Burçlara Göre Güzellik Önerileri

Yüz şeklimiz, cilt rengimiz ve ruh halimizi belirleyen burçlarımız, güzellik konusunda da bize ipuçları veriyor.

Üstelik sadece estetik açıdan değil, alışkanlıklarımız açısından baktığımızda da burçlarımız güzellik ritüellerimiz açısından bir hayli etkili.

Koç burçları iddialı tonlar denemekten hoşlanırken; Akrep burçlarının güzellik sırları koyu renkli makyajlar arasında şekilleniyor.

Peki burçların güzellik kimlik kartları nasıl şekilleniyor? İşte burçlara göre güzellik sırları…

Koç

koç burcu kadını lady gaga kendi makyaj markasını kurdu

Güven ve cesaret burcu Koç’un kadınları bunu görünümlerinde de kullanırlar. Öte yandan Koç burçları bazen “koca birer bebek” olabilirler. Bu çocuksulukları sizi şaşırtabilir. Işıltılı görünümlerinin altında eğlenceli birer çocuk yana tüm Koç kadınlarında bunu görmeniz mümkün; Lady Gaga, Alessandra Ambrosio, Fergie, Mariah Carey, Celine Dion ya da Diana Ross gibi…

Ne yapmalılar? Koç burcu denildiğinde en çok dikkat çeken bölgeniz baş bölgeniz olacaktır. Özellikle saçlarınızda güçlü bir görünüm hoşunuza gidiyor. Jennifer Garner ya da Reese Witherspoon gibi ünlü Koç burçlarının güçlü ve klasik saçlarından ilham alın. Aynı zamanda Koç burcu kadınının güzellik sırları söz konusu olduğunda Lady Gaga ve Saoirse Ronan‘ın ışıltılı ve iddialı makyajları da sizin için örnek olabilir.

Ne yapmamalılar? Paspal görünüm onlara göre değil. Doğadan yana olan Koç burçları söz konusu kendi görünümleri olduğunda “doğal”lığa pek yanaşmayacaklardır.



Boğa

boğa burcu kadını ünlülerinden gıgı hadıd

Boğa’lar hayatta herşeyin en kalitelisini isterler. İyi birer gurmedir ve çoğu konuda iyi bir zevke sahip olduklarından “emindirler”. Söz konusu güzellik olunca yine en kusursuzu istemek onların işidir.

Ne yapmalılar? Boğa burcu, klasik stili diğer tüm burçların sevmediği kadar severler. Audrey Hepburn’ü düşünün. Makyajınızda elementinizi yansıtan yeşil tonlarını sıklıkla kullanın. Dudaklarınızda nude tonları tercih edin. Aynı zamanda iyi ve nadir kokular kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

Ne yapmamalılar? Vahşi saçları Aslan’lara, siyah makyajları Akrep’lere bırakın. Canlı ve cesur renkleri makyajda kullanmak sizde işe yaramayacaktır.



İkizler

angelına jolıe

Mutlu İkizler burçları bunu ışıltılı görünümleri ve geniş gülümsemeleri ile yansıtmaya bayılırlar. Natalie Portman ve Angelina Jolie’yi düşünün!

Ne yapmalılar? Renkte risk almak sizin işiniz! Sarı, turuncu ve magenta gibi tonları makyajınızda kullanın. Aynı zamanda tırnakta neon tonlar da olmazsa olmaz. Işıltılı ve pratik lip gloss‘lar vazgeçilmeziniz.

Ne yapmamalılar? İkizler burçlarını en çok korkutan şey beğenilmeme korkusudur. Trendleri dışarıda denemeden önce evde kendiniz deneyin.

Yengeç

lucy boynton

Ay’ın gitgelleri gibi sıklıkla değişen ruh halleri nedeniyle Yengeç’ler görünümlerinde radikal değişimlere gitme konusunda cesurdurlar.

Ne yapmalılar? Makyajlarında ışıltılardan hoşlanan Yengeç kadınları için metalik tonlarda makyajlar pek de risk değil. Kırmızının tüm tonlarını dudaklarında deneyebilirler. Ancak şimdi beğendikleri bir görünümü sonrasında beğenmeyeceklerinden ötürü, iyi düşünmeleri gerekir. Güzellik görünümleri konusunda Lucy Boynton’ın göz makyajlarından ilham alabilirler.

Ne yapmamalılar? Değişimi çok seven Yengeç kadınları işi abartıp sıklıkla bıçak altına yatabilir. Courtney Love, Lil Kim ve Lindsay Lohan’a bakın ve bu tutkularının onları nasıl farklı insanlara çevirdiğini unutmayın.



Aslan

cara delevıngne

Aslan burcu kadınının güzellik sırları arasında öne çıkan detay “beni farkedin” saçlarıdır. Cara Delevingne ya da Jennifer Lopez’i düşünün. Ayrıca güzellikle ilgili her şeye tutku derecesinde bağlıdırlar.

Ne yapmalılar? Aslan’lar diğer burçların almaya korktuğu riskleri deneyerek harika görünebilirler. Coco Chanel’i düşünün. Ancak en çılgın renkleri yüzlerinde ya da saçlarında değil, tırnaklarında kullanmayı severler. İyi bir manikür Aslan burcu için önemlidir.

Ne yapmamalılar? Makyajda naturel tonlar onları solgun ve yaşlı gösterecektir.



Başak

zendaya da bir başak burcu kadını

Bir başak burcunu masum ve doğal yüzünden tespit edebilirsiniz. En iyi yanı da en kötü yanı da mükemmeliyetçi olmasıdır. Başak burcu kadını, görünümünde bu yüzden oldukça titizdir.

Ne yapmalılar? Başak bir Dünya burcudur bu yüzden doğayla ilgili olan her ton onlar için uygundur. Natural tonları başarıyla taşırlar makyajlarında. Saçlarında dalgalar onları her zaman gösterişli gösterecektir. Beyonce’ye ya da Zendaya’ya bakın.

Ne yapmamalılar? “Bana bakın” makyajı ve saçı Başak kadınına göre değildir, onlarda bu sakil durabilir.

Terazi

dakota johnson

Terazi’ler para ve denge burcudur. Güzel yüzleri ve etkileyici gülümsemeleriyle onları kolayca tanıyabilirsiniz; Catherine Zeta-Jones ya da Hilary Duff gibi…

Ne yapmalılar? Terazi burçları, gül ya da yumuşak mavi tonlarında mükemmel görüneceklerdir. Aynı zamanda feminen bir görünüm onlar için anahtar kelimedir. Gwen Stefani’ye ve platin sarısı saçları, kıpkırmızı ruju ile yarattığı feminen görünümden ilham alın.

Ne yapmamalılar? Çılgın saç rengi trendlerinden kaçının. Bunlar sizde işe yaramayacaktır.

Akrep

akrep burcu için göz makyajı önerisi

Manyetik bir çekim etkisi olan ve gizemli Akrep burçları, kötü kız olarak ün yapmış olsalar da romantik ve klasik görünümlerden hoşlanırlar.

Ne yapmalılar? Koyu renkte makyajlar ve ojelerinde koyu tonlar onları yansıtır. Aynı zamanda natural görünümleri de iyi taşıyacaklardır. Saçlarda ise Julia Roberts’ın çabasız görünümünden ilham alın.

Ne yapmamalılar? Sevimli pastel tonlar ya da iddialı parlak renkler pek de size göre değil.

Yay

yay burcu kadını zoe kravıtz

Başta size mesafeli gelse de, size açıldığı anda gözleriyle gülen ve sıcak Yay kadınını hemen farkedebilirsiniz. Zoe Kravitz, Yay kadınları için iyi bir örnek.

Ne yapmalılar? Onlar için morun tüm tonları, makyajda kutsal bir hazine gibidir. Makyajda moru bu kadar çok sevmelerinin dışında, az çoktur felsefesine inanırlar ve makyajlarında dengeyi sağlayarak abartılı bir görünümden kaçınırlar. Aynı zamanda at kuyruğu ve farklı örgü saç modelleri onların en büyük silahıdır.

Ne yapmamalılar? Rahat olmak ile paspal olmak arasındaki dengeyi kurmalılar.

Oğlak

ırnıa shayk

Güçlü çalışma etiği ve disipliniyle bilinen Oğlak kadınları iş hayatında oldukça başarılı olurlar. Bu tempoda bile bakımlı olmak ise onların işidir.

Ne yapmalılar? Muhtemelen makyaj çantanız onlarca klasik ürünle dolu. Oğlak kadınları bir kez bir ürüne güvendiklerinde alternatifini aramadan yıllarca onu kullanabilirler. Makyajlarında toprak tonları ve buna ek olarak altın etkileri çekici görünecektir.

Ne yapmamalılar? Neon renkler ve simli görünümler pek onlara göre değil.

Kova

emma roberts

Hümanist ve zeki Kova kadınları, pratik ve çabasız görünümlerden hoşlanırlar. Jennifer Aniston ve Emma Roberts’ın taze stili onları tanımlıyor.

Ne yapmalılar? Doğal akışına bırakılmış saçlar, makyajda nude tonlar ve turunçgiller familyasından bir parfüm tam onlara göre.

Ne yapmamalılar? Makyajlarında kırmızının tonları ve sıcak renkler, onlarla pek uyuşmayacaktır.



Balık

jessıca bıel

Hayalperest ve arkadaş canlısı Balık burçları, ruh hallerini görünümlerine birebir yansıtırlar. İyi bir günlerinde gerçekten bakımlı, kötü günlerinde ise bakımsız olacaklar ve bunu saklama gereği duymayacaklardır. Aynı zamanda pratik ve kolay saç modelleri onlar için harika birer kurtarıcıdır.

Ne yapmalılar? Hayaller ve romantizmin burcu Balık burcu, deniz mavisi ve lila gibi tonları makyajlarında kullanarak harika görüneceklerdir.

Ne yapmamalılar? Makyajda renk alternatiflerinizin pastel olanlarına yönelin. Ateş kırmızısı yerine mercan rengi; fuşya yerine pudra pembesi tercih etmek gibi…