vitamini dengesini koruması gereken bir burçtur. C vitamini çabuk absorbe edilen ve vücuttan kolay atılan bir vitamin. Kuşburnu, greyfurt, ananas, portakal, elma ve yeşil sebzeler, potasyum ve fosfat içeren besinleri bu burç mutlaka tüketmelidir. Koç burcunun uzak durması gereken gıdalar ise ağır ve yağlı olanlardır.

Koç burcu, C vitamini dengesini koruması gereken bir burçtur

Boğa

İştahlı bir yapıya sahip olan boğa burcu kişileri, kilo problemini sık sık yaşarlar. Vücutları su tutan Boğa’ların gerekli tuzu sodyum sülfattır. Bu, vücuttaki su miktarını dengede tutar. Dikkat etmeleri gereken başka bir konu ise tiroit salgılarıdır. Sağlık kontrollerinde mutlaka buna baktırmaları gereken Boğa’ların bu meseleyi atlamamaları gerekir.

“Boğa burcu ne tüketmeli?” diye merak ediyorsanız, bu burcun ıspanak, deniz ürünleri, badem, üzüm, mısır, bamya, ananas gibi gıdalar tüketmesi gerekir. Patates cipsleri, tuzlu fıstık-fındık gibi besinler, boğaların vücutlarındaki E vitamini eksiltir. Dikkat etmenizde fayda var.

İkizler

İkizler burcu öncelikle sağlıklı bir yaşam için uykusuna çok önem vermeli. Diğer önemli nokta ise; vücudunuz için gerekli maddelerden biri de potasyum klorürdür. Potasyum klorür, kanın sulanmasını sağlar ve pıhtılaşmayı önler. Bu madde ise en çok kereviz, yeşil fasulye, havuç ve portakal gibi gıdalarda bulunur.

İkizler burcunun en büyük avantajı dasindirim sisteminin çok iyi çalışmasıdır. Ayrıca hareketli bir yapıya sahip olan İkizler burçları, kolay kolay kilo problem yaşamaz. İkizler burcunun uzak durması gerekenler ise mayalı yiyecekler ve sakatatlardır.

Yengeç

Yengeç burcunun yöneticisi Ay’dır bildiğiniz üzere. Haritalarında Ay açıları bozuk olan kişilerin mide problemleri yaşadığı görülür. Kilo problemini en çok yaşayan burçlardan birinin Yengeç burcu olması tesadüf değil. Özellikle üzüntülü dönemlerinde çok fazla yemek yerler. Su içmekten pek hoşlanmayan yengeçlerin bol bol su tüketmeleri gerekir.

Beslenme düzeni kadar düzenli spor yapmaktan da onlara iyi gelecek olan noktalardan. Salatalık, roka, yumurta sarısı ve çavdar gibi besinler yakın olmanız gerekenlerden. Yengeçlerin uzak durması gereken besinler ise kızartmalar.

yengeç burçlarının kalsiyum florür ihtiyaçları vardır

Aslan

Aslan burcunun vücudu için gerekli madde magnezyum fosfattır, bu madde kemikler ve sinir sistemleri için oldukça önemlidir. Kalsiyumun vücuttaki dengesini sağlar. Aslan burçları çavdar, kereviz, elma, incir, şeftali ve muz gibi besinler tüketmeliler. Açık havada spor yapmak ise Aslan burcuna gerçekten iyi gelecek olanlardan. Ayrıca uzak durması gereken besin ise çerezlerdir.

Başak

Başak burcunun genel sağlığını; bağırsaklar ve karın kısmı temsil eder. Sinirlendiği anda bağırsak ve sindirim problemleri yaşayabilir. Bağırsaklarınızı yoran ağır yiyeceklerden uzak durmalıdır. Düzenli beslenme ve sindirim sistemini çok zorlamayan gıdalar tüketme konusu Başak burçları için oldukça önemlidir.

Başak burcunun vücudu için gerekli madde potasyum sülfattır. Yemeklerde kaya tuzu kullanması tavsiye edilir ayrıca peynir, zeytin, limon, yağsız yoğurt, dana eti gibi gıdaları bol bol tüketmelidir. Kilo problemini genelde az yaşayan Başak burcunun aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durması gerekir.

Terazi

Terazi insanlarının metobolizması genelde yavaş çalışır. Yağlı, baharatlı, şekerli gıdalara düşkün olan Terazi burcu, kilo problemi yaşayabilir. Sinirlendikleri anda mideleri kazınmaya başlayan Terazi’lerin spor yapmaları, kilo kontrolü açısından oldukça elzemdir.

Terazi burcu için sodyum fosfat içeren besinler tüketmeleri tavsiye edilir. Bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılması kolaylaşır. Bir de; şeker ve baharat içeren gıdalardan uzak durmalılardır. Terazi burçlarının mutlaka tüketmesi gereken gıdalar ise; baklagiller, soğan, et, kestane, havuç, tereyağı, sarımsak.

Terazi Burçlarının mutlaka tüketmesi gereken gıdalar

Akrep

Akrep burçları Zodyak’ın gurmeleridir. Kilo problemi ile orta yaştan itibaren karşılaşabilirler. Akrep burçlarının gençlik dönemlerinde de düzensiz yemek saatleri kilo alımına sebep olabilir. Akrep burçları, yemek saatlerini düzenlemeliler ve kalori alımına dikkat etmelidirler. Vitamin ve mineral dengelerini korumalı gereken Akrep’lerin; siyah üzüm, kayısı, portakal, erik, biber, maydanoz, balık ve lifli sebzeler sofralarından eksik olmamalı.

Yay

Yay burcu, kalçalar bacak üstleri ve karaciğeri temsil eder. İyi yemek yapar ve iştahla bu yemeği yiyebilirler. Kalça ve baldırlarda sorunlar yaşayabilen Yay burcu, yağlı yemeklerden ve şekerli gıdalardan uzak durmalıdırlar. Yay burçları, özellikle de B vitamini bakımdan zengin besinler tüketmelidirler.

Oğlak

Oğlak burcunun iskeleti; dizleri, kulak ve deriyi temsil eder. İskeleti ve kemik yapısı oldukça düzgündür. Kilo problemini en az yaşayan burçlardan biri de Oğlak burcudur.

Oğlak burcunun vücudunun gerekli maddesi Kalsiyum fosfattır. Lahana, kereviz, yağsız dana eti, sütlü gıdalar, incir gibi besinler tüketmesinde fayda vardır. Oğlak’ların dikkat etmesi gereken besinler ise şekerli ve tuzlu olanlardır.

Oğlak burcunun vücudunun gerekli maddesi Kalsiyum fosfattır.

Kova

Kova burcu, el ve ayak bileklerini, baldırları ve dokuları temsil eder. Vücudu için gerekli madde sodyum klorür, yani sofra tuzudur. Kilo kontrolü için düzenli spor yapmaları gerekir. Turp, ıspanak, semizotu, lahana, mercimek gibi besinleri mutlaka tüketmesi gerekir.

Balık

Balık burcu, ayakları temsil eder. Yemek yapmaktan hoşlanan bu burcun vücudu su tutabilen bir yapıdadır. Sinir sistemi çok hassas olan Balık’ların yaşadıkları olumsuz olaylar doğrudan bünyelerini etkiler. Balık burcunun vücudunun, biotin ve fosfora ihtiyacı vardır.

Hızla kilo alabilen ve verebilen bir bünyeye sahip olan balıkların vücutlarındaki ödemden kurtulmaları için su ve tuz dengesine dikkat etmeleri gerekir. Balık burcu nasıl beslenmeli: peynir ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, badem ve baklagil ağırlıklı beslenme balıklar için uygundur. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmasında fayda vardır.