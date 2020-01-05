Kıskanç İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kıskançlık hissini hepimiz zaman zaman yaşıyoruz. Bu, doğal bir his; eğer küçük dozlarda ve kontrol edilebilir boyuttaysa. Ancak kıskançlığı en üst seviyede yaşayıp, kendinizi kontrol edemiyorsanız ciddi bir problem olabilir.

Bazı insanlar duygusal olarak bağlı oldukları kişilere karşı kıskançlık duyar: aile, arkadaş, akraba, erkek arkadaş, kız arkadaş gibi. Bazı kişilerse kendilerinden daha başarılı daha güzel olduklarını düşündükleri kişilere karşı bu duyguları hisseder.

kıskanç insanların ortak özellikleri.

Kıskançlığın Temelinde Ne Yatıyor?

Kıskanç insanlar, sizde veya başka kişilerde kendilerinde iyi hisler uyandırmayan şeylere dikkat kesilir. Kendi içlerinde yarattıkları bu hisler gerçek veya hayal ürünü olabilir. Yetersizlik duygusunu derinden yaşayan insanlar kıskançlık hissini yoğun bir biçimde yaşar. Yani kıskançlık, bu eksikliği kapatabilmek için kendini gösterir. Bir diğer neden güvensizlik; aslında en temel kıskançlık kaynağı olarak yorumlanabilir. Halk arasında “aşağılık kompleks” olarak adlandırılan bu his, düşük benlik saygısı ve doymamış bir ego anlamına geliyor. Örnek verecek olursak; ilişki içinde erkekten daha fazla kazanan veya başarılı olan bir kadın, erkek tarafından kıskanılabilir. Çünkü erkek istemeden “aşağılık kompleks” yaşar.

kıskanç sevgili özellikleri.

İlişkilerde Kıskançlık

İlişkilerde kıskançlık, sevgi göstermenin yollarından biri olarak görülüyor. İlişkilerde sık sık “kimle konuşuyorsun, kime bakıyorsun, onu neden sosyal medyadan takibe aldın veya neden fotoğraflarını beğeniyorsun, arkadaşlarınla neden bu kadar fazla vakit geçiriyorsun?” gibi sorular, güvensiz bir durumun içinde olduğunuzun en büyük kanıtı. Kişi bu soruları, sizi sevdiği için değil, kendine olan güvensizliğinden dolayı sorar. Ama bir çok kişi bu durumu problem olarak görmez –daha doğrusu görmezden gelir. Birçok araştırma ilişkilerde yaşanan bu kıskançlık durumlarının düşük benlik saygısından, güvensizlik, güvensiz bir biçimde bağlanma korkusu, ilişkideki yetersiz duygular (partneri için yeterince iyi olmadığını düşünme) ve kaygılı bir biçimde bağlanma yani terkedilme korkusundan kaynaklandığını söylüyor.

kıskanç erkek özellikleri.

Kıskanç Erkeklerin Özellikleri

Kıskanç ve kontrol sahibi erkekleri tanımlayan ortak özellikleri olsa da, onları ayıran farklı özellikler de var: Farklı sosyal ve ekonomik durumlar, yaş, eğitim, dini inanç, siyasi görüş ve yetiştirilme tarzları.

Biz, kıskanç erkeklerin ortak özelliklerinden birkaç tanesini sizler için yazacağız. Bu sayede etrafınızdaki insanları gözlemlemeniz daha kolay olabilir. Hem sağlıklı bir ilişki içinde olup olmadığınızı da bu sayede anlayabilirsiniz.

Olumsuz yorumlar ve reddetmeler, kıskanç erkeklerin en belirleyici özelliklerindendir. Bu tip erkekler, ortaklarının günlük yaşamlarını detaylı bir biçimde sorgularlar. Sorun şu ki, partnerinizin bu yaklaşımı bir süre sonra size normal gelmeye başlar. Oysaki ortada ciddi bir sorun var! Kıskanç erkekler, bir süre sonra partnerlerinin yaptığı her işi küçümser ve davranışlarına abartı tepkiler vermeye başlar.

Şu konuda anlaşalım istiyoruz; “nasılsın, ne yapıyorsun?” gibi günlük mesajları, büyük bir sorunmuş gibi gösteremeyiz. Tabii ki de mesaj gönderebilir ve gün içinde birkaç defa arayabilir. Peki, sınırının bilincinde mi? Asıl sormanız gereken soru bu.

Kıskanç erkekler bir süre sonra ortağının her şeyini bilme arzusunu saplantı haline getirir ve onu kontrolü altına almaya çalışır. Bu kişiler ilişki başlangıcında tüm kontrolü eline almak isteyen biri gibi durmuyor. Ancak, zaman geçtikçe bu eğilimleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

kıskanç kadın özellikleri.

Kıskanç Kadınların En Belirleyici Özellikleri

Kıskançlık, kadınlarda daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Tabii bunların farklı farklı sebepleri var: bazıları iyi bazıları ise kötü. Kadınlar en iyi arkadaşını, partnerini kaybedeceği hissine kapıldığı zaman veya dâhil olduğu grup içindeki rolünü kaybedeceğini düşündüğü zaman kıskançlık krizine girebiliyor. Etrafında kendinden daha güzel daha başarılı veya daha dikkat çekici bir kadın görmek, kıskançlık duygusunu körükleyebiliyor.

Kadınların bu duyguları daha yoğun bir biçimde yaşamasının nedenleri:

#1 Güvensizlik

Güvensizlik, hem erkekler de hem de kadınlarda sıkça rastlanan en temel durumlardan. Bir kadın güvensiz hissettiğinde, partnerinin ona karşı olan ilgisini veya sevgisini asla göremez. Bu güvensizlik, özelliklede partneri başka bir kadınla iletişime geçerken alevlenir.

Partnerini yaptığı açıklamaların hiçbir önemi yok, çünkü bir kadın ne kadar güvensiz hissediyorsa, o kadar kıskanır.

#2 Sevgisizlik

Her insanın sevgiye ve ilgiye ihtiyacı vardır. Bu sevgi ve ilgi ihtiyacının temeli de güvensizliğe dayanıyor olabilir. Eğer bir kadın, partnerinden yeterli ilgiyi ve sevgiyi göremiyorsa kıskançlık duygusunu çok daha yoğun bir biçimde yaşar.

#3 Ego

Aykut Oğut “Evrenden Torpilim Var” kitabında, egonun çocukluğumuz olduğunu söylüyordu. Kişi yeterli beslenemeyen, sevilemeyen, istismara uğrayan veya huzursuz bir ortamda çocukluk geçiriyorsa düşük benlik saygısına sahip olabiliyor. Bunlar da tabii ki, ileriki dönemlerde kıskançlık gibi olumsuz durumlara sebep olabiliyor.

#4 Güven Problemleri

Bazı kadınlar, geçmiş ilişkilerinde yaşadığı ihanet, terkedilme veya başarısız sonuçlar nedeniyle de kıskançlık duygusunu yoğun bir şekilde yaşayabiliyor. Çünkü bu sorunları tekrar yaşayacaklarına kendilerini ikna ediyorlar.

en kıskanç burç sıralaması.

En Kıskanç Burçlar

Kıskançlık neden hayatımızı ele geçiriyor? Kontrol edilemez olduğunu düşündüğümüz bu hissi yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Evet, yukarıda nedenlerini tek tek yazdık ama nedenleri biliyor olmak bile bu hissi kontrol altına alabilmemize yetmiyor. İşin kolayına kaçıyoruz ve bu yoğun duygumuzun suçunu burçlara atıyoruz. Sizler için en kıskanç burçları sırasıyla yazdık.

#1 Akrep

Burcun ne?

Akrep… Ve ardından gelen o anlamsız tepkiler. Evet, birçok akrep insanı kıskançlığı, kindarlığı ve inatçılığıyla biliniyor. Peki, akrep burcunun bu kadar kıskanç olmasının sebebi ne?

Akrep burcuna sahip kişiler, insanlara güvenmezler. Bu derin güvensizlikleri de kıskançlık durumunu ortaya çıkarıyor. Güven problemleriyle ciddi bir biçimde başa çıkmaya çalışsalar da, her zaman başarılı olamıyorlar. Bu istemsizce doğan kıskançlık duygusu tüm uzuvlarını ele geçiriyor ve bu nedenle de istemeden de olsa karşılarındaki kişiye zarar verebiliyorlar.

#2 Boğa

Boğa burcu insanları maddiyata ciddi anlamda değer veriyorlar. Hem kendileri hem de sevdikleri için lüks ve rahat yaşam alanı yaratmak istiyorlar. Tabii bu istek bir süre sonra arzuya dönüşüyor: partnerlerinin de sadece kendilerine ait olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Onları bu kadar sahiplenmeleri de doğal olarak kıskançlık duygularını alevlendiriyor.

#3 Aslan

Evet, o güçlü aslan kadınları da kıskanıyor! Çünkü onlar ilginin, sevginin ve partnerinin tam merkezinde kendilerini görmek istiyor. İhtiyaç duydukları bu odağa sahip olamadıklarında da kıskançlık devreye giriyor.

#4 Başak

Başak burcu insanlarının çoğu kıskançlıkla mücadele ediyor. Onlar, kıskançlığı hayatlarının her alında yaşıyor. Ancak, ilişkilerinde oldukça sakinler. Çünkü kendilerini eleştirebiliyorlar ve kontrol etmekte de oldukça başarılılar.

#5 Yengeç

Yengeç insanlarının muhteşem bir özelliği var; onun sizi kıskanıp kıskanmadığını asla anlayamazsınız, çünkü kıskançlıklarını gizleyebiliyorlar.

#6 Koç

Hem tutkulu hem de karamsar. Koç burcu insanları duygu değişimini hızlı ve yoğun yaşadıkları için kıskançlıklarını hemen belli edenlerden. Bu durum da onları ne yazık ki zor durumlara sokabiliyor. Onlar her şeyi çok yoğun yaşıyorlar.

#7 Oğlak

Oğlak burcu insanları en sakin olanlar. Sadece, rahatsız oldukları bir durumla karşı karşıya kaldıklarında ufak kıskançlıklar gösterebilirler.

#8 Terazi

Genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyoruz ama terazi insanları kesinlikle kıskanmıyorlar. Ya bu durumu çok iyi gizliyorlar ya da gerçekten böyle bir duyguları yok.

#9 Yay

Yay burcu insanlarında durum biraz farklı. Onlar fazla iyiler ve etraflarındaki insanlar tarafından çok seviliyorlar. Herkesin aksine onlar kıskanmıyor, kıskanılıyor.

#10 Kova

Kova burcu insanları kıskançlık yaşamıyor, çünkü onlar çözüm üretenlerden. Bir sorun varsa konuşur, çözüm arar ve sorunu ortadan kaldırır.

#11 Balık

En şefkatli ve duygusal olanlar onlar. Kıskanmıyorlar, çünkü burçlarının temel özellikleri buna izin vermiyor. Onlar, kıskançlık veya nefret hissetmezler; hissediyorsa da merak etmeyin, size bunu kesinlikle göstermeyecektir.

#12 İkizler

Onlar hiç kimseyi umursamadıkları için kıskançlık duygusunu yaşamazlar. Eğer etrafınızdaki ikiler burcuna sahip insanlarda kıskançlık seziyorsanız, belki de yükselen burcuna bakmak gerekir.